Голкипер снял амуницию во время матча, на его ворота пошла атака. Сделал два суперсейва!

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В игре никогда нельзя расслабляться и терять концентрацию. Мелочей в хоккее нет. Вот и в этом видео голкипер отвернулся от шайбы и отвлёкся во время матча, но вовремя повернулся и дважды спас свои ворота – и это без клюшки! Сперва нейтрализовал выход один на один, а затем справился с подправлением на пятаке.

Когда случаются такие моменты – они часто становятся хитами в Интернете и возглавляют различные хит-парады.

Помните эпичный момент в КХЛ с участием голкипера Андрея Гаврилова в матче «Салават Юлаев» — «Динамо» (Москва)? Тогда уфимцы забросили шайбу, но судьи сразу не засчитали гол, и игра продолжилась. Гаврилов не заметил этого, отвернулся и стал пить воду. В результате динамовцы выкатились вдвоём на ворота, но не реализовали убойный момент. А Гаврилов всё это время стоял к ним спиной и спокойно пил воду.

Гаврилов – легенда КХЛ. Самые смешные моменты в истории лиги Гаврилов пил воду во время атаки соперника, Мяки застрял между стёклами, а Брызгалов упал на ровном месте – когда смеялись в КХЛ.

В истории хоккея есть ещё много красочных примеров, когда вратарям, оставшиеся без клюшки, пришлось до последнего отстаивать свой последний рубеж. Самый запоминающийся из этого списка — серия сейвов Сергея Бобровского.



В одной из опасных атак «Баффало» российский голкипер «Флориды» остался без клюшки, но не растерялся и сделал несколько невероятных спасений за полминуты до конца овертайма. Но тут, конечно, надо отметить, что Бобровский не терял концентрацию с самого начала натиска соперника.

Бобровский без клюшки сделал потрясающую серию сейвов в матче с «Баффало»

Бобровский известен тем, что всегда играет до конца и выручает, казалось бы, в безвыходных ситуациях. Сергей и в прошлом сезоне отметился эффектным сейвов без клюшки, который вошёл в хит-парад лучших спасений.



Есть и менее обсуждаемые подобные моменты. В матчах КХЛ нашлись свои герои: Игорь Сапрыкин, Владислав Подъяпольский, Микко Коскинен — эти вратари успели отметиться героическими сейвами в те моменты, когда казалось шайбе кроме ворот уже некуда было деваться.



Клюшка, безусловно, здорово помогает стражам ворот, особенно в тех ситуациях, когда надо зачистить собственный пятак или прервать прострел, но вы это расскажите голкиперам из бенди, у которых это орудие отобрали, да ещё и ворота увеличили в размерах.