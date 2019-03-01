Митчелл Марнер лезвием конька задел шею защитника «Айлендерс» Джонни Бойчака

В очередном матче игрового дня регулярного сезона НХЛ «Нью-Йорк Айлендерс» дома разгромил «Торонто Мэйпл Лифс» — 6:1. В конце второго периода матча форвард «Лифс» Митчелл Марнер во время единоборства у борта случайно задел коньком шею защитника «островитян» Джонни Бойчака.

По словам главного тренера островитян Барри Тротца, от «жуткого зрелища» отделили буквально миллиметры, а Бойчак выглядел очень бледным, осознав, какой опасности он подвергся.

Видео момента также можно посмотреть на канале Sportsnet в YouTube.

«Спасибо за ваш позитивный настрой. Я был дико напуган, мне очень повезло, что сверху за мной кто-то присматривает. Когда вы чувствуете касание лезвие конька вашей шеи, в голову приходит много страшных мыслей. Но всё обошлось, увидимся следующим вечером», — написал Бойчак в «Твиттере».