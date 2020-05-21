«Мы все зрители на «Шоу Джино». Год, когда Малкин был без вопросов лучшим игроком мира

Евгения Малкина постоянно задвигают на второй план. То в список 100 величайших игроков НХЛ не включат, то со вторым «Конн Смайтом» обломают и выдадут его Сидни Кросби, то ещё что. Все знают, что он суперзвезда, но при этом ажиотажа вокруг него не так много, как вокруг того же Овечкина, Макдэвида или Кучерова.

Но был год, когда все остальные звёзды померкли рядом с Малкиным. Год, в котором он так явно доминировал в мировом хоккее, что не заметить это было невозможно. В сезоне-2011/2012 Евгений выиграл «Харт», «Арт Росс» и «Тед Линдсей», а затем выиграл золото чемпионата мира, став лучшим бомбардиром и самым ценным игроком турнира.

Стэмкос: Малкин сейчас — лучший хоккеист мира

Разрыв связок колена

У Малкина за карьеру набралось немало повреждений – из 14 сезонов в НХЛ только в пяти он провёл не меньше 75 матчей. Сезон-2010/2011 не был исключением, ещё в декабре он впервые оказался в лазарете с травмой колена. Только восстановился – и опять. Пропустил ещё несколько матчей, вышел и снова травма, но теперь она уже была как приговор – разрыв передней крестообразной и внутренней боковой связок. В эпизоде, который случился в матче с «Баффало», не было никакой грубости, просто так неудачно сложилась. Здоровяк Тайлер Майерс пошёл в стык с Малкиным, повалил его на борт и сам рухнул на ноги россиянину.

Ситуация для «Питтсбурга» осложнялась ещё и тем, что за месяц до этого тяжёлое сотрясение мозга получил Сидни Кросби. Из-за него он в итоге пропустит почти полтора сезона, но об этом позже. Так что Малкин, когда узнал о серьёзности своего положения, даже написал генменеджеру «Питтсбурга» Рэю Шеро сообщение с извинениями – чувствовал свою ответственность за команду, которая теперь осталась без двух главных лидеров. Шеро, конечно, ответил, что извиняться не за что, но Малкину от этого было не легче.

Фото: Justin K. Aller/Getty Images

Дальше были операция, долгое восстановление и целое лето на то, чтобы подойти к новому сезону в лучшей форме. Но Малкин рвался в бой и уже к началу плей-офф начал кататься и вовсю уговаривал клуб позволить ему сыграть. «Он прогрессировал такими темпами, будто его возвращение в этом сезоне было реальным», — восхищался Дэн Байлсма.

Конечно, никто рисковать не стал, и в плей-офф Евгений не сыграл. Хотя потом Байлсма сказал, что мог бы, если бы «Питтсбург» прошёл далеко в плей-офф, а не вылетел в первом раунде. Евгений продолжил восстанавливаться, выписал в Москву клубного тренера по физподготовке и был готов доказывать. «Гончар сказал, что он никогда до этого не видел, чтобы Джино так выкладывался. Он отлично себя чувствует и выглядит крайне мотивированным», — говорил Байлсма.

Сезон НХЛ — 2011/2012

Вернёмся ненадолго в прошлое – Малкин образца 2009 года показывал лучший хоккей в карьере, стал лучшим бомбардиром и в регулярке, и в плей-офф, выиграл Кубок Стэнли и «Конн Смайт Трофи». Тогда даже считалось, что Малкин круче самого Кросби. После этого последовали два не слишком впечатляющих сезона – в 2010-м россиянин набрал всего 77 очков в 67 матчах, в следующем сезоне было 37 очков в 43 матчах, а затем случились «кресты». Мотивация и желание играть – это одно, но никто точно не мог предсказать, каким будет новый Малкин, как на нём скажется эта травма и сможет ли он сделать то, что не удавалось в течение полутора лет до этого – вернуться на прежний высоченный уровень.

Но уже в тренировочном лагере стало ясно, что новый Евгений готов сметать всё на своём пути. Он начал доминировать с первых же выставочных игр, не замечая перед собой соперников и набирая очки. «Он сыграл на доминирующем уровне – здорово катался, удерживал шайбу, шёл на ворота, бросался в отбор», — восхищался Байлсма.

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«Я отлично провёл лето, много работал. Колено не болит, с ним всё в порядке. Надеюсь, в этом сезоне я буду играть лучше», — говорил Евгений. Наверняка Малкина подстёгивали не только мысли о возвращении, но и о том, что ему надо тащить команду в одиночку, пока не выздоровеет Кросби. Он был к этому полностью готов и признавался, что травма в какой-то мере даже помогла ему. До этого он никогда летом не занимался с персональным тренером, а тут пришлось, и это помогло не только восстановиться, но и ощутимо прибавить. «Руки-то у меня всегда были неплохие, а теперь ещё и в катании прибавил», — смеялся он.

Малкин: без Кросби я почему-то набираю больше очков

В партнёры Малкин получил Джеймса Нила, которого выменяли из «Далласа» уже после его травмы, и опытного Криса Куница. Нила брали с расчётом на то, что он будет играть с Кросби (но Кросби пропустил 20 первых матчей сезона, вернулся и вскоре снова сел на больничный), но в итоге он образовал убойную связку с Малкиным. Нападающий, который до этого ни разу не добирался даже до 30 голов за сезон, рядом с Евгением забил 40 (28 – непосредственно с его передач).

Казалось бы, без Кросби Малкину должно быть тяжелее, ведь теперь ему приходилось выходить против лучших защитников, вставать на точку вбрасывания против лучших центрфорвардов. Помимо Кросби, травмы получали и другие лидеры – Стаал, Летанг. Малкин взвалил себе на плечи всю команду и потащил так, что остановить его было невозможно. «Питтсбург» был самой результативной командой лиги, часто сминал соперника в первой же половине, а если надо, вытаскивал матчи на зубах. Без очков Малкин оставался лишь изредка и то не дольше двух матчей. «Мы все зрители на «Шоу Джино», — говорил нападающий «Питтсбурга» Паскаль Дюпуи.

Он творил такую красоту, и такую, и такую, и такую, и вот такой гол, который сразу окрестили голом года.

Он сделал три хет-трика, в пяти матчах набрал по пять очков и единственным в лиге выбил бомбардирскую сотню (109 очков). В последней игре регулярки осуществил мечту – 50 голов в сезоне. «Даже не верится! Когда раньше я забивал 47 голов, даже подумать не мог, что однажды забью 50. Но мы видим, что если пахать, то у тебя появится шанс», — сиял от радости россиянин.

Разговоры о том, что Малкин не стоит $ 8,7 млн в год, быстро утихли и начались новые. Теперь Малкин был безоговорочно лучшим игроком мира. «Он – лучший игрок НХЛ, прямо сейчас он доминирует», — говорил Александр Овечкин.

«Не просто так о нём говорят как о лучшем игроке мира. Смотришь на игру Джино и думаешь: «Он способен на вещи, которые другие просто физически не смогут сделать», — вторил Овечкину известный эксперт Крэйг Баттон.

В плей-офф «Питтсбург» попал на «Филадельфию», наверняка многие помнят ту сумасшедшую серию, в которой из матча в матч забивалось по 10 и больше голов. Евгений набрал 8 очков в шести матчах, но в споре, чей вратарь больше провалится, победил Флёри из «Питтсбурга».

Чемпионат мира

Сил и желания играть у Малкина оставалось ещё с лихвой, и уже через несколько дней после вылета «Питтсбурга» Малкин прибыл в расположение сборной России. «Пару-тройку голов наше звено забьёт», — скромно говорил Евгений, которому в партнёры определили двух Александров – Попова и Пережогина.

Малкин принялся выжигать лёд с первой же встречи – набрал 3 (2+1) очка в матче с Латвией, который, хоть и закончился уверенной победой, но складывался непросто. Швеции в группе и Финляндии в полуфинале отгрузил по хет-трику, забил в финале со Словакией, набрал в общей сложности 19 (11+8) очков, повесил на шею своё первое золото чемпионатов мира и был признан самым ценным игроком турнира.

Статистика Евгения Малкина на ЧМ-2012

Малкин повторил достижение Гретцки

Да, тот год был годом имени Евгения Малкина, лучшего хоккеиста мира. Он восстановил свою репутацию после пары неудачных сезонов, стал ещё сильнее, чем раньше и показал миру, что такое мотивированный Малкин. «Многие считали, что я уже не смогу вернуться на тот уровень, который показывал, когда мы выиграли Кубок Стэнли. А я знал, что могу».