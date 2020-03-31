«Сёмин решил дать Стаалу пощёчину. Это один из худших боёв за всю историю НХЛ»

Эту драку заокеанские болельщики с улыбкой вспоминают до сих пор. Главным образом из-за способа, который выбрал нападающий «Вашингтон Кэрпиталз» Александр Сёмин для усмирения соперника. Его соперником был защитник Стаал, который тоже никогда не слыл тафгаем, но техничный россиянин вместо ударов кулаками в лицо сопернику принялся барабанить по спине, словно прилежный ученик музыкальной школы.
Такая необычная техника боя разошлась на интернет-мемы, благодаря которым Сёмина помнят не только как хоккеиста-загадку, который становился незаметен, как только подписывал новый крупный контракт.
Видео можно посмотреть в YouTube.
«Вспомните, 10 лет назад Александр Сёмин сыграл на барабанах на Марке Стаале. Это было очень весело», — отмечал в январе 2019 года штатный обозреватель «Лос-Анджелеса» Майк Коммито.
Посетители сайта HockeyFights.com, посвящённого хоккейным дракам, в голосовании отдали победу Стаалу — за него проголосовало 47,8% респондентов, в то время как Сёмина оценили только 27,8% болельщиков.
Статистика Сёмина за «Вашингтон» в сезоне с легендарной дракой
«Сёмин решил дать Стаалу пощёчину. Это, безусловно, один из худших боёв за всю историю НХЛ. Сёмину придётся жить с этим до конца своей карьеры», — оценил этот момент обозреватель Bleacher Report Николя Госс.
Тот матч «Вашингтон» выиграл со счётом 2:1. Победный гол забил Александр Овечкин в меньшинстве, Сёмин чуть раньше отличился голевой передачей, а у «рейнджеров» результативный пас отдал Николай Жердев. Что же касается тафгайской карьеры Сёмина, то она, если верить статистике, состоит из трёх драк. Помимо упомянутого боя со Стаалом, Александр в 2004 году бился в АХЛ с Кори Лароузом, а в 2018 году, будучи форвардом «Витязя», случилась драка с Андреем Зубаревым из СКА.
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