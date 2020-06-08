Почему с сезоном НХЛ до сих пор почти ничего не понятно. Когда ждать решений?

8 июня в НХЛ стартует так называемая вторая фаза возвращения к игре — командам будет разрешено возобновить тренировки, но в количестве не более 6 человек на одном занятии. Несмотря на очевидный прогресс, вопросов относительно возобновления сезона в Национальной хоккейной лиге всё ещё предостаточно, а к бедствию с коронавирусом добавились теперь ещё и трудности в виде социальных протестов.

Схема розыгрыша Кубка Стэнли-2020

Где можно будет играть?

На данный момент это один из ключевых вопросов, от решения которого зависят решения других, более мелких. Лига сообщала, что рассматривает около 10 городов, выбирая два хаба, где будут проводиться матчи: в список входили канадские города Ванкувер, Эдмонтон и Торонто, а также американские: Чикаго, Коламбус, Даллас, Лас-Вегас, Лос-Анджелес, Питтсбург и Миннеаполис/Сент-Пол.



Последний вариант отпал сам собой — после смерти Джорджа Флойда штат Миннесота превратился в бурлящий котёл, где хоккей сейчас далеко не главное, о чём думают люди. В такой взрывоопасной обстановке непросто обеспечить безопасность и без всякого коронавируса, так что вряд ли НХЛ захочет выбирать этот вариант, хотя условия в Сент-Поле относительно льда, гостиниц и доступности были чуть ли не идеальными.



Отдельная песня — канадские города. Правительство Канады не спешит делать исключения для НХЛ из обязательного правила 14-дневного карантина для всех, кто приехал из-за границы, даже если это США. Если обязаловку с двухнедельной «отсидкой» не отменят, то от проведения матчей в Канаде лиге придётся отказаться, как бы этого ни хотелось. Посадить на двухнедельную изоляцию большую часть 24 команд — это слишком сложно, хотя интерес к хоккею в Канаде, без сомнения, будет высочайшим, да и курс канадского доллара позволит сэкономить.

По остальным городам проводятся консультации и переговоры. Фавориты официально пока не названы, да и делать какие-то предварительные выводы НХЛ не торопится, поскольку выбор места проведения будет очень сильно влиять, насколько удачно пройдёт доигровка сезона. «Вероятно, мы будем принимать совместное решение по этому вопросу, но это будет недели через три, не раньше. Через пару недель мы сузим количество вариантов, а потом нажмём на старт и