Мосгорсуд отложил рассмотрение апелляции Зайцева по опекунству над детьми до 9 апреля

В Москве состоялось заседание Мосгорсуда по делу защитника «Оттавы Сенаторз» Никиты Зайцева и его бывшей жены Маргариты Готовцевой. Мосгорсуд отложил апелляцию российского защитника по вопросу опекунства над детьми до 9 апреля, сообщает корреспондент «Чемпионата» Павел Панышев. Причиной такого решения стало то обстоятельство, что суд решил допросить свидетелей со стороны хоккеиста.

Бывшие супруги находятся в судебном процессе об опеке двух несовершеннолетних дочерей Сони и Веры. 26 декабря Кунцевский районный суд определил место проживания детей с матерью, однако решение до сих пор не вступило в силу, так как сторона Зайцева подала апелляцию. На сегодняшнем заседании сторону хоккеиста представляли только юристы. Самого игрока и его родителей на слушании не было.

В нынешнем сезоне НХЛ 28-летний защитник принял участие в 58 матчах регулярного чемпионата, забросив одну шайбу и сделав 11 результативных передач при показателе полезности "-8" и 22 минутах штрафного времени.