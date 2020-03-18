Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары Таблица переходов РПЛ
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Хоккей / Новости /

Мосгорсуд отложил рассмотрение апелляции Зайцева по опекунству над детьми до 9 апреля

Мосгорсуд отложил рассмотрение апелляции Зайцева по опекунству над детьми до 9 апреля
Хоккей / НХЛ 0

В Москве состоялось заседание Мосгорсуда по делу защитника «Оттавы Сенаторз» Никиты Зайцева и его бывшей жены Маргариты Готовцевой. Мосгорсуд отложил апелляцию российского защитника по вопросу опекунства над детьми до 9 апреля, сообщает корреспондент «Чемпионата» Павел Панышев. Причиной такого решения стало то обстоятельство, что суд решил допросить свидетелей со стороны хоккеиста.

Бывшие супруги находятся в судебном процессе об опеке двух несовершеннолетних дочерей Сони и Веры. 26 декабря Кунцевский районный суд определил место проживания детей с матерью, однако решение до сих пор не вступило в силу, так как сторона Зайцева подала апелляцию. На сегодняшнем заседании сторону хоккеиста представляли только юристы. Самого игрока и его родителей на слушании не было.

В нынешнем сезоне НХЛ 28-летний защитник принял участие в 58 матчах регулярного чемпионата, забросив одну шайбу и сделав 11 результативных передач при показателе полезности "-8" и 22 минутах штрафного времени.

Экс-жена Зайцева написала публичное обращение к хоккеисту
Комментарии (0)
Читайте также
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020