Борис Александров — трудный ребёнок советского хоккея. Он забивал больше, чем Харламов

«Канадцы считали открытием клубной Суперсерии-1976 Бориса Александрова. Но для нас-то он не был никаким открытием. Ещё года два назад на тренировках Борис забивал мне больше шайб, чем даже Харламов. Он праворукий – к такому форварду нам, вратарям, очень трудно приспособиться. Кроме того, он, безусловно, одарён от природы и настойчив. На льду Александров беспрерывно импровизировал, всё время гнул свою хитроумную линию, а заметив малейшую щель в воротах, бросал без промаха. Этот хоккеист мог бы стать достойной заменой Валерию Харламову. Мог бы… Но увы. Постоянные нарушения дисциплины помешали развиться его таланту», — так писал об Александрове в своей биографической книге Владислав Третьяк.

Чехословаки учили СССР играть в хоккей. На родине предателей сослали на урановые рудники 11 игроков первого «золотого» поколения сборной ЧССР судили за измену. Даже когда о них забыли на родине, Анатолий Тарасов помнил.

Талант из Усть-Каменогорска

Александров действительно был уникальным талантом. Родившись в Усть-Каменогорске, он с самых ранних лет начал заниматься хоккеем во дворе. Его отец Виктор Борисович был инвалидом Великой отечественной войны, но это не мешало ему лично заливать лёд во дворе дома, где они жили, и всячески поощрять занятия сына хоккеем. В 1973 году в Устинку на товарищеские матчи приехал ЦСКА, и Александров произвёл хорошее впечатление на Анатолия Фирсова, который тогда был играющим тренером. Бориса пригласили в Москву, и в составе «армейцев» он не затерялся, заиграв в тройке с Викуловым и Жлуктовым.



Постепенно известность форварда начала нарастать: вместе с молодёжной сборной он взял два золота МЧМ, на рубеже 1975 и 1976 годов Александров участвовал в Суперсерии между ЦСКА и клубами НХЛ, а в чемпионате-1974/1975 забросил 20 шайб, став третьим снайпером ЦСКА и обогнав Харламова. В 1976 году Александров стал олимпийским чемпионом, но год спустя в главную сборную СССР пришёл Виктор Тихонов, отношения с которым у Александрова не сложились.



Голы Бориса Александрова в Суперсерии-1976 можно посмотреть в YouTube.

«Конфликт неизбежен»

Хоккеист особо не скрывал, что считает своим учителем Анатолия Тарасова, а Тихонов, пришедший в ЦСКА из рижского «Динамо» и в бытность игроком не добившийся особых высот, не является для него беспрекословным авторитетом. Тренеру же пришлись не по душе упрямый и своенравный характер Бориса, а особенно — нередкие нарушения режима с его стороны.



«Борис был действительно самобытным спортсменом. Но он не сумел справиться с быстро пришедшей к нему известностью. Не прошёл испытания «медными трубами», не одолел искусов, связанных с популярностью и успехами. Александров неверно оценил своё место в спорте, свою роль в команде, поддержку тренеров и партнеров.

Начав работать с командой, вплотную познакомившись с хоккеистами, я увидел, что Борис парень, безусловно, одарённый, талантливый, но уж очень избалованный и не то что капризный, скорее, просто вздорный. Боюсь, что уже таким он попал в ЦСКА…



В лучшие годы Александрову были свойственны необычная обводка, смелость, игровая сметка. Его напористость и удачливость бросались в глаза. Впрочем, в глаза бросались и его грубость, хамство, откровенная неприязнь к соперникам», — писал Виктор Тихонов в своей книге «Надежды, разочарования, мечты», причём глава про Александрова называлась «Когда конфликт неизбежен».

Кузнецы славы. Часть 44. Борис Александров Борис Александров оставил яркий след в истории не только советского хоккея. Его виртуозной игрой восторгалась и североамериканская публика, покорённая его незаурядным мастерством.

Определяющим моментом в карьере Александрова стал матч чемпионата страны сезона-1976/1977 против «Спартака». В одном из эпизодов форвард без видимых причин толкнул на борт Валентина Гуреева, в результате чего тот получил черепно-мозговую травму и был госпитализирован. Телевидение показывало тот матч, про инцидент написали в «Советском спорте». К делу подключились армейские и партийные чиновники, на комсомольском собрании хоккеисту был вынесен строгий выговор, а Федерация хоккея СССР дисквалифицировала Александрова на два матча и вынесла ему условную дисквалификацию до конца сезона.



Стычку Александрова и Брэда Парка из «Бостон Брюинз» в Суперсерии-1976 можно посмотреть в YouTube.

Можно сказать, что Александров сам себе организовал проблему, поскольку инцидент с травмой Гуреева косвенно повлиял на решение отправить в отставку главного тренера ЦСКА Константина Локтева. На посту наставника его сменил нелюбимый форвардом Тихонов, с которым у Александрова и раньше были недопонимания, когда нападающего приглашали во вторую сборную СССР.



В июне 1977 года Александров оказался в милиции после драки — ему грозило тюремное заключение сроком до трёх лет. По слухам, он устроил драку на остановке такси, в результате инцидента пострадала женщина, однако благодаря руководству ЦСКА дело удалось замять. Александров плохо воспринимал многомесячные сборы и длительное пребывание на базе. В итоге Борис был «опущен» в липецкий СКА МВО, но ссылка долго не продлилась, поскольку в «Спартак» его позвал к себе Борис Кулагин.



«В 1979 году мы играли в Ленинграде парные игры со СКА. Отыграли первую встречу. И вот стою я на ступеньках гостиницы и разговариваю со своей тогдашней ленинградской подружкой — фигуристкой Мариной Леонидовой. Время — минут пятнадцать двенадцатого. Подъезжает Виктор Васильевич: ах ты, такой-сякой, завтра игра, а ты тут с проститутками стоишь… Ну я и ответил ему в том же духе, тоже не в очень приличной форме. В общем, на следующий день собрание, меня в Москву отправляют. Я обиделся, в Москву не поехал, остался в Ленинграде дня на четыре. А когда вернулся, узнал, что играю уже в СКА МВО», — вспоминал Александров в интервью, которое вышло «Новой газете» в 2003 году, уже после смерти хоккеиста.

«Вне России я себя не представлял»

В 1980 году спартаковская тройка Александров — Рудаков — Шалимов получила приз газеты «Труд» — «Три бомбардира». В том же сезоне Александрову удалось практически невозможное – забросить три шайбы в ворота самого Третьяка! В столичном дерби дружина Бориса Кулагина переиграла «машину Тихонова» 5:3, а главным героем матча стал Александров, оформивший хет-трик. Можно только представить, в каком душевном состоянии тогда находился Виктор Васильевич Тихонов, когда на его глазах человек, который оказался не нужным ему, издевался над лучшей защитой страны.



По словам Виктора Шалимова, трудный характер Александрова в «Спартаке» не проявлялся, но продолжить успешно выступать за красно-белых ему помешал перелом ноги. В 1982 году он вернулся в Усть-Каменогорск, отыграл за «Торпедо» 7 сезонов и в каждом из них был лучшим бомбардиром команды. В 1989 году уехал поиграть в Италию, где набрал 58 очков в 29 матчах за «Милан» и выступал вместе с Вячеславом Анисиным, но был вынужден вернуться, по его словам, из-за несправедливого отношения со стороны многочисленных канадских легионеров.

Его карьеру загубили карты, водка и «друзья». Татаринов — чемпион мира, сидевший в тюрьме С таким броском можно было долго забивать в НХЛ. Вместо этого хоккеист собрал полный букет вредных привычек.

В 1995 и 1996 годах был играющим тренером «Торпедо», затем стал главным и возглавил сборную Казахстана, с которой принял участие в исторической Олимпиаде-1998 в Нагано.



«Были времена, когда мы в Канаде по месяцу играли, так уже последние дни ждешь не дождешься, когда обратно улетишь. Я и сейчас думаю, что такие раздолбаи, как я, не остаются в других странах, это вот какой-нибудь тихоня мог… А я себя вне России не представлял», — сказал Александров в своём последнем интервью.



31 июля 2002 года он погиб в автокатастрофе у города Усть-Катав (на трассе Уфа — Челябинск). Автомобиль BMW, которым управлял Александров, при обгоне пересёк сплошную разделительную линию, выехал на встречную полосу, где столкнулся с ГАЗ-3110. На месте трагедии стоит памятник в виде хоккейной шайбы с фотографией Александрова.