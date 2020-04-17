Яшкин остался в «Динамо», «Автомобилист» назначил Питерса. Таблица трансферов КХЛ

Все продления контрактов, а также слухи и возможные переходы.

Контракты игроков КХЛ действуют до 30 апреля, но продлевать соглашения можно уже сейчас. Кроме того, появляются слухи и разговоры о вероятных переходах. Рассказываем о главных селекционных новостях в клубах Континентальной лиги на сегодняшний день.

Яшкин хочет получать в «Динамо», как Шипачёв. Главные трансферные новости КХЛ ЦСКА продолжает подписывать игроков, а защитник СКА перебирается в «Спартак».

ЦСКА активно возвращает игроков из НХЛ. Агент нападающего Николая Голдобина уже подтвердил, что его клиент будет выступать за московский клуб ближайшие два года. По всей видимости, приедет в Москву и Валентин Зыков. Кроме того, продлены контракты с Окуловым и Слепышевым. Уезжает в Северную Америку вратарь Илья Сорокин. Будут у ЦСКА и другие потери.

Из СКА уже официально ушёл Барабанов, подписавший контракт с «Торонто». Также «армейцы» выкупили у «Северстали» права на Богдана Якимова. Московское «Динамо» переподписало главного тренера Владимира Крикунова, защитника Михала Чайковски и форварда Дмитрия Яшкина. Хорошая работа менеджмента бело-голубых. «Что в „Торпедо“? — спросите вы. Пока главный слух — возможный приход на место Дэвида Немировски экс-тренера „Магнитки“ Виктора Козлова.

Козлов может сменить Немировски в «Торпедо». Главные трансферные инсайды КХЛ СКА ищет обмен для целого ряда игроков, а «Спартак» отказывается от ведущего форварда.

«Спартак» определился со всеми легионерами на следующий сезон, а также сохранил ряд игроков, включая Беспалова и Рылова. «Витязь» пополнится защитником «Трактора» Бородкиным, а защитник «Локомотива» Марков заканчивает профессиональную карьеру. Решил попробовать свои силы в НХЛ форвард «Сочи» Алтыбармакян. Южане, к слову, сохранили в своих рядах главного тренера Александра Андриевского.

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* — Жирным отмечены подтверждённые переходы. Всё указанное обычным шрифтом официально не подтверждено

