Новый путь россиян в НХЛ. Студенческий хоккей – главная альтернатива канадским лигам

В 2020 году вряд ли кого-то удивишь тем фактом, что студенческий спорт в США находится на каком-то космическом уровне, а университетские команды могут собирать на аренах тысячи зрителей вне зависимости от вида спорта. Чего стоит только финал хоккейной NCAA Frozen Four, за право проведения которого становятся в очередь лучшие стадионы США. Начиная с 90-х годов «Замороженная четвёрка» не только стабильно собирает аншлаги на 18-тысячниках в исконно хоккейных штатах типа Миннесоты, Мичигана или Массачусетса, но и в жаркой Флориде. По рейтингу телетрансляций студенческий хоккей пусть и уступает баскетболу или американскому футболу, но вполне сопоставим с лучшими энхаэловскими цифрами.

В феврале гонимый Роскомнадзором шведский сайт Eliteprospects опубликовал статистику выступления игроков НХЛ в других лигах. Российские СМИ в первую очередь огорчило то, что всего лишь 6% энхаэловцев имели опыт игры в КХЛ. Для сравнения количество хоккеистов поигравших в Шведской лиге – 12%. Однако обратить внимание стоит на другие цифры.

30% сегодняшних игроков НХЛ – бывшие студенты, прошедшие через американскую NCAA, которая с начала 2010-х всё ближе и ближе подбирается к канадской CHL в гонке за звание главного поставщика кадров для лучшей лиги мира. Пока канадская система, объединяющая под своей эгидой три лиги (Лига Онтарио, Лига Квебека и Западная лига) с 49% удерживает лидерство по этому показателю. Но в последние несколько лет NCAA стремительно сокращает разрыв, а канадские топ-проспекты всё чаще стараются смотреть в сторону американской студенческой жизни. В чём же главные преимущества студенческой лиги США перед, казавшейся вечной, монополией CHL на лучших проспектов?

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Образование на чёрный день

Пожалуй, главный козырь NCAA перед CHL – возможность получить качественное образование. В студенческой лиге США играют студенты. Логично, не правда ли? Причём учёба здесь не задвинута на второй план и образование получается не тупо для галочки или корочки, а как реальная инвестиция в будущее. В хоккей можно играть практически всю жизнь, а вот получать за это деньги дано далеко не каждому.

Приведём пример. Известный по игре за минское «Динамо» и «Салават Юлаев» Бен Скривенс на юниорском уровне никогда не котировался даже как потенциальный кандидат в молодёжную сборную Канады, а его перспективы оказаться в НХЛ были чрезвычайно малы. В итоге молодой голкипер из Альберты вместо игры в соседних провинциях поехал учиться и играть за команду Университета Корнелла – одного из ВУЗов «Лиги плюща». Там Скривенс отыграл четыре полноценных сезона, блеснул и заслужил приглашение в систему «Торонто». Но немаловажно то, что он прошёл полный университетский курс и получил подушку безопасности в виде диплома одной из престижнейших альма-матер США. После этого не самый талантливый канадский голкипер мог со спокойной душой заканчивать карьеру на случай травмы или отсутствия предложений.

Если верить североамериканскому сайту CollegeHockeyInk, хоккей в NCAA имеет самый большой процент студентов, полностью заканчивающих учебную программу и получающих на выходе диплом – около 90%. Однако стоит понимать, что большая часть дипломников – это люди, для которых хоккей ограничится уровнем студенческой лиги. Кое-кто после учёбы потолкается в АХЛ или Лиге Восточного побережья, кто-то доедет до Европы. Топовые юниоры же уедут в профессиональные лиги после одного-двух сезонов и прервут обучение. Если во многих странах действует принцип «В профессиональном спорте выживает сильнейший», то заманивая юниоров в свои университетские команды тренеры NCAA его модифицируют – «В профессиональном спорте выживает сильнейший, но нужно подумать и о тех, кто слабее». В любом случае после полных четырёх сезонов в лиге можно не бояться, что ты останешься жить на картонке под мостом.

В NCAA за тем, чтобы студент-хоккеист не «забил» на образование следят администрации учебных заведений и тренеры. Родителей к декану, конечно, не вызывают, но наказывают за академическую неуспеваемость старым дедовским способом: «не учишься – не играешь». Закрывать глаза здесь не будут, даже если ты Джек Айкел, Зак Веренски или Кейл Макар, который тащит на себе команду. При наличии хвостов студент просто не получит допуск к играм.

