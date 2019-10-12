Бобровский без клюшки сделал потрясающую серию сейвов в матче с «Баффало»

«Баффало Сэйбрз» одержал победу в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Флоридой Пантерз». Матч состоялся в Баффало на стадионе «Кибэнк-центр» и завершился со счётом 3:2 Б в пользу хозяев.
Голкипер гостей Сергей Бобровский пропустил две шайбы, но отметился красивыми сейвами без клюшки в овертайме матча.
Ранее Сергей защищал цвета «Коламбус Блю Джекетс», в составе которого стал двукратным обладателем приза «Везина Трофи». В сезоне-2018/19 30-летний вратарь провёл 62 матча в регулярном чемпионате НХЛ, одержав 37 побед. Он отражал 91,3% бросков при коэффициенте надёжности 2,58. В плей-офф Бобровский пропускал 2,41 шайбы за игру, отражая 92,5% бросков в 10 играх.
Бобровский выступает в НХЛ с 2010 года. До перехода в «Коламбус» уроженец Новокузнецка в течение двух сезонов оберегал последний рубеж «Филадельфии Флайерз».
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