Бойчак получил коньком в лицо! Жуткая травма защитника «Айлендерс»

Матч между «Нью-Йорк Айлендерс» и «Монреаль Канадиенс» запомнится болельщикам, пришедшим в «Барклейс-центр» не голами бывших партнёров Ильи Ковальчука и не потрясающим ляпом голкипера Кэри Прайса, который подарил шайбу сопернику, опрометчиво выйдя на свои ворота.

В этой игре был другой эпизод, который уж точно не для слабонервных. В середине третьего периода при счёте 4:1 в пользу «Монреаля» тяжёлую травму лица получил защитник «островитян» Джонни Бойчак. В борьбе на своём пятачке он толкнул клюшкой в спину форварда «Канадиенс» Арттури Лехконена, и финн, потеряв равновесие, заехал лезвием конька прямо в лицо Бойчаку.

Защитник мгновенно схватился за лицо, затем упал на лёд, а после буквально убежал с площадки в раздевалку, куда за ним помчался доктор команды. Всё свидетельствовало о том, что травма серьёзная — удар пришёлся в область левого глаза. Главный тренер «островитян» Барри Тротц после матча не мог сказать никаких подробностей о состоянии Бойчака — информации от врачей у него пока не было.

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«Это просто страшно. На такое тяжело смотреть», — сказал форвард «Айлендерс» Кэл Клаттербак, который провёл свой второй матч после длительного отсутствия. По иронии судьбы, Клаттербак пропустил 30 игр тоже из-за пореза коньком, который случился в столкновении с нападающим «Бостона» Патрисом Бержероном, но в том эпизоде конёк повредил предплечье, а не лицо.



Статистика Джонни Бойчака в регулярном чемпионате-2019/2020

«Вышло так, что мой конёк пришёлся ему в лицо, в область глаза. Конечно, я этого не хотел. Это выглядело страшно», — признался после матча Лехконен.



В прошлом сезоне Бойчак получил серьёзный порез под скулой, когда 28 февраля ему прилетело лезвием от Митча Марнера из «Торонто». «Ненавижу, когда такое происходит, ненавижу на это смотреть. Все наши мысли сейчас вместе с Джонни», — сказал капитан «Айлендерс» Андерс Ли.



После матча главный тренер «Монреаля» Клод Жюльен написал своему визави Барри Тротцу с просьбой сообщить о состоянии Бойчака. Хорошие новости сначала пришли от брата пострадавшего, Дэвида Бойчака. «Теперь у него на лице несколько дополнительных швов», — сказал брат, добавив в шутку, что теперь защитнику понадобится новая бровь. А чуть позже стало известно, что Бойчак в последнюю долю секунды успел увернуться и снизить опасность удара — у него порезано веко, но сам глаз не пострадал.