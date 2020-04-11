«Невозможно вынести эту боль». 25-летний игрок НХЛ Кейв скончался в больнице

Игрок КХЛ Колби Кейв, выступавший за «Эдмонтон», скончался в больнице. Нет, он не стал одной из многочисленных жертв эпидемии коронавируса, которая сейчас бушует в мире. У него было кровоизлияние в мозг. Врачи боролись за жизнь хоккеиста несколько дней, провели операцию, но так и не смогли спасти. Колби было всего 25 лет.

Форвард «Эдмонтона» Кейв перенёс операцию. Игрок всё ещё в коме

Что случилось

Печальные новости пришли 7 апреля, когда Кейва доставили в больницу и ввели в искусственную кому. Тем же вечером ему провели срочную операцию по удалению коллоидной кисты, которая давила на мозг.



Всё началось 6 апреля: Кейва стала беспокоить головная боль. «Я говорил с женой Колби этим утром. Она мне рассказала о прошлой ночи, как у него болела голова, после чего они отвезли его в больницу в Онтарио, где определили кровоизлияние в мозг. После этого его перевезли в больницу в Торонто. Наши мысли и молитвы с Колби и Эмили. Мы все надеемся на хорошие новости», — рассказывал генменеджер клуба Кен Холланд.



Ничего не предвещало беды – нападающий был в отличной физической форме, у него не было травм или подозрительных падений. Просто ему вдруг стало плохо. Состояние хоккеиста было критическим, но его жена Эмили продолжала надеяться на чудо. «Пожалуйста, очнись. Нам нужно чудо», — писала она. К сожалению, последствия кровоизлияний в мозг в большинстве случаев очень серьёзные, а смертность после них остаётся крайне высокой.

«Пожалуйста, проснись». Трогательный пост супруги форварда «Эдмонтона», попавшего в кому

Смерть в 25 лет

Кейв дебютировал в НХЛ в сезоне-2017/2018 за «Бостон», затем через драфт отказов перешёл в «Эдмонтон». Большую часть времени он играл в АХЛ, всего за карьеру он сыграл в НХЛ 67 матчей, в которых набрал 9 (4+5) очков. У него ещё не было стабильного места в составе «Эдмонтона», но в клубе о нём отзывались только положительно. «Он чекер. Никогда не жаловался, если не попадал в состав или играл по шесть минут за игру. Не жаловался и когда его отправляли в АХЛ. Он просто играл, понимал свою роль и принимал её. Он настоящий профессионал, всегда шёл в силовую борьбу, сколько бы минут ему ни дали. Такие игроки нужны команде. Конечно, хочется, чтобы у тебя сплошь были звёзды, но это невозможно. Тебе нужны такие игроки, как Колби», — говорил Холланд.

Врачи надеялись, что в искусственной коме мозг хоккеиста сможет восстановиться, но 11 апреля его сердце остановилось. «Мой лучший друг, любовь моей жизни. Моё сердце разбито.



Невозможно вынести эту боль, которую приносит мысль о том, что я никогда больше не смогу тебя увидеть или прикоснуться к тебе. Ты навсегда останешься моим человеком, моим героем, лучшим, что случалось со мной в жизни. Не думала, что стану вдовой до первой годовщины нашей свадьбы.



Хотя каждая клеточка моего тела потеряна без тебя, обещаю, что ты будешь продолжать мной гордиться. Ты был лучшим другом, мужем, собачьим папой, и как же я хотела увидеть тебя в роли настоящего папы. Скоро увидимся, Колб. Ты встретишь меня на небесах жарким поцелуем. Ты будешь со мной на протяжении всего пути. Я не хочу заканчивать это письмо так же, как не хотела отпускать твою руку этим утром. Ты – моё всё и всегда будешь. Спасибо за то, что теперь ты стал лучшим ангелом-хранителем», — написала его жена.