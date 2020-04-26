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Вратарь спас свою команду без клюшки, до этого он отвернулся от шайбы

Вратарь спас свою команду без клюшки
Андрей Гуров
Голкипер снял амуницию во время матча, на его ворота пошла атака. Сделал два суперсейва!
Вратарь-любитель подумал, что можно расслабиться. Снял перчатки, положил клюшку…
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В игре никогда нельзя расслабляться и терять концентрацию. Мелочей в хоккее нет. Вот и в этом видео голкипер отвернулся от шайбы и отвлёкся во время матча, но вовремя повернулся и дважды спас свои ворота – и это без клюшки! Сперва нейтрализовал выход один на один, а затем справился с подправлением на пятаке.

Когда случаются такие моменты – они часто становятся хитами в Интернете и возглавляют различные хит-парады.

Помните эпичный момент в КХЛ с участием голкипера Андрея Гаврилова в матче «Салават Юлаев» — «Динамо» (Москва)? Тогда уфимцы забросили шайбу, но судьи сразу не засчитали гол, и игра продолжилась. Гаврилов не заметил этого, отвернулся и стал пить воду. В результате динамовцы выкатились вдвоём на ворота, но не реализовали убойный момент. А Гаврилов всё это время стоял к ним спиной и спокойно пил воду.

Гаврилов – легенда КХЛ. Самые смешные моменты в истории лиги
Гаврилов пил воду во время атаки соперника, Мяки застрял между стёклами, а Брызгалов упал на ровном месте – когда смеялись в КХЛ.

В истории хоккея есть ещё много красочных примеров, когда вратарям, оставшиеся без клюшки, пришлось до последнего отстаивать свой последний рубеж. Самый запоминающийся из этого списка — серия сейвов Сергея Бобровского.

В одной из опасных атак «Баффало» российский голкипер «Флориды» остался без клюшки, но не растерялся и сделал несколько невероятных спасений за полминуты до конца овертайма. Но тут, конечно, надо отметить, что Бобровский не терял концентрацию с самого начала натиска соперника.

Бобровский без клюшки сделал потрясающую серию сейвов в матче с «Баффало»

Бобровский известен тем, что всегда играет до конца и выручает, казалось бы, в безвыходных ситуациях. Сергей и в прошлом сезоне отметился эффектным сейвов без клюшки, который вошёл в хит-парад лучших спасений.

Есть и менее обсуждаемые подобные моменты. В матчах КХЛ нашлись свои герои: Игорь Сапрыкин, Владислав Подъяпольский, Микко Коскинен — эти вратари успели отметиться героическими сейвами в те моменты, когда казалось шайбе кроме ворот уже некуда было деваться.

Клюшка, безусловно, здорово помогает стражам ворот, особенно в тех ситуациях, когда надо зачистить собственный пятак или прервать прострел, но вы это расскажите голкиперам из бенди, у которых это орудие отобрали, да ещё и ворота увеличили в размерах.

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Источник: «Чемпионат»

Заглавное фото: istockphoto.com

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