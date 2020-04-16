Скромные и дерзкие, небогатые, но знающие себе цену. Звёзды КХЛ в своих первых командах

Шипачёв был звездой Череповца, Капризов и Сорокин засияли в Новокузнецке, а в Шумакова поверили в Новосибирске.

Яркие игроки и настоящие звёзды – это лицо любого хоккейного чемпионата. В КХЛ, несмотря на массовый отток хоккеистов в Америку, тоже есть немало фамилий, на которые с удовольствием ходит зритель. Но, разумеется, звёзды не всегда были звёздами. Когда-то и они начинали свой карьерный путь со статуса молодых лимитчиков и, как правило, совсем не в топовых клубах, а уже потом, благодаря своему таланту, поднимали себе цену. Вспоминаем, как выглядели лучшие игроки современной КХЛ в своих первых командах.

Сейчас Вадим Шипачёв – лучший русский центрфорвард лиги, невероятно креативный хоккеист с отменным чувством паса. У Вадима есть два Кубка Гагарина, олимпийское золото и победа на чемпионате мира со сборной России. А вот с НХЛ не вышло: для лучшей лиги мира Шипачёву, пожалуй, не хватило силовых и скоростных данных, а также привычки отрабатывать в обороне. В КХЛ на эти недостатки Вадима можно закрыть глаза, здесь он блестяще раскрывается как истинный хоккейный художник.

Фото: Евгений Кузьменко, photo.khl.ru

Эти наклонности Шипачёв проявил ещё в скромной «Северстали». Уроженец Череповца дебютировал в главной команде города ещё в сезоне-2005/2006, когда ему не исполнилось и 18 лет. Несколько лет молодой талант обрастал мясом в составе «Северстали-2» и ХК «Белгород» во второй и третьей лигах отечественного хоккея, а дебютный сезон КХЛ совпал с закреплением Шипачёва в элите. Большую роль в становлении мастера сыграл тогдашний главный тренер череповчан Дмитрий Квартальнов, благодаря доверию которого молодой Вадим на постоянной основе заиграл в «Северстали». В сезоне-2011/2012 Шипачёв набрал в регулярке 59 (22+37) очков, что стало его лучшим результатом в Череповце, а уже через год талантливый хоккеист оказался в СКА.

Кирилл Капризов – главная звезда КХЛ последнего сезона, автор золотой шайбы на ОИ-2018 и хоккеист, которого заждались в «Миннесоте». В КХЛ Кирилл стремительно ворвался в 17 лет, и сразу стало понятно, что в Новокузнецке растёт очередной мастер. В «Кузне» от безысходности всегда делали ставку на молодёжь, но нет сомнений, что быстрый, техничный хоккеист, с классным броском и феноменальным голевым чутьём быстро бы пробил дорогу к вершинам из любой команды.

Фото: Юрий Кузьмин, photo.khl.ru

В сезоне-2014/2015 Герман Титов поднял талантливого парнишку из «Кузнецких Медведей» на целую половину регулярки, а уже в следующем чемпионате Капризов вместе с таким же зелёным Максимом Казаковым и опытнейшим Райаном Стоа составил ударное звено «Металлурга». Кирилл набрал 27 (11+16) очков в регулярке, что стало лучшим показателем в команде, а в межсезонье отправился на заслуженное повышение в «Салават Юлаев».

Лучший русский защитник прошлого сезона КХЛ карьеру на высшем уровне начал ещё в 16 лет. В сезоне-2006/2007 талантливого хоккеиста привлёк в основу «Трактора» Геннадий Цыгуров, и Войнов в столь раннем возрасте сыграл 31 матч в Суперлиге.

Фото: chelyabinskhockey.com

С детских лет Вячеслав отличался нестандартным для защитника мышлением, не боялся ответственности, и, конечно, выделялся техническими данными. В 15 лет он уже играл в Первой лиге за «Трактор-2», а уже в 17 – набирал первые очки за взрослый «Трактор» под руководством Андрея Назарова. В то время Войнов уже видел себя в Северной Америке, и после драфта НХЛ в 2008-м, где «Лос-Анджелес» выбрал его под 32-м номером, Вячеслав подписал трёхлетний контракт новичка с «Кингз».

Илья Сорокин («Металлург», Нк)

Уроженец Междуреченска, ставший со временем лучшим русским голкипером в КХЛ, переехал в Новокузнецк в 14 лет, где стал играть в составе команды 1994 года рождения. В 17 лет Сорокин, только что начавший выступать за «Кузнецких медведей», вряд ли мечтал о дебюте в КХЛ, но помогло стечение обстоятельств. По ходу одного из матчей регулярки-2012/2013 «Металлург» пропустил 7 шайб уже к середине встречи, и Анатолий Емелин решился заменить Александра Лазушина на совсем «зелёного» парня. Но Сорокин не подвёл, и за полматча пропустил только один раз. Кстати, его выход на лёд в матче КХЛ в 17 лет и 156 дней до сих пор остаётся самым ранним вратарским дебютом в истории лиги.

Фото: Александр Хитров, photo.khl.ru

Уже в Новокузнецке Сорокин показал, что он породистый вратарь с хорошей технической выучкой и правильной психологией, поэтому в «Металлурге» Илья не задержался. В 2015-м 20-летнего вратаря из «Кузни» забрал ЦСКА, чем обеспечил себе спокойствие на последнем рубеже на годы вперёд.

Антон Слепышев только что провёл прорывной сезон в карьере, переквалифицировавшись в настоящего лидера ЦСКА, а затем сделал абсолютно правильный выбор, решив не ехать в нижние звенья «Эдмонтона», а остаться в России.