Кейл Макар в составе Университета Массачусетса Фото: Richard T Gagnon/Getty Images

В CHL же во главу угла поставлен только хоккей. Возьмём к примеру единственную американскую команду, играющую в лиге Онтарио – «Сагино Спирит». В ней играет 7 хоккеистов, который в этом году исполняется 20 лет. Большинство из них попали в лигу в 17 лет и чтобы играть в OHL им пришлось оставлять обучение. Получать качественное образование при 68 матчах в «регулярке» практически нереально. При этом если североамериканский хоккеист в 20 лет играет в юниорской лиге – это индикатор его скорых приключений в минорных лигах Северной Америки или приближающегося турне по Европе. Впрочем, это не худшие варианты. Куда хуже перспектива завершить карьеру. В итоге застряв в CHL, игрок отыгравший в лиге последний сезон (в Северной Америке их называют «оверэйджерами») рискует в 21 год остаться и без хоккея, и без образования.

Формально в Канаде есть выплата, которая должна компенсировать хоккеистам вынужденные каникулы. Во время игры в любой из трёх лиг игрокам падает на счёт образовательная стипендия. Однако, во-первых, использовать её можно только в течение 18 месяцев следующих за предельным сезоном для хоккеиста. То есть если условный проспект «Брюинз» и третий снайпер лиги Квебека Седрик Паре решит пару лет поиграть в Европе, а потом завершить карьеру, то его заработанные на учёбу деньги просто сгорят и осядут в кармане лиги. Во-вторых, размер этой стипендии настолько скудный, что на нормальное образование его обычно не хватает. В последние несколько лет руководство лиги в 18-месячный дедлайн уже неоднократно ткнули носом и агент Сидни Кросби Пэт Бриссон и агент Марка-Андре Флери Алан Уолш. Но пока расшевелить апатичных к своим выпускникам комиссаров CHL и хотя бы увеличить срок на получение стипендии до трёх лет не удалось.

Теперь к недостаткам. В США, в отличие от России, большинство университетов – частные, а значит, цены на образование даже для среднего класса могут быть запредельными. Ориентировочно стоимость одного года обучения варьируется в диапазоне $ 50-70 тыс. Резонно встаёт вопрос, за чей счёт сей банкет? Все хоккеисты, играющие в NCAA являются любителями. Поэтому зарплаты студентам не платят. В лигу невозможно попасть, если до этого студент находился на профессиональном контракте. Прежде чем запустить игрока в лигу его биографию обязано прошерстить специальное подразделение лиги, подтверждающее отсутствие у него профессионального опыта. При этом оно может отказать выдать разрешение на игру в лиге в случае, если студент получал какое-либо вознаграждение от профессиональных клубов. Причём не важно, что это будет: деньги, бургер из «Макдональдса» или шариковая ручка. В таких случаях, чтобы увидеть зелёный свет нужно либо вернуть подарок обратно, либо заплатить за него, либо отдать на благотворительность.

Практически все игроки в NCAA стараются получить full scholarship – полную стипендию, которая позволяет не только бесплатно обучаться, но и получать за счёт университета бесплатное проживание, питание и экипировку. Те, кто не получает её, вынужден платить по счетам сам либо может рассчитывать на возмещение половины расходов по другим стипендиям. Решение о том, кто и какие получает преференции принимает тренер. К примеру, россияне Владислав Фирстов, Руслан Исхаков и Ян Кузнецов, играющие за Университет Коннектикута, как раз получают от университета полную стипендию, не неся никаких издержек. Тот, кто остался без стипендии, вынужден крутиться сам или взвалить расходы на родителей.

Руслан Исхаков в составе Университета Коннектикута Фото: Marc Sanchez/Icon Sportswire via Getty Images

Нужно понимать, что элитные проспекты не задерживаются в молодёжных лигах. Главный претендент на «Колдер Трофи» в этом году Кейл Макар провёл в NCAA всего два сезона, а такие звёздные американцы как Джек Айкел и Клейтон Келлер и вовсе ограничились одним годом обучения после чего подписали контракты новичков в НХЛ. Естественно, после подписания профессионального контракта учёба заканчивается. Но если кто-то из них решит восстановить обучение по выбранной им в университете программе, то его не придётся начинать с нуля. Год, проведённый в NCAA, пойдёт в «зачётку».

