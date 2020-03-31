Этот бой в НХЛ помнят до сих пор — благодаря ему не забыли и Сёмина.

«Сёмин решил дать Стаалу пощёчину. Это один из худших боёв за всю историю НХЛ»

Эту драку заокеанские болельщики с улыбкой вспоминают до сих пор. Главным образом из-за способа, который выбрал нападающий «Вашингтон Кэрпиталз» Александр Сёмин для усмирения соперника. Его соперником был защитник Стаал, который тоже никогда не слыл тафгаем, но техничный россиянин вместо ударов кулаками в лицо сопернику принялся барабанить по спине, словно прилежный ученик музыкальной школы.

Осгуд был на голову меньше Руа, но дал сдачи. Знаменитый бой вратарей в НХЛ Вратарь «Колорадо» не смог терпеть, что его команда проигрывала. И даже судья не остановил его на пути к новой драке с «Детройтом».

Такая необычная техника боя разошлась на интернет-мемы, благодаря которым Сёмина помнят не только как хоккеиста-загадку, который становился незаметен, как только подписывал новый крупный контракт.

Видео можно посмотреть в YouTube.

«Вспомните, 10 лет назад Александр Сёмин сыграл на барабанах на Марке Стаале. Это было очень весело», — отмечал в январе 2019 года штатный обозреватель «Лос-Анджелеса» Майк Коммито.



Посетители сайта HockeyFights.com, посвящённого хоккейным дракам, в голосовании отдали победу Стаалу — за него проголосовало 47,8% респондентов, в то время как Сёмина оценили только 27,8% болельщиков.

Статистика Сёмина за «Вашингтон» в сезоне с легендарной дракой

«Сёмин решил дать Стаалу пощёчину. Это, безусловно, один из худших боёв за всю историю НХЛ. Сёмину придётся жить с этим до конца своей карьеры», — оценил этот момент обозреватель Bleacher Report Николя Госс.



Тот матч «Вашингтон» выиграл со счётом 2:1. Победный гол забил Александр Овечкин в меньшинстве, Сёмин чуть раньше отличился голевой передачей, а у «рейнджеров» результативный пас отдал Николай Жердев. Что же касается тафгайской карьеры Сёмина, то она, если верить статистике, состоит из трёх драк. Помимо упомянутого боя со Стаалом, Александр в 2004 году бился в АХЛ с Кори Лароузом, а в 2018 году, будучи форвардом «Витязя», случилась драка с Андреем Зубаревым из СКА.

«Каролина» избавилась от Сёмина и живёт надеждой «Ураганы» избавились от Сёмина и Худобина, не усилив состав. Надежда на братьев Стаал и молодёжь, задача — уход с последнего места.

7 лет назад Сёмин приехал играть в Россию бесплатно. Сделал подарок бабушке Звёздного игрока НХЛ даже сравнивали с футболистом Игорем Денисовым, который устроил скандал из-за зарплат Халка и Витселя.

Русские в истории «Каролины». Они всё ещё платят Сёмину, хотя тот бросил играть Но теперь у «ураганов» есть Андрей Свечников.