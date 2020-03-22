В Панарина вселился строитель, Ковальчук лепит пельмени. Чем заняты русские игроки НХЛ

Североамериканские хоккейные лиги, в том числе и НХЛ, ушли на паузу из-за угрозы распространения коронавируса. Игроки, вместо участия в решающих матчах сезона, вынуждены сидеть на карантине.



Валерий Ничушкин воспользовался паузой и прилетел в Россию. Форвард «Колорадо» показал свою BMW.

Видео доступно на «Чемпионате».

«В связи с приостановкой поставок из Китая запускаем собственную линейку клюшек»

Артемий Панарин пошутил, что во время паузы они вместе с Владиславом Гавриковым задумались о запуске собственной линейки клюшек.

«В нас проснулись строители». Решили утеплить гараж. Кто ставит ставку, что мы это сделаем? Алиса поставила на то, что мы дойдем лишь до половины», — заявил Панарин.

«Деньги целы, семья дома, время наслаждения друг другом»

Александра, жена защитника «Колорадо» Никиты Задорова, прокомментировала ситуацию с карантином из-за коронавируса.



«Как здорово. Шопинг-детокс, ресторанный детокс. Экономия. Деньги целы, семья дома. Время самопознания и наслаждения друг другом. Главное не паниковать, а включать мозг», — написала Александра в «Инстаграме».

Жена Задорова — о плюсах карантина: деньги целы, семья дома, время наслаждения друг другом

Илья Ковальчук с детьми налепили пельменей

«Пельмешки без спешки. От нашей семьи, всем терпения, здоровья, берегите родных и близких!» – написал Ковальчук.

Также Ковальчук показал, как поддерживает форму во время вынужденной паузы в НХЛ. Вместе с женой они устроили пробежку на свежем воздухе.

«Не отставай, спортсменка», — подбодрил супругу во время тренировки Ковальчук.

Видео доступно на «Чемпионате».

«Александр Михайлович покупает всё, что можно»

Анастасия, жена Александра Овечкина, записала на видео и показала подписчикам, как они с мужем закупаются продуктами в одном из магазинов в США.



«Третий день подряд у нас такие вот закупки. Александр Михайлович покупает всё, что можно. В общем, всё необходимое есть точно», — прокомментировала видео Анастасия.

Видео доступно на «Чемпионате».

«Думаешь, сможешь так сделать?» Андрей Свечников продемонстрировал технику владения клюшкой на теннисном мяче.

Артём Анисимов проводит время с семьёй. Форвард «Оттавы» показал свои художественные навыки.

Анна Кастерова, жена форварда «Питтсбурга» Евгения Малкина, спросила у подписчиков, какой сериал стоит посмотреть во время паузы в НХЛ.



«Ребят, посоветуйте нам хороший сериал, а лучше два. Мой топ: «Родина», «Миллиарды», «Рэй Донован», «Чернобыль», «Домашний арест», – написала Кастерова.

«Самоизоляция — это наш акт ответственности»

Яна, жена нападающего «Сент-Луиса» Владимира Тарасенко, рассказала о том, как их семья проводит время в условиях объявленного карантина.



«Мы находимся на карантине. Сезон был приостановлен, но мы надеемся, что он рано или поздно будет возобновлён. Теперь все командные центры закрыты, тренировки отменены, игрокам запрещено посещать общественные места. Тренировки могут выполняться только дома или в одиночку на частных объектах.

Честно говоря, я не могу заставить людей игнорировать все эти меры — хорошо, вам 20 с чем-то лет, вы здоровы и не подвержены более высокому риску. Но как насчёт людей, которых вы можете заразить? Пожилые люди, люди со здоровьем или со слабой иммунной системой? Или после химиотерапии? Вы когда-нибудь думали о них? Или про врачей?

Я думаю, что самоизоляция — это наш акт ответственности. Поэтому мы остаёмся дома все вместе. Да, жаль, что в нашей жизни нет хоккея. Но мы предполагаем, что это временно. И как дела, ребята? Как вы относитесь ко всем этим карантинным вещам?» — написала Яна в своём «Инстаграме».

Тарасенко поддерживает форму, тренируясь с детьми. Владимир, не игравший с ноября из-за операции на плече, чувствует себя всё лучше.

Видео доступно на «Чемпионате».

Бонус! Хоккеисты НХЛ показали, как тренируются со своими питомцами.