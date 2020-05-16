В НХЛ оффершиты под негласным запретом. В КХЛ при потолке зарплат – способ выжить

Последние события в российском хоккее не дают заскучать. Пока по ту сторону океана судорожно пытаются предусмотреть процедуру онлайн-драфта и решить в каком составе разыгрывать Кубок Стенли, в КХЛ на протяжении двух недель происходят ожесточённые трансферные баталии. Отличительной особенностью этого межсезонья в России является возросшее количество оффершитов.

Оффершит – контрактное предложение другого клуба, которое может получить игрок в статусе RFA («ограниченно свободный агент» в КХЛ). Важно: оффершит вступает в силу только если игрок согласен его подписать. В этом случае, у бывшей команды есть неделя, чтобы повторить это предложение по деньгам. Ключевое отличие от НХЛ состоит в том, что у нас коллектив получит денежную компенсацию: в Национальной хоккейной лиге тебе придётся расплатиться драфт-пиками – за игрока с кэпхитом больше $ 10,5 млн необходимо отдать четыре первых раунда.



В Северной Америке оффершиты предусмотрены регламентом, но находятся под негласным запретом. Все клубы в НХЛ выстраивают династии, а генеральные менеджеры находятся на своих должностях далеко не пару лет. На такие иррациональные действия пойдут только если игрок сможет принести пользу здесь и сейчас, а руководители команды будут готовы получать ответные предложения от остальных тридцати франшиз. За историю лиги было подписано всего 36 оффершитов: в 21 случае клубы повторили условия, в 13 игроки ушли в новые команды, ещё два были отклонены из-за неправильной процедуры подачи предложения. В 90-х оффершиты были распространены: Фёдоров, Сакик, Стивенс переходили именно так. Сейчас ситуация иная – за последние 8 лет был ровно один оффершит: летом 2019 года «Монреаль» сделал скромное предложение по Себастьяну Ахо.



Лигу Марк Бержевен взбодрил: одним этим шагом он вписал себя в историю, однако скорее он помог «Каролине»: если бы не данное предложение, клуб и игрок думали бы над контрактом целую вечность, а так в общем-то все остались при своих. Забавный факт, но социальные сети бодро отреагировали на поступивший оффершит буквально через пару минут.

«Монреаль» бьёт по слабому месту «Каролины». Первый оффер-шит в НХЛ за 6 лет Себастьян Ахо принял предложение «Канадиенс». В «Харрикейнз» усиленно намекают, что повторят условия.

В нашей стране существует схема обхода оффершита по-русски. Особняком стоят кейсы Шипачёва и Шалунова. В своё время Вадим был желанной фигурой в московском ЦСКА. Они сделали серьёзное предложение, которое Северсталь никак не могла потянуть. Однако повторила и отправила его в комплекте с Кетовым в Северную столицу. Взамен в Череповец отправился Монахов, Касутин, Клименко, куча прав на европейских хоккеистов и большой мешок денег – не самый плохой исход для бедного клуба из Вологодской области.

Также поступил в своё время новосибирский клуб. Олег Знарок мечтал увидеть Максима Шалунова в составе питерских армейцев, но Кирилл Фастовский сыграл на опережение: повторил предложение СКА, имея уже договорённость с Москвой на обмен этого хоккеиста.



Тогда Шалунов, Окулов и Шумаков стали москвичами за очень высокую цену – новосибирский клуб смог выручить за них порядка четырёхсот миллионов рублей. Эти деньги пошли на погашение долгов по зарплатам и в целом на удержание на плаву команды в тяжёлое для неё время. В НХЛ так делать нельзя: после повторения контрактного предложения игрока нельзя менять на протяжении сезона. Если бы такое правило существовало в нашем хоккее, постепенно нарастающее имущественное неравенство стало бы просто огромным.



Перенесёмся обратно в 2020 год. Игроков на рынке можно условно разделить на три категории: игроки, которые уедут в НХЛ; хоккеисты, которые имеют предложения за океаном и возможно туда отправятся; те, которые, скорее всего, останутся в России. Первую категорию можно смело вынести за скобки: Капризов, Григоренко, Сорокин, Мельничук, Зуб и прочие официально сказали КХЛ «оревуа». Стоит подробнее рассмотреть ребят из второй и третьей категории.



Ходили слухи, что Дамиром Жафяровым, Трямкиным и Стрёмваллем интересовались в Северной Америке, но их будущее ещё туманно: вполне возможно, что кому-то придёт в голову выкатить оффершит на того же миниатюрного нападающего «Торпедо» или на габаритного защитника из Екатеринбурга перестанут рассчитывать в «Ванкувере».



Гораздо интереснее остановиться на последних игроках. Рынок настолько богатый и я бы даже сказал тяжёлый, что перечислять всех игроков, входящих в сферу интересов других клубов, займёт слишком много времени. Стоит лишь отметить, что есть как минимум три игрока, за которых развернётся настоящая борьба: Алексей Береглазов из «Металлурга», Николай Демидов из «Сибири» и Никита Михайлис из «Барыса».



Первый не нужен магнитогорцам из-за перегруженной ведомости, однако он всё ещё качественный габаритный домосед, который сможет пригодиться многим топ-клубам. Второй – потенциально один из самых интересных и ярких российских атакующих защитников, играющих в Европе. Прямо сейчас Дамир Шарипзянов, прошедший школу лиги Онтарио, сильнее Николая – наверняка поэтому «Авангард» остановился на воспитаннике из Нижнекамска, де-факто выйдя из гонки за Демидовым. Третий, на мой вкус, самый ценный лот из всех игроков со статусом ОСА.



Никите всего 24, он уже успел дважды подряд пробить солидные 15 шайб за сезон, набирая в целом больше 30 очков. Да, он оба этих сезона играл с высококлассными центрами-легионерами в звене, но в командах средней руки типа «Торпедо» или «Сибири» такие найдутся. Что уж говорить про топ-команды, где игрок такого плана как Михайлис приживётся практически безболезненно – вместе с компенсацией он вряд ли обойдётся дороже 50 млн рублей.



Прямо сейчас в КХЛ было четыре попытки оффершитов: три закончились успехом, один повторили. Илья Хохлов перешёл из Череповца в Новосибирск, а Толчинский и Шарипзянов оказались в «Авангарде» – из ЦСКА перешёл Сергей, когда как Дамир поменял Нижнекамск на Балашиху. Красковскому делала предложение «Магнитка», однако Ярославль повторил это предложение. Можем быть уверены, что до конца лета ещё будут оффершиты: повторюсь, кандидатов как никогда много.

Михайлису пора ехать в российский топ-клуб. «Магнитка» и «Локомотив» — лучшие варианты Никита уже созрел для топ-клуба и через несколько лет может стать первым представителем Казахстана в НХЛ с 2013 года.

Также необходимо описать тенденцию, из-за которой в нашем хоккее происходит так много оффершитов. Потолок резко ограничил зарплатные ведомости клубов – 900 млн рублей – ни больше, ни меньше. Поэтому клубы, которые раньше тратили 1,2, 1,5 или даже больше млрд рублей, теперь имеют возможность отправить часть этих средств на солидные компенсации – выдержал бы только ростер. Лишь время покажет, будет ли повторяться данная ситуация каждый сезон: в голове рисуется сценарий, из-за которого потолок и надвигающийся мировой экономический кризис может поумерить аппетиты владельцев и руководителей команд: даже самые богатые клубы будут получать миллиард рублей – ровно чтобы хватало на зарплаты и сопутствующие расходы.

Оффершиты сейчас настоящий выход и выигрышная ситуация для всех участников российского хоккея. Функционерам позволяется проявить все свои профессиональные качества: денег стало меньше, рынок больше, впору проверить, смогут ли хоккейные руководители тщательно собирать команду по крупицам, не соря деньгами налево и направо. Болельщики же получат ещё больший интерес к хоккею: мало того, что мировая пандемия отменила весь спорт и все будут желать возвращения соревнований – касательно КХЛ, сезон рискует стать одним из самых непредсказуемых в короткой истории лиги. Потолок довёл когда-то хоккейного денежного монстра ЦСКА до состояния, при которой команде пришлось экстренно убеждать игроков нижних звеньев переподписаться на меньшие деньги, а на игроков уровня Толчинского просто не хватило места в зарплатной ведомости.

Стрёмвалль выберет «Авангард» или «Динамо»? Громкие трансферы, которые ждут в КХЛ Новичков в скором времени презентуют в «Авангарде», «Тракторе», СКА и других командах лиги.

Именно поэтому возвращения хоккея ждут без исключения все фанаты лучшего вида спорта на льду – прямо сейчас совершенно непонятно, кто выиграет Кубок Гагарина: очень давно мы не могли задуматься при ответе на данный вопрос. Осенью придётся.