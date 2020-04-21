Новый вектор СКА. Питер не боится потолка зарплат, его спасут молодые звёзды

Одно из главных событий недоигранного сезона КХЛ — переформатирование петербургского СКА. Один из топов лиги сделал ставку на молодых игроков и не ошибся — звено Василий Подколзин — Иван Морозов — Кирилл Марченко плюс защитник Данила Галенюк в январе-феврале стали едва ли не самыми яркими хоккеистами в петербургской команде.

Казалось, молодёжи придётся сложно в плей-офф, где их начнут прицельно «прессовать», но даже против сурового «Витязя» с Евгением Артюхиным в составе петербургские тинейджеры выглядели бодро — каждый из них забил хотя бы по голу, а Марченко вообще стал одним из лучших бомбардиров СКА в первом раунде — три шайбы и две передачи. Больше очков в команде оказалось только у Владимира Ткачёва.



Было бы интересно посмотреть, как питерская молодёжь билась бы в плей-офф с соперником уровня ЦСКА, но эпидемия коронавируса лишила нас классного зрелища.

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Фото: Юрий Кузьмин, photo.khl.ru

Зато молодёжный десант здорово поможет СКА в следующем сезоне. В том числе и финансово, ведь по новым правилам КХЛ зарплаты хоккеистов младше 21 года не учитываются под потолком зарплат. В Петербурге точно не будет повторения ситуации, которая сложилась в «Магнитке», где экстренно строят команду с нуля и избавляются от старых лидеров, чьи раздутые зарплаты не влезают ни под какой потолок.



Правда, расставания с игроками в СКА тоже будут. По слухам, клуб избавится от некоторых возрастных хоккеистов, которые перестали прогрессировать. Причины тут не только экономические — в Петербурге расчищают место для нового молодёжного десанта.

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Если Марченко, Подколзин и компания — это плод хорошей работы скаутов, которые нашли перспективную молодёжь в других городах, то многие новые потенциальные звёзды либо родом из Петербурга либо значительное время провели в городских хоккейных школах.

В первую очередь речь о Ярославе Аскарове. 17-летний вратарь родился в Омске и начинал в школе «Авангарда», но уже в 13 лет переехал в Северную столицу и первые матчи в МХЛ сыграл за один из «армейских» фарм-клубов — «СКА-Варяги». Аскаров уже дебютировал в КХЛ и стал самым молодым вратарём в истории лиги, который провёл весь матч от начала до конца и помог команде добиться победы. В следующем сезоне Ярослав наверняка будет играть за основу гораздо чаще. Три молодые звезды СКА Марченко, Морозов и Галенюк — воспитанники одного тренера. С ними с детства работал Олег Таубер — сначала в Тюмени, а потом в Ханты-Мансийске. Но в системе СКА есть и четвертый хоккеист Таубера — Никита Зоркин. В прошлом сезоне он сыграл 22 матча за «СКА-Неву» в Высшей лиге. Возможно, в будущем Зоркин составит связку с Галенюком.

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Никита Зоркин Фото: ska.ru

В нападении «Невы» есть как минимум три хоккеиста, которые в следующем сезоне могут блеснуть в КХЛ. Василий Глотов уже играл за основу и даже успел забить два гола. Павел Кукштель тоже дебютировал в большом СКА. Лучший бомбардир «Невы» в «регулярке» ВХЛ Владислав Курбатов попадал в заявку основы, но на лёд пока не вышел. Кукштель и Курбатов — на сто процентов местные воспитанники, оба родились в Петербурге и прошли всю клубную пирамиду СКА.

В МХЛ у СКА сразу два клуба — «СКА-1946» и «СКА-Варяги» и там задают тон именно петербургские хоккеисты. Есть даже династии: Алексей Цыплаков, Андрей Галушкин и Матвей Горбушин — сыновья лидеров СКА 90-х и нулевых. Лучший бомбардир «сорок шестых» Александр Гордин и самый результативный защитник этой команды Арсений Бринкман тоже родом из Петербурга.



В «СКА-Варягах» в прошлом сезоне пошли на смелый эксперимент — за команду играла целая группа шестнадцатилетних хоккеистов. Петербургские «вундеркинды» здорово помогли юниорской сборной на Мировом Кубке вызова U17. Россияне второй год подряд завоевали этот трофей и в составе победителей было сразу пять представителей «Варягов» — вратарь Валерий Бринкман, защитники Никита Димитров и Арсений Коромыслов (он получил травму перед стартом турнира и не смог сыграть), а также нападающие Владимир Сычев и Илья Иванцов. Вряд ли они пробьются в КХЛ уже в следующем сезоне, но при новом векторе развития СКА перспектива у них точно есть.