Упор на тренировки, а не на игры

Что сразу бросается в глаза в NCAA – это чрезвычайно малое количество игр в «регулярке». Несмотря на то что в первом дивизионе играет 61 клуб, все они разбиты на несколько конференций по территориальному признаку. В общей сложности каждая команда проводит в регулярном всего около 40 игр. В плей-офф попадает 16 клубов, образуя 4 группы по 4 команды тоже по территориальному признаку. Внутри каждой группы команды с высшим посевом проводит одну игру на вылет с командой низшего посева. Затем победители играют ещё одну игру на вылет за право выхода из группы. После этого победитель каждой из групп выходят в знаменитый финал четырёх Frozen Four от которого так сходят с ума американцы, а крупнейшие арены бьются за право его проведения в погоне за прибылью.

В том, что в NCAA так мало игр есть свой резон. В Америке делают ставку не только на параллельное получение образование, но и на более качественное развитие индивидуальных навыков, которое невозможно при 68 играх, которые проводят клубы в канадской лиге. По количеству игр CHL, действительно, больше приближена к НХЛ и поэтому зачастую её выпускникам не приходится привыкать к играм day-to-day и на первых порах они легче переносят игровую нагрузку и постоянные переезды. Да и будем откровенны давление на юниоров со стороны СМИ в Канаде несколько выше, чем в США. Все три лиги, входящие в CHL, освещаются гораздо сильнее даже в Европе. Так что в ментальном плане её выпускники будут посильнее.

Читая не так давно одну из немногих книг о студенческом хоккее в США, я поймал себя на мысли, что красной нитью по всему тексту проходит следующий тезис – прокачивать индивидуальные навыки нужно до 20 лет. После этой отметки, по мнению американских тренеров, игрок обучается не так эффективно. Например, править игроку катание после 18 лет уже практически нереально. Именно поэтому в NCAA стараются отдавать предпочтение тренировкам. При 68 матчах в Канаде на отработку каких-то проседающих компонентов у хоккеистов 17-20 лет остаётся не так много времени. Конечно, даже при жёстком канадском графике можно находить свободные часы, чтобы поработать с игроками индивидуально – отточить бросок, игру на точке или поработать на физикой, но в сравнении с NCAA, где на одну игру приходится в среднем две тренировки – этого тренировочного времени будет не так много. Тренироваться в США можно, кстати, без тренера и любое время суток. Нападающий Университета Коннектикута Владислав Фирстов рассказывал, как он с соотечественником Яном Кузнецовым однажды приехал покататься на арену в 2 часа ночи. Во многих университетских командах это в порядке вещей.

Владислав Фирстов на драфте Фото: Bruce Bennett/Getty Images

Учись с ровесниками, играй со старшими

Ещё одно ключевое отличие NCAA от CHL – предельный возраст игроков. В американской лиге можно играть до 24 лет, в то время как в канадской только до 21 года. Некоторые студенты NCAA в 20 лет только начинают четырёхлетнюю программу, поэтому средний уровень лиги прирастает не только из-за талантливых юниоров, но и за счёт уже взрослых хоккеистов, у которых физика на более высоком уровне. Хоккей здесь несколько жёстче, чем в CHL. Во многом из-за более силового хоккея транзитом через другую американскую лигу USHL уехал в NCAA ярославец Владислав Фирстов. Он прямо говорит, что в плане подготовки к НХЛ студенческая лига США более совершенная из-за возможности потолкаться с переростками. Мастерства у них не так много, зато всё хорошо с силовой и побольше опыта.

Популярность NCAA растёт не только среди американцев

В Северной Америке война между CHL и NCAA за юниоров идёт так же долго, как и споры о том, куда лучше ехать готовиться к НХЛ. Достаточно забавная ситуация сложилась во второй половине нулевых. Тогда в преддрафтовые сезоны произошёл интересный размен двух лидеров «Чикаго» – в 2005 году в Университет Северной Дакоты поехал канадец Джонатан Тэйвз, а через год в Онтарио оказался американец Патрик Кейн. Сейчас не существует негласной привязки канадцев к CHL, а американцев к NCAA. Даже Коннор МакДэвид до последнего сомневался, куда ему стоит ехать играть перед НХЛ и всерьёз рассматривал вариант с Бостонским университетом, где он бы мог оказаться в одной команде с главным конкурентом на драфте 2015 года Джеком Айкелом.

