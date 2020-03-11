«Йокерит» добил «Локомотив»! Теперь финны попробуют сломить СКА

В нужный момент у ярославцев кончилось топливо, чтобы вытащить ещё один матч.

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«Локомотив» играл как попало первые три матча с «Йокеритом», а если быть точнее, даже не играл, а банально отбывал номер. «Йокерит» превосходил ярославцев не только по голам (14-1 после трёх встреч), но и вообще по всем компонентам. Это был провал.

И только к четвёртой игре у «Локомотива» проснулась гордость, злость и всё остальное, что способствует успеху. Команда собралась, перестроилась и заиграла. Четвёртый матч получился тяжелейшим – 4:3, пятый – не менее тяжёлым. На выезде, проигрывая 1:2 в третьем периоде, «Локомотив» полетел, дважды реализовал большинство и вернул серию в Ярославль.

По ходу серии в первом звене появился Григорий Денисенко, и затем забил свой первый гол в плей-офф КХЛ. В первых трёх матчах «Йокерит» фантастически действовал в большинстве – пять реализованных попыток из 12. В последних двух всё поменялось – ярославцы делали результат в неравных составах, у «Йокерита» — ноль голов в семи попытках. Главный вопрос перед шестым матчем заключался в том, смогут ли «железнодорожники» оттолкнуться от локального успеха и выжать из себя максимум в третий раз подряд против грозного соперника.

«Магнитка» вылетела, а «Йокерит» не смог дожать «Локомотив». День плей-офф КХЛ «Барыс» разогрелся и уже ждёт соперника по второму раунду, а «Салават» обыграл «Авангард» в гостях и снова повёл в серии.

«Йокерит» создаёт быстрый задел

«Йокерит» стал давить с первых минут, и уже на 67-й секунде открыл счёт. Гости как нож сквозь масло прорезали оборону соперника и, обескуражив перепасами Егора Аверина, который потерял своего игрока, превратили «два в два» в «два в одного». На острие атаки выступил Хенрик Хаапала.

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«Локомотив» так же быстро сравнял – Стив Мозес удалился, Стефан Да Коста выкатился на ударную позицию и без помех бросил с кистей. Но дальше, пожалуй, «Йокерит» смотрелся интереснее. Он активнее атаковал, давил и зачастую ставил в тупик оборону соперника. Хозяева же ещё трижды получали большинство, но не смогли извлечь из него дивидендов.

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В концовке периода убойнейший момент был у Николая Коваленко, который пошёл на пятачок и промахнулся по пустым воротам. Такие шансы надо использовать, и сработало правило о «не забиваешь ты, забивают тебе». Спустя минуту «Йокерит» снова вырвался вперёд. Снова «железнодорожники» слишком уж легко пропустили быструю атаку, снова слишком легко и как по нотам разыграли «джокеры».

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У «Локомотива» кончились силы

Надо было завестись, бежать отыгрываться, давить, но временами, особенно на фоне быстрых игроков «Йокерита», казалось, что «Локомотив» с трудом передвигает ноги. Ещё большей проблемой стали вылазки в чужую зону и доставка шайбы до ворот Яниса Калниньша. Максимум, на что хватало ярославцев – это хаотичные неподготовленные броски с периметра, о какой-то остроте и речи не шло. Даже в большинстве они были ближе к пропущенной шайбе, нежели к заброшенной.

Кажется, у «Локомотива» закончилось топливо, как в физическом, так и в психологическом плане. И это неудивительно. В истории отечественных чемпионатов только раз команда отыгрывалась со счёта 0-3, да и во всём мире это явление редкое. Не было видно, что команда вышла умирать, хотя именно это она и должна была делать. Возможно, доставать из себя было уже просто нечего. «Йокерит» играл расслабленно и в охотку, правда, страдала реализация, но за это спасибо надо сказать исключительно Илье Коновалову, который уверенно отражал все броски.

Впрочем, пятая игра проходила примерно по такому же сценарию, и «Локомотив» смог всё перевернуть в третьем периоде. Но хватит ли сил собраться сейчас, на самые важные 20 минут в году? «Локомотив» начал давить, но и «Йокериту» уже было не с руки без оглядки бежать вперёд, и гости ожидаемо немного откатились, выжидая момент для контратаки.

Он настал за 11 минут до конца – Марко Анттила отдал филигранную передачу, Антти Пилльстрём разобрался с Коноваловым. Вратарь держал свою команду, сколько мог, но 3:1 по такой игре уже означало только одно – победу «Йокерита». Через несколько минут «шуты» закрепили результат четвёртой шайбой. «Локомотив» в концовке снял вратаря, но скорее для галочки, а не потому, что серьёзно рассчитывал отыграться. И получил пятую шайбу.

«Йокерит» идёт дальше, и, положа руку на сердце, заслуженно. Во втором раунде команда Лаури Марьямяки встретится со СКА, и назвать фаворита в этой серии будет очень сложно. «Шуты» ещё ни разу не заходили дальше второго раунда, да и петербуржцы не лыком шиты, но нынешняя команда из Хельсинки прямо сейчас выглядит способной на многое.