Запад

Клубы Пришли Ушли Продлили контракты ЦСКА н. Голдобин («Ванкувер», НХЛ), н. Зыков («Вегас», НХЛ), н. Локтионов («Металлург» Мг), в. Шарыченков («Нефтехимик») з. Науменков, н. Григоренко, н. Капризов, н. Шалунов, з. Марченко, з. Романов (все — НХЛ), в. Сорокин («Айлендерс», НХЛ) з. Блажиевский, н. Вей н. Окулов, н. Слепышев, з. Нестеров, з. Дальбек СКА з. Арзамасцев («Салават Юлаев»), н. Мичков («Локомотив»), н. Якимов («Северсталь»), н. Хохлачёв («Спартак») т. Гатиятулин («Трактор»), з. Зуб, в. Мельничук, н. Бурдасов (все — НХЛ), н. Коскиранта («СайПа»), н. Лехтеря, з. Зубарев, н. Дергачёв (все — «Спартак»), н. Барабанов («Торонто», НХЛ), н. Якупов, н. Каблуков, н. Кагарлицкий («Динамо» М) з. Белов, н. Аалтонен, н. Кемппайнен, н. Кетов «Йокерит» т. Кангасалуста, т. Паюлуома, в. Линдбек, н. Шрёдер (оба — «Торпедо») н. Мозес («Рапперсвилль»), в. Ниеми «Динамо» М н. Кагарлицкий (СКА) н. Афиногенов, н. Индрашис, н. Апальков, з. Лямин гл.т. Крикунов, з. Хиетанен, з. Чайковски, н. Петерссон, н. Яшкин «Спартак» т. Федосов, н. Бакош («Адмирал»), н. Радил («Сан-Хосе», НХЛ), н. Лехтеря, з. Зубарев, н. Дергачёв (все — СКА), з. Дьюс («Спрингфилд Тандербёрдз», АХЛ) т. Уланов, н. Даугавиньш, н. Карсумс, з. Херсли, з. Виклунд, н. Хохлачёв (СКА) гл.т. Знарок, н. Юньков, в. Беспалов, з. Рылов, з. Кулик, н. Ганзл, н. Аркалов «Локомотив» гл.т. Скабелка, з. Охтамаа, в. Паскуале (все — «Барыс»), з. Баранцев («Торпедо») ст.т. Пелино, н. Мичков (СКА), з. Накладал, з. Кронвалль, н. Свитов, з. Марков, н. Да Коста («Ак Барс»), н. Денисенко («Флорида», НХЛ) з. Савченко «Витязь» н. Теденбю («Давос»), з. Хультстрём («Юргорден»), з. Бородкин («Трактор») н. Сёмин, н. Макеев («Автомобилист»), н. Няттинен, н. Хауден, н. Йормакка, з. Лаюнен, н. Чернов, з. Евсеенков гл.т. Кравец, з. Пыленков, в. Ежов, з. Катичев, з. Воронков «Торпедо» гл.т. Козлов («Металлург» Мг) гл.т. Немировски, з. Баранцев («Локомотив»), з. Дженовей («Автомобилист»), в. Линдбек, н. Шрёдер (оба — «Йокерит») ХК «Сочи» н. Карьялайнен («Таппара»), н. Юханссон, н. Нильссон (оба — «Ферьестад»), з. Сотниекс («Динамо» Р), н. Колготин, н. Цыганов (оба — «Юность», Беларусь) в. Шикин, в. Налимов, н. Алтыбармакян («Чикаго», НХЛ), з. Бертильссон, н. Эллис, н. Коллинз, н. Росен, н. Стрёмвалль («Авангард»), з. Климонтов, н. Лугин, н. Макаренко гл.т. Андриевский, н. Мосалёв, н. Архипов, н. Томилин, з. Гордеев, з. Петров, н. Выглазов, н. Точицкий, з. Погоришный, з. Щитов, з. Рундблад, н. Шмелёв «Северсталь» н. Вихарев («Адмирал»), н. Абдул («Слован») в. Хакимов, з. Балдаев, н. Е. Бодров, н. Якимов (СКА) гл.т. Разин, н. Лишка «Динамо» Р гл.т. Скудра, гл.т. Тамбиев, гл.т. Вальссон, з. Самуэльссон («Лександ»), з. Экесталь Йонссон («Ферьестад»), н. деСоуза («Рёгле») гл.т. Анкипанс, з. Берглунд («Брюнес»), з. Сотниекс (ХК «Сочи») «Динамо» Мн н. Дадонов, з. Достанко (оба — «Шахтёр»)

Много всего интересного происходит и на Востоке. «Ак Барс» подпишет однолетний контракт с форвардом Да Костой, при этом отказавшись от Фрэттина и Виртанена. «Барыс» уже официально уведомил общественность о прекращении сотрудничества с главным тренером Андреем Скабелкой, который на 90% возглавит «Локомотив».

«Авангард» продлил контракт с вратарём Гариповым. Омичи почти на 100% обновят свою легионерскую линию, так как иностранцами в клубе по итогам сезона оказались недовольны. «Автомобилист» назначил главным тренером канадца Билла Питерса, замешанного в расовом скандале в НХЛ. Интересно, получится ли у североамериканца в Екатеринбурге?

Изгнанный из НХЛ тренер едет в «Автомобилист». Что ждёт уральский клуб с Питерсом? Это большой риск, но в КХЛ канадец может дать результат.

Большие изменения в магнитогорском «Металлурге», откуда уходит добрая половина состава, включая тренера Козлова. Почти наверняка покинет команду и дорогостоящий защитник Виктор Антипин, который отказался идти на понижение зарплаты. В «Амуре» стараются максимально сохранить прошлогодний состав, а «Трактор» официально объявил о договорённости с чешским вратарём Романом Виллом о подписании двухлетнего контракта. Сохранили в Челябинске нападающего Ярослава Косова.

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Восток

Клубы Пришли Ушли Продлили контракты «Ак Барс» н. Да Коста («Локомотив») н. Фрэттин, з. Виртанен, н. Санников, н. Галузин, н. Фисенко («Авангард»), н. Ли в. Рейдеборн, в. Билялов, н. Кормье, з. Рукавишников, н. Глухов, н. Тихонов, н. Азеведу, з. Юдин, н. Зарипов «Барыс» н. Червенка («Рапперсвиль») гл.т. Скабелка, в. Паскуале, з. Охтамаа (все — «Локомотив»), н. Найт («Авангард») «Авангард» н. Найт («Барыс»), з. Кёрран («Рёгле»), н. Стрёмвалль (ХК «Сочи»), н. Фисенко («Ак Барс»), н. Тимкин («Металлург» Мг), з. Мищенко («Адмирал») н. Макмиллан, н. Клинкхаммер, з. Войнов, з. Франсон, з. Мартынов, н. Бек («Металлург» Мг) в. Гарипов «Автомобилист» гл.т. Питерс, т. Титов, т. Перн, н. Макеев («Витязь»), з. Дженовей («Торпедо»), н. Куликов («Нефтехимик») гл.т. Мартемьянов, н. Доус, з. Трямкин, з. Батыршин, з. Стасенко, н. Кучерявенко н. Секстон «Сибирь» н. Пельтола («Таппара») в. Сятери, з. Морозов, н. Чесалин, н. Руохомаа, н. Пуустинен, з. Йокипакка «Салават Юлаев» з. Арзамасцев (СКА), н. Умарк, з. Сергеев («Флорида», НХЛ), н. Кадейкин, з. Семёнов в. Метсола, н. Хартикайнен, з. Ларсен, н. Баранов, н. Хохряков, н. Картаев «Металлург» Мг т. Стиллман («Лайонс», Швейцария), н. Песонен («Лангнау»), н. Чибисов («Виннипег»). в. Загидулин («Калгари»), н. Бутузов («Адмирал»), н. Бек («Авангард») т. Калоус, т. Болсуновский, т. Козлов («Торпедо»), в. Демченко, н. Мозякин, н. Любимов, н. Тимкин («Авангард»), н. Филиппи, н. Локтионов, н. Козун, н. О'Делл, з. Бирюков, з. Антипин н. Нестрашил, н. Потехин, н. Рожков, н. Ю. Платонов «Нефтехимик» в. Шарыченков (ЦСКА), з. Атюшов, н. Уайт, з. Мёрфи, н. Энлунд, н. Берглунд, н. Митчелл, з. Рясенский, н. Черников, н. Ден. Казионов, н. Куликов («Автомобилист») гл.т. Буцаев, в. Барулин, н. Хайруллин, з. Волгин, н. Голубович, н. Шиксатдаров «Амур» н. Т. Зогорна, н. Г. Зогорна, з. Кондратьев гл.т. Гулявцев, з. Васильев, н. Железков, н. Голубев, з. Игнатович, н. Кузнецов, н. Рассказов «Куньлунь Ред Стар» н. Червенка («Рапперсвиль») гл.т. Фрейзер, в. Грубец «Трактор» гл.т. Гатиятулин (СКА), в. Вилл («Рёгле») гл.т. Юрзинов, з. Калинин, з. Терещенко, н. Коньков, н. Комаров, з. Бородкин («Витязь»), н. Авцин, н. Кэлоф, н. Попов, н. Глинкин н. А. Михеев, н. Косов «Адмирал» гл.т. Светлов, т. Пятанов, т. Пронин, т. Залевский, н. Бакош («Спартак»), в. Олкинуора, з. Альмквист, н. Юнг, н. Бутузов («Металлург» Мг), н. Вихарев («Северсталь»), з. Мищенко («Авангард»)

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