Слепышева для КХЛ тоже открыла «Кузня», но Антон не является воспитанником новокузнецкого хоккея. Родился и пришёл в этот спорт он в Пензе, где в юниорском возрасте поиграл за «Дизель-2», а уже в 17 лет оттуда Слепышев перебрался на Кузбасс. В «Металлурге» Слепышев провёл лишь полтора сезона, но успел зарекомендовать себя фактурным снайпером с большим потенциалом.

Фото: Елена Руско, photo.khl.ru

По ходу сезона-2012/2013 Антона обменяли в «Салават Юлаев», где Слепышев уже сумел раскрыться по-настоящему. Потом уже были отъезд в Северную Америку, безуспешные попытки закрепиться в «Ойлерз», и возвращение в Россию, от которого Слепышев только выиграл.

Зуб провёл отличный год в СКА, и сейчас молодого защитника уже с нетерпением ждут в НХЛ, а начиналась карьера Артёма в родном Хабаровске. Прежде чем пробиться в основу «Амура», Зуб отыграл почти три полных сезона за «Амурских тигров», и только в 20 лет, в сезоне-2015/2016, хоккеист получил постоянное место в основе главной команды города.

Фото: Владимир Беззубов, photo.khl.ru

В «Амуре» Зуб не отличался высокой результативностью, зато подкупал надёжностью и рассудительностью на льду, а также показывал неплохие технические навыки. Всё это заметили в СКА, куда Зуба в сезоне-2016/2017 перевезли под предлогом «в интересах сборной». К счастью, ранний переезд в топ-клуб не сломал молодого защитника и только положительно сказался на его развитии. К 24 годам Зуб выиграл Кубок Гагарина и Олимпиаду и вполне созрел для НХЛ.

Владимир Ткачёв («Авангард»)

Ткачёв родился в Омске, там же начал играть в хоккей и со временем добрался до «Омских ястребов», а вот с переходом в «Авангард» у Владимира не сложилось – за родную команду он провёл лишь две игры в сезоне-2013/2014. В «Авангарде» не спешили ставить техничного и умного, но щуплого парнишку в состав, полагая, что с таким худосочным телосложением Ткачёву в КХЛ делать нечего.

Фото: Юрий Кузьмин, photo.khl.ru

Очевидно, по тем же причинам Владимиру не удалось подняться выше юниорской лиги в Америке (его даже никто не выбрал на драфте НХЛ), а после возвращения в Омск ему снова не дали шанс в «Авангарде». Ткачёв оказался в Санкт-Петербурге и даже провёл несколько минут в двух матчах за СКА в сезоне-2015/2016, но по-настоящему прорваться в большой хоккей ему удалось только в следующем году в «Адмирале».

Во Владивостоке Ткачёв стал ключевым игроком «моряков», добавил в жёсткости и спортивной наглости, и при этом не растерял врождённые способности к креативу и голевое чутьё. После «Адмирала» Владимир оказался востребован уже в «Салавате», а в прошлое межсезонье вновь очутился в Санкт-Петербурге, но уже в роли одного из лидеров «армейцев».

Григоренко родился в Хабаровске, однако уже в девятилетнем возрасте оказался в системе московского ЦСКА. В «армейском» клубе Григоренко прошёл путь от юношеских команд до «Красной Армии», но после первого же сезона в МХЛ, который закончился для молодёжки ЦСКА Кубком Харламова, по-хорошему дерзкий форвард не стал ждать, когда его поднимут в главную команду, и рванул за океан.

Фото: Юрий Кузьмин, photo.khl.ru

В юниорской лиге Квебека Григоренко провёл отличный год, добился высокого драфта («Баффало» в 2012-м выбрал форварда под 12-м номером) и запустил карьеру в НХЛ, но с первого раза раскрыться не получилось. В 2017-м Михаил вернулся в ЦСКА, быстро стал одной из главных звёзд КХЛ, а теперь он подумывает о новой попытке покорить лучшую лигу мира.

Одного из самых креативных и нестандартных форвардов современной КХЛ когда-то не сумели по достоинству оценить в родном Челябинске, и Шумакову пришлось пробивать себе дорогу через оренбургских «Белых Тигров» в МХЛ. Там Сергея заметили скауты «Сибири», перевезли его в Новосибирск, а в основу клуба КХЛ талантливый юноша попал с лёгкой руки Дмитрия Квартальнова в сезоне-2012/2013.

Фото: Нина Семашко, photo.khl.ru

Впоследствии Шумаков из разряда перспективного молодняка быстро дорос до лидера «Сибири». В Новосибирске Сергея полюбили за классный бросок, филигранную технику и стремление к хоккейной эстетике, но в то же время было понятно, что в скромной «Сибири» такой игрок надолго не задержится. В 2017-м Шумаков оказался в ЦСКА, где затем не сработался с Игорем Никитиным, попробовал покорить НХЛ, но быстро вернулся, чтобы обрести счастье в «Авангарде».

Продолжение следует.

Америка обманывала, СССР требовал процент. Сколько зарабатывали русские звёзды НХЛ в 90-х Фёдорову подсунули не тот контракт, что обещали. Буре пытались платить в канадских долларах, а Ларионов отдавал ползарплаты Совинтерспорту.

Легенды или местечковые звёзды? 12 игроков с именем без чемпионских титулов в КХЛ У некоторых ещё будет шанс завоевать Кубок Гагарина, а кому-то можно о нём забыть.