Его карьеру загубили карты, водка и «друзья». Татаринов — чемпион мира, сидевший в тюрьме

Сразу стоит сказать, что, в отличие от многих других хоккеистов, которых серьёзно потрепала судьба, Михаил Татаринов смог вырулить и вернуться к нормальной жизни. Чемпион мира 1990 года в составе сборной СССР, лучший защитник того турнира, запомнившийся мощнейшим броском, участник Кубка Канады—1991, человек, игравший в «Бостоне» в одной паре с самим Рэем Бурком, — это всё он. Человек, злоупотреблявший спиртным, осуждённый за убийство и отсидевший в тюрьме, — и это он.

Двойной перелом после столкновения с Билялетдиновым

Татаринов начинал карьеру в родном ангарском «Ермаке» — клубе, который никогда не был на первых ролях, но откуда вышло немало известных и даже звёздных хоккеистов. Впрочем, за взрослый состав «Ермака» он не сыграл, поскольку после успешного выступления на «Золотой шайбе» он был признан лучшим игроком, и приглашать его приехали многие известные команды — так Татаринов перебрался в киевский «Сокол».

Фото: Graig Abel/Getty Images

Успешная игра в составе «Сокола» привлекла тренеров юниорской и молодёжной сборных СССР. В 1984 году 17-летний Татаринов стал победителем чемпионата Европы среди игроков не старше 18 лет и был признан лучшим защитником на этом турнире, а также взял золото МЧМ. Ещё через год Татаринов положил в копилку две бронзы — союзного чемпионата в составе киевской команды (наивысшее достижение «Сокола» за все время его существования) и молодёжного чемпионата мира. На МЧМ защитник, ко всему прочему, ещё попал и в символическую сборную турнира, оказавшись в компании будущего пятикратного обладателя Кубка Стэнли Эсы Тикканена. В 1986 году Татаринов в третий и последний раз сыграл на МЧМ, взял своё второе золото и снова попал в символическую сборную.

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В 1986 году Татаринов перешёл из «Сокола» в московское «Динамо» — по признанию самого хоккеиста, уехать из Киева его побудила авария на Чернобыльской АЭС.



Такие успехи не могли не привлечь к нему внимание и тренерский штаб основной сборной. В 1988 году Татаринов готовился играть на Олимпиаде в Калгари, но получилось так, что на одной из тренировок Михаил неудачно столкнулся с партнёром по обороне Зинэтулой Билялетдиновым и получил двойной перелом челюсти. По словам самого Татаринова, отношения с Билялетдиновым у него не сложились, поскольку из-за него была разбита связка Билялетдинов — Первухин. В итоге на Игры в Калгари, которые стали для сборной СССР победными, вместо Татаринова поехал Игорь Кравчук, а Михаил не справился с эмоциями и пошёл вразнос.



Гол Татаринова за «Квебек» в ворота «Хартфорда» можно посмотреть в YouTube.

Из «Динамо» — в НХЛ

«Когда в Калгари не попал, начал бурогозить. Тузик неделю меня искал по Химкам с нарядом милиции. Когда нашёл, положил в госпиталь КГБ на Пехотной. Там проходили реабилитацию офицеры-контрразведчики, все в чинах не ниже майора. И рядом с ними я – единственный алкаш. «Зашил» меня тот же доктор, что и Владимира Высоцкого. Мать из Ангарска вызвали, дала расписку, что в случае моей смерти никто ответственности не несёт. Мне вшили ампулу, помогло. За пять лет — ни капли! Я дождался окончания срока ампулы. Открыл пивко и началось», — вспоминал Татаринов в интервью «Спорт-экспрессу» в ноябре 2014 года.



Та самая ампула помогла Михаилу уехать в НХЛ, где он был задрафтован «Вашингтон Кэпиталз». В октябре 1990 года он провёл последнюю игру за «Динамо» против «Химика» (4:2), а уже через 5 дней, 23 октября, играл за «Вашингтон» против «Филадельфии Флайерз» (6:2).



«Из «Динамо» в НХЛ было уехать куда проще, чем из ЦСКА. Юрзинов пообещал мне, что я смогу уехать, и сдержал слово, а Тихонов был полностью против этого. Но я был свободным игроком. Я принял решение не выступать за сборную, чтобы играть в НХЛ», — говорил тогда Татаринов в интервью канадской Toronto Star, комментируя решение не ехать на Олимпиаду-1992 в Альбервилле. Сам защитник тоже не нарушил договорённости и помог «Динамо» в первых 11 матчах нового сезона и лишь потом уехал за океан.

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Всего в сезоне-1990/1991 в НХЛ провёл 65 игр, забросил 8 шайб. В Кубке Стэнли не мог помочь команде из-за травмы и вскоре уехал домой. Такое поведение игрока было негативно воспринято в команде, и было принято решение о его обмене. 22 июня 1991 года он был обменян в «Квебек Нордикс», причём оказался в стане «северян» вместе с Джоном Кордиком, который сыграл за «столичных» 7 матчей, набрал 101 минуту штрафа и был отстранён из-за проблем с алкоголем.



В «Квебеке» Татаринов отыграл два сезона. В первом был одним из лидеров команды (66 матчей, 38 очков), а во втором получил травму спины, из-за которой сыграл только 28 матчей. В июле 1993 года он подписал контракт с «Бостоном», в котором приглянулся генменеджеру Майку Милбери. «Он очень нравился мне в свой первый сезон в «Вашингтоне». Он очень хорош в большинстве и способен нам помочь», — говорил тогда Милбери, заверив, что проблемы с травмами остались в прошлом.



Мощнейший бросок Татаринова привёл к голу в ворота «Айлендерс». Видео можно посмотреть в YouTube.

Человек-невидимка

Не прошло и полгода, как тон высказываний руководства «Брюинз» по отношению к Татаринову резко поменялся. В начале чемпионате-1993/1994 Татаринов провёл два матча в паре с самим Рэем Бурком, но затем наступил новый кризис.

«Его зовут Михаил Татаринов, но большую часть прошлой недели он был известен под именем человека-невидимки. С прошлой среды он самовольно не ходил на тренировки и даже послал двух товарищей по команде, чтобы забрать свою зарплату, а не пришёл за ней сам. Руководство клуба отстранило его и, возможно, выкупит контракт, если не будет других вариантов. Когда Милбери спросили, будет ли Татаринов ещё играть за «Брюинз», он ответил: «Это пока преждевременно. Но вряд ли», — писала газета Boston Globe 15 ноября 1993 года.



Из-за проблем со спиной Татаринова отправили в фарм-клуб «Провиденс», где, по словам главного тренера Майка О'Коннела, Михаил заявил, что он болен и на тренировки приходить не будет. Тренер попросил его прийти, чтобы показаться доктору и получить необходимые рекомендации по лечению, но россиянин так и не появился, и на протяжении недели его никто не видел. В тот же день пропал и другой травмированный россиянин «Провиденса» — защитник Денис Червяков.

Третьяк не может забыть этот гол. За секунду до перерыва, СССР лишился золота Олимпиады Виктор Тихонов заменил вратаря, наша команда проиграла США в Лейк-Плэсиде.

«Знаете, у нас есть молодые игроки, которые только что закончили колледж. Они жаждут играть, они хотят надеть свитер «Брюинз». А этот парень поставил себя выше команды. Это разрушает всю атмосферу в раздевалке. Самое худшее, что за этим наблюдают другие молодые парни из Советского Союза. Он отказался работать на тренировках и отказался от лечения», — сказал защитник Кен Хэммонд.



Контракт с Татариновым был расторгнут. Он вернулся в Москву и снова начал злоупотреблять спиртным.

«О водке не вспоминаю»

Кроме этого, в жизни Михаила появилась ещё одна пагубная страсть — карты.



«Эта зараза страшнее наркотиков. Наташа, моя первая жена, когда-то возила меня от карт кодировать. Затем автоматы начались. Казино. Не представляете, сколько я спустил. Я в Вашингтоне покупал часы Rolex President. В карты ушли за полчаса. Снял с руки и швырнул на стол. Цепочка была грамм в 300 — тоже в карты ушла», — вспоминал Татаринов в интервью «СЭ».

Фото: РИА Новости

Как водится, вокруг хоккеиста появилось множество сомнительных «друзей» и людей с неоднозначной репутацией. Один из таких приятелей однажды напал на Татаринова с ножом, но для нападавшего этот выпад стал последним. В суде прокурор требовал назначить наказание в виде 14 лет лишения свободы, но в итоге Татаринов получил три. За «убийство в состоянии аффекта».



Многие бывшие партнёры по клубам и сборной помогали Татаринову. В частности, он сам с большой теплотой вспоминал помощь Фетисова, Каменского, Быкова, Давыдова. По словам самого Татаринова, вернуться к нормальной жизни ему помогла его нынешняя жена — Любовь, с которой он случайно столкнулся на остановке. Они были знакомы и раньше, но женщина не сразу узнала бывшего хоккеиста.



«О водке не вспоминаю. Будто не со мной было. Поменял круг общения, новая семья. К той жизни точно не вернусь. Я же понимаю, что это билет в один конец», — говорил Татаринов, который после этого вернулся в Ангарск для работы на благо «Ермака». В 2016 году он вошёл в символическую сборную МЧМ всех времён по версии TSN: помимо него из россиян там были Фетисов, Буре, Могильный, Крутов, Овечкин и Белошейкин.