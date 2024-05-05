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Монтгомери заявил, что получил советы от Купера и Бэбкока перед седьмой игрой с «Торонто»

Монтгомери заявил, что получил советы от Купера и Бэбкока перед седьмой игрой с «Торонто»
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Главный тренер «Бостона» Джим Монтгомери заявил, что получил советы от главного тренера «Тампа-Бэй» Джона Купера и Майка Бэбкока перед седьмой игрой серии с «Торонто» (2:1 ОТ) и подвёл итоги противостояния первого раунда плей-офф НХЛ.

«Когда у вас мало моментов в атаке, вы временами теряете терпение, и мы говорили об этом. Мы продолжали попытки создать голевые моменты и играли в силовой хоккей. Я был очень рад видеть зрелую игру от нашей команды.

Майк Бэбкок говорил со мной перед седьмой игрой о важности момента и давал совет, также я получил поддержку от Джона Купера», — цитирует Монтгомери пресс-служба клуба.

В следующем раунде «Бостон» встретится с «Флоридой». В прошлом сезоне «Брюинз» в первом раунде плей-офф уступили «Пантерз» в семи матчах.

НХЛ - плей-офф . 1/4 финала - Восток. 7-й матч
05 мая 2024, воскресенье. 03:00 МСК
Бостон Брюинз
Бостон
Окончен
2 : 1
ОТ
Торонто Мэйпл Лифс
Торонто
0:1 Нюландер (Мэттьюс, Бертуцци) – 49:01 (5x5)     1:1 Линдхольм (ван Римсдайк, Бразо) – 50:22 (5x5)     2:1 Пастрняк (Линдхольм, Карло) – 61:54 (5x5)    
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