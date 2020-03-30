Вратарь «Колорадо» не смог терпеть, что его команда проигрывала. И даже судья не остановил его на пути к новой драке с «Детройтом».

Осгуд был на голову меньше Руа, но дал сдачи. Знаменитый бой вратарей в НХЛ

Первой частью «марлезонского балета» между «Детройтом» и «Колорадо» в конце 1990-х была драка Патрика Руа и Майка Вернона. Спустя год после грандиозной битвы в 1997-м случилось повторение, хотя и не в таких эпичных масштабах. Патрик принял участие в ещё одном знаменитом бое вратарей НХЛ.

1 апреля 1998 года, в самой концовке регулярного чемпионата, бешеный по темпераменту Руа сцепился с другим вратарём «Детройта» — Крисом Осгудом, который был на голову ниже своего оппонента. В тот сезон Руа не был суперменом с точки зрения надёжности — по количеству побед он был лишь седьмым голкипером, по средней пропускаемости — четвёртым, а по проценту отражённых бросков — восьмым. К третьему периоду «Детройт» выигрывал со счётом 2:0. Массовая стычка у скамеек запасных переросла в полноценную драку вратарей.

Легендарная драка НХЛ из 90-х. Ларионов сцепился с Форсбергом, а рядом бились вратари Знаменитое сражение в матче «Детройта» и «Колорадо», в котором сошлись звёзды, обычные работяги и даже вратари.

Руа, как более опытный тафгай, сумел натянуть на голову соперника свитер, но Осгуд быстро освободился от него. Патрик провёл несколько неплохих ударов, но в итоге не удержался на ногах и упал на спину. Всего в том матче было выписано 46 удалений и 228 суммарных минут штрафа.

Видео можно посмотреть в YouTube.

Сама драка получилась под стать предыдущему бою Руа с Верноном, но в плей-офф для «Колорадо» всё закончилось уже в первом раунде, когда «лавины» в семи матчах уступили «Эдмонтону», а Руа пропустил 4 шайбы после 17 бросков. Осгуд же вместе с «Детройтом» выиграл свой второй Кубок Стэнли.



«Если где-нибудь на трибунах кто-то уронит горсть попкорна, — сказал как-то один из его тренеров, — то Патрик скажет вам, кто уронил, где и сколько».



А про темперамент Руа можно слагать былины. В зависимости от болельщицких и человеческих пристрастий его можно было, не погрешив против истины, назвать: пламенным сердцем, болтливым хвастуном, неукротимым воином, самовлюбленным эгоистом, сорви-головой и бешеной фурией. При таком характере карьера Руа просто не могла протекать безоблачно — слишком уж болезненно он реагировал на свои и командные неудачи.

Отсверкавшие звёзды. Крис Осгуд Теперь уже экс-голкипер "Детройта" до последнего думал над возможным продолжением карьеры, но в итоге всё же решил её завершить и уйти на покой.

Руа был странноватым даже по вратарским меркам. Взять хотя бы его набор предрассудков. Выходя на площадку, Патрик никогда не наступал на синюю или красную линию — просто перепрыгивал через них. А приехав в свою зону, становился лицом к воротам и некоторое время стоял неподвижно, разговаривая со штангами. Можно только попытаться представить себе о чём. Впрочем, в памяти останутся не чудачества, а сейвы и драки, которых в его карьере было предостаточно.

Привет лунатикам! 10 самых странных вратарей в истории НХЛ Илья Брызгалов попал в рейтинг, но не стал лидером.

Прайс, Салак и ещё 6 вратарей, которые любят «сходить с ума» Стычка с врачом команды, споры с судьями, удары исподтишка, обводка в центре площадки и другие безумные поступки вратарей.