Осгуд был на голову меньше Руа, но дал сдачи. Знаменитый бой вратарей в НХЛ

Первой частью «марлезонского балета» между «Детройтом» и «Колорадо» в конце 1990-х была драка Патрика Руа и Майка Вернона. Спустя год после грандиозной битвы в 1997-м случилось повторение, хотя и не в таких эпичных масштабах. Патрик принял участие в ещё одном знаменитом бое вратарей НХЛ.
1 апреля 1998 года, в самой концовке регулярного чемпионата, бешеный по темпераменту Руа сцепился с другим вратарём «Детройта» — Крисом Осгудом, который был на голову ниже своего оппонента. В тот сезон Руа не был суперменом с точки зрения надёжности — по количеству побед он был лишь седьмым голкипером, по средней пропускаемости — четвёртым, а по проценту отражённых бросков — восьмым. К третьему периоду «Детройт» выигрывал со счётом 2:0. Массовая стычка у скамеек запасных переросла в полноценную драку вратарей.
Руа, как более опытный тафгай, сумел натянуть на голову соперника свитер, но Осгуд быстро освободился от него. Патрик провёл несколько неплохих ударов, но в итоге не удержался на ногах и упал на спину. Всего в том матче было выписано 46 удалений и 228 суммарных минут штрафа.
Видео можно посмотреть в YouTube.
Сама драка получилась под стать предыдущему бою Руа с Верноном, но в плей-офф для «Колорадо» всё закончилось уже в первом раунде, когда «лавины» в семи матчах уступили «Эдмонтону», а Руа пропустил 4 шайбы после 17 бросков. Осгуд же вместе с «Детройтом» выиграл свой второй Кубок Стэнли.
«Если где-нибудь на трибунах кто-то уронит горсть попкорна, — сказал как-то один из его тренеров, — то Патрик скажет вам, кто уронил, где и сколько».
А про темперамент Руа можно слагать былины. В зависимости от болельщицких и человеческих пристрастий его можно было, не погрешив против истины, назвать: пламенным сердцем, болтливым хвастуном, неукротимым воином, самовлюбленным эгоистом, сорви-головой и бешеной фурией. При таком характере карьера Руа просто не могла протекать безоблачно — слишком уж болезненно он реагировал на свои и командные неудачи.
Руа был странноватым даже по вратарским меркам. Взять хотя бы его набор предрассудков. Выходя на площадку, Патрик никогда не наступал на синюю или красную линию — просто перепрыгивал через них. А приехав в свою зону, становился лицом к воротам и некоторое время стоял неподвижно, разговаривая со штангами. Можно только попытаться представить себе о чём. Впрочем, в памяти останутся не чудачества, а сейвы и драки, которых в его карьере было предостаточно.
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