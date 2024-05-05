Григоренко: за границей поговаривают, что без России нет значимости у чемпионатов мира

Бывший нападающий сборной России, «Салавата Юлаева» и ЦСКА, обладатель Кубка Гагарина Игорь Григоренко заявил, что не будет смотреть матчи грядущего чемпионата по хоккею без сборной России. По решению ИИХФ российская сборная отстранена от международных соревнований в этом и следующем сезонах.

«Честно сказать, я не буду смотреть. Без нашей сборной мне не интересно. Наша сборная в последнее время всегда боролась за призовые места. Сейчас нет смысла говорить, были бы они в числе фаворитов на этом чемпионате мира, потому что сейчас их там нет.

Конечно, хотелось бы, чтобы сборная России поскорее вернулась на мировую арену. А там уже как решат наверху, так и будет. Все турниры проводятся без нашей сборной. Я думаю, многим это не интересно. И за границей начинают поговаривать, что без России нет такой значимости у чемпионатов мира и всех остальных турниров», – приводит слова Григоренко «Советский спорт».

Напомним, чемпионат мира по хоккею — 2024 пройдёт в Чехии с 10 по 26 мая в двух городах — Праге и Остраве. Сборная России не была допущена ИИХФ к участию в мировом первенстве. В прошлом году победителем ЧМ стала сборная Канады.