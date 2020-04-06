«Мы уже выпили всё, запасы кончились». Панарин не скучает на карантине в Америке

Нападающий «Рейнджерс» Артемий Панарин, как и все, сидит на карантине, но старается не скучать. Сейчас он гостит у вратаря «Флориды» Сергея Бобровского, а сегодня вышел в прямой эфир своего «инстаграма» и рассказал, как проводит время, пока НХЛ стоит на паузе.

О карантине. «Фляга уже подъезжает немножко»

«Фляга уже подъезжает немножко. Мы уже сидим четвёртую неделю. Серёга тренируется без остановки, я на диване забазировался. У меня сегодня выходной, на самом деле. На карантине тренируемся и едим. Я учусь готовить. Сегодня выходной, расслабуха идёт. Дождь на улице, особо не позагорать. А так уже шнопак сгорел.



Водку пьём? (Улыбается.) Мы уже выпили всё, запасы кончились. Сейчас пошли в зал отрабатывать.



Как обстановка в США? По статистике не очень хорошо, мягко говоря. Но мы находимся в доме, особо не чувствуем. Выезжали в магазин, проехать вообще по городу, посмотреть, как там. Машины на улицах передвигаются, людей поменьше. Пляжи закрыты, магазины закрыты. Но мне нужно было купить ракетки для тенниса, я им позвонил, мне сказали, что могут вынести с заднего двора. В магазин заезжать нельзя. В Гринвиче так же было, я заезжал в алкогольный магазин, он только на вынос работал.

В Нью-Йорке, смотрим по новостям, вообще жопа. Пока здесь отсиживаемся. Но даже когда мы были в Нью-Йорке неделю назад, особо не чувствовалось. Дома сидишь, особо не передвигаешься.



Мы остались в Америке, потому что мы и Бобровские купили здесь дома. Вовремя, на самом деле. В доме попроще пережидать, на улицу можно выйти. Здесь у них ещё солнце, бассейн, можно что-то делать. Не представляю, как в квартире можно проходить через это. А если представить, что раньше не было интернета, телефона, «Инстаграма»… Что делать вообще?



Приехали на машине к Бобу. Должны были попозже ехать, но подумал, что могут перекрыть границы, и мы не попадём. Приехали сюда на недельку, ну, пока не выгонят. Я уже сократил расходы, не обедаю. Не знаю, может, ещё дней пять.



Не хочется приехать в Россию и сесть на карантин. Мы здесь остались, потому что здесь дом, попроще. На улицу можно выйти, что-то поделать. А там у меня квартира, на улицу особо не можешь выйти. Я же к деду не поеду в Коркино сейчас, месяц сидеть. На окрошке бабушкиной, конечно, можно долго жить. Но я пока здесь поварюсь, в бассейне у Боба».

О фонде: «Люди скажут, я звездобол, поэтому из своих денег часть выделю»

«Инвестировали в акции, облигации. Рынок сейчас сильно просел, доходов, скорее всего, у фонда не будет. Но многие не поймут, скажут, что я звездобол, поэтому я из своих денег часть выделю, будем всё равно помогать людям. Но сейчас мы здесь находимся, далеко. Непонятно, что будет с сезоном. Когда вернёмся в Россию, будем уже решать, что делать».

В Панарина вселился строитель, Ковальчук лепит пельмени. Чем заняты русские игроки НХЛ Из-за пандемии коронавируса хоккеисты больше времени уделяют семьям и занимаются домашними делами.

О потерях в зарплате: «100% потеряем деньги, но это наш общий бизнес»

«Мы тоже потеряем прилично в следующем сезоне, с нас налог возьмут. Сто процентов потеряем деньги. Есть эскроу, мы платим в лигу. Если лига недобрала, она взимает эти остатки с хоккеистов. Сейчас всё встало, плей-офф встал, это самое прибыльное здесь. Думаю, даже процентов 30 от зарплаты можем потерять. То есть налоги и ещё плюс проценты. Мы, получается, этими шагами спасаем свой же бизнес. Если не платить, закроется клуб или лига, тогда потери все понесут.



В РПЛ хотели сократить зарплаты? Там немного другая система, здесь уже есть подписанные договорённости. Это наш общий бизнес, у клубов здесь больше возможностей исправляться и зарабатывать на этом, чем в России. Зарабатывать там сложно, наверное, владельцам клубов будет сложнее».



У минского «Динамо» будет самый крутой бюджет, потому что там нет пандемии? Лукашенко сказал – водка, всё нормально. Видели по «Евроньюс», он высказал свою борьбу».

Суперталант в дырявых крагах. Кем был и как уезжал в НХЛ Артемий Панарин Настоящая сказка про хоккейную золушку.

О спорном буллите: «Засчитали, потому что кошаковского занёс судьям»

«Моей проблемой с самого детства было то, что я до синей линии дохожу и начинаю что-то выдумывать лишнее. А для тренера мои действия – что-то рядом с инфарктом. Тренеры меня ругали за потери на синей линии. Сейчас уже поменьше теряю, поэтому меня взяли в «Рейнджерс».



Всё идёт от уверенности. Когда всё получается, тогда и на буллит спокойно выходишь. Но даже я могу превратиться в косожопого, уверенность потерять. Пару игр что-то не пошло, туда-сюда, уверенность потерял, и уже сложно созидать.



Конечно, тот мой буллит (в матче с «Миннесотой». – Прим. «Чемпионата») засчитали. Потому что кошаковского занёс судьям, и всё. Да не было там движения назад! Ты шайбу можешь перебирать назад. Не было там движения назад коньками, максимум – поперёк».