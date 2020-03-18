«Пандемия держит в спокойствии. Детей не увезут». Бывшая жена Зайцева пришла в суд

Маргарита не видела своих дочерей почти четыре месяца. Никита не выходит на связь, а два загранпаспорта его бывшей жены пропали.

Сегодня, 18 марта, в Мосгорсуде состоялось апелляционное заседание по поводу решения Кунцевского районного суда. Первая судебная инстанция постановила, что опекуном двоих детей, из-за которых в семье Зайцевых разгорелся спор, должна стать их мать – Маргарита Готовцева (сейчас бывшая пара официально разведена). Однако сторона Никиты Зайцева подала апелляцию в Мосгорсуд – суд вышестоящей инстанции.

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В Мосгорсуде, помимо участников процесса, собрались представители СМИ, но сторона Зайцева (самого Никиты и его отца не было, присутствовали только два адвоката) попросила провести заседание в закрытом режиме, ссылаясь на частную жизнь и то, что темой спора являются дети. Судебная коллегия ходатайство удовлетворила, вот только итогового решения принято так и не было.

Мосгорсуд отложил рассмотрение апелляции Зайцева по опекунству над детьми до 9 апреля

Дело в том, что Мосгорсуд отложил апелляцию российского защитника по вопросу опекунства над детьми до 9 апреля. Причиной такого решения стало то обстоятельство, что суд решил допросить свидетелей со стороны хоккеиста. На вопросы журналистов ответила сама Маргарита, а также её адвокат Дмитрий Галанцев.

«Моих детей у меня украли из рук»

Адвокат: Суд принял решение о необходимости опроса со стороны наших оппонентов и на этом основании отложил судебное заседание на 9 апреля.

— Что это за свидетели?

— Это друзья семьи Никиты.

— Какое они имеют отношение к делу?

— Якобы у них есть некие сведения, которые они бы могли объяснить в рамках этого дела. Какие это сведения, мы можем только предполагать.

— Где сейчас находятся ваши дети?

Маргарита: никто из представителей органов опеки, полиции или Следственного комитета этого не знает. Моих детей у меня украли из рук, и с тех пор никто не может дать мне никакой информации об их местоположении и состояния здоровья.

— Вы их не видели с конца ноября?

— Да, я не видела их с момента похищения. Это случилось 23 ноября. Мне на дают возможности с ними пообщаться ни по видеозвонку, ни по телефону. Я пропустила второй день рождения своей старшей дочери. Никакой информации о состоянии их здоровья мне тоже не дают.

«Магическим образом у меня пропало два загранпаспорта»

— С Никитой у вас никакого контакта нет?

— К сожалению, нет. С мая месяца мы контактировали только один раз, больше он на связь не выходил.

— О чём был разговор?

— Уже после того, как у меня украли детей, я очень просила его дать мне возможность с ними увидеться. Это было за два дня до декабрьского заседания, на котором было вынесено решение. Никита пообещал мне организовать встречу с детьми, но потом он опять пропал и перестал отвечать на мои сообщения.

— Вы сами не пробовали слетать к нему в Канаду?

— К сожалению, каким-то магическим образом у меня пропало два загранпаспорта. Это случилось в доме, к которому имели доступ родители Никиты. Я сделала новый, он так же пропал. Потом я уже занималась судебным процессом, и у меня не было возможности ещё раз восстановить паспорт. Только сейчас я начала этим заниматься.

Видео доступно на «Чемпионате».

— Увидеть детей нет никакой возможности?

— Физически я очень пытаюсь. Постоянно приезжаю к дому в надежде, что когда-нибудь ко мне выйдет свёкор. Я снимаю всё это на камеру, чтобы потом не говорили, что меня ищут, а я не приезжаю и не справляюсь о своих детях. Но никакого контакта нет.

«В специальном вагончике живут охранники, они 24/7 охраняют детей от мамы»

— Как вы считаете, почему к вам такое враждебное настроение с их стороны, что даже не хотят показывать детей?

— Я не могу залезть в голову к этим людям. Думаю, что причина очевидна: люди закрылись у себя в периметре и не выпускают детей за пределы территории, чтобы их никто не увидел. Чтобы я не смогла их забрать, потому что это важный стратегический момент. Их продолжают держать в четырёх стенах, они не посещают никакие занятия, никуда не выезжают. Родители (Никиты Зайцева – Прим. «Чемпионата») боятся, что они увидят маму и реакция будет непредсказуемой.

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— Не боитесь, что их могут увезти в другой город?

— Конечно боюсь. Как бы страшно это в какой-то мере ни звучало, но в этом плане пандемия будет держать меня в относительном спокойствии. Границы закрыты, и я буду уверена, что дети где-то рядышком, и за границу их никуда не увезут. Сейчас они уже три месяца сидят дома и никуда не выходят. В специальном вагончике живут охранники, они 24/7 охраняют детей от мамы.

— У вас есть стратегия, как вернуть детей?

Адвокат: В случае, если суд примет решение в нашу пользу и определит место жительство детей с мамой, она будет выработана. Но я искренне надеюсь, что, если это произойдёт, ответчики сами передадут детей. Мне кажется это здраво и правильно.

— Процесс может быть ещё долгим?

— Как правило, разбирательство в суде апелляционной инстанции — это одно, максимум два заседания. Поэтому я думаю, что это будет недолго.