Джонатан Тэйвз в составе Университета Северной Дакоты Фото: Scott A. Schneider/Getty Images

В последние 2-3 года американские элитные юниоры не так охотно едут в Канаду, предпочитая игру в университетах самых хоккейных штатов страны – Мичигана, Массачусетса и Миннесоты. Большинство качественных американцев, кстати, родом именно из этих северо-восточных штатов, расположенных по соседству с Канадой. Дома полно сильных университетских команд. Так что желающих уехать за границу всё меньше. На прошлогоднем драфте все 9 американцев, выбранных в первом раунде, провели преддрафтовый сезон в США.

До недавнего времени для российских легионеров NCAA была чем-то загадочным и непонятным. Россияне пачками уезжали сразу в Квебек или Онтарио, лишь изредка заглядывая перед этим в USHL как Андрей Свечников или Егор Афанасьев. В России NCAA недооценивалcя. Прежде всего Валерием Брагиным, который зимой даже не рассматривал проспекта «Айлендерс» и одного из сильнейших центров 2000 года Руслана Исхакова как кандидата на поездку на МЧМ. Теперь, когда Игорь Ларионов уже почти стопроцентно станет главным тренером «молодёжки», можно ожидать, что у нового тренерского штаба предубеждений к российским студентам не будет. Из всех тренеров в системе ФХР Профессор лучше всех знает уровень американских лиг.

В Америку наши юниоры ехали не только потому, что из NCAA был закрыт путь в сборную, а потому что в России лига была просто не раскручена. Ни у кого до недавнего времени не было перед глазами примера россиянина, пробившегося в НХЛ через студенческую лигу. NCAA в принципе непопулярное направление у всех европейцев. Те же шведы до драфта вообще не покидают родину, а у финнов местный взрослый чемпионат превратился в идеальную площадку для молодёжи. На данный момент самыми известными европейцами в истории лиги остаются шведы Карл Хагелин и Густав Нюквист, а также финны Эрик Хаула и Хенрик Боргстрём. Пока убедить соотечественников пробиваться в НХЛ через NCAA своими примерами им не удалось.

Максим Летунов Фото: Thearon W. Henderson/Getty Images

Первый россиянином, прорубившим окно в НХЛ через студенческий хоккей стал Максим Летунов – нападающий, о котором до его дебюта за «Сан-Хосе» в России мало что слышали. Воспитанник независимой московской школы «Русь» уехал за океан в 16 лет, через два года был выбран во втором раунде «Сент-Луисом», отыграл сезон в USHL, а после поступил в Университет Коннектикута. «Блюзменам» Летунов не пригодился и права на россиянина обменяли в «Аризону», которая через сезон отправила их в «Сан-Хосе». Оказавшись в «Шаркс» Летунов стал первым русским студентом, подписавшим контракт новичка с клубом НХЛ. В этом сезоне Максим дебютировал за «Акул» и уже во втором матче забросил первую шайбу в НХЛ. После яркого старта в России историю москвича нарекли чуть ли не сказкой русского студента. Контракт Летунова заканчивается в конце сезона и его он точно закончит в статусе лучшего бомбардира фарм-клуба «Сан-Хосе». Теперь осталось подписать новый контракт и закрепиться в основе. Собственным опытом Летунов показал, что пролезть в НХЛ через NCAA для россиян реально. Если не окно, то форточку для наших парней он выбил.

Сейчас в NCAA играет сразу несколько россиян, которые в будущем должны сменить учебники на лучшую лигу мира. Причём сразу трое учатся в альма-матер Летунова Университете Коннектикута – это нападающие Руслан Исхаков и Владислав Фирстов, задрафтованные во втором раунде «Айлендерс» и «Уайлдс» соответственно, и один из лучших защитников 2002 года рождения Ян Кузнецов, который летом только выйдет на драфт. Если все трое сумеют подписать контракты новичков в НХЛ, то интерес россиян к NCAA будет высок как никогда. Пока что констатируем факт – россияне потихоньку прокладывают новую дорогу в НХЛ со своими плюсами и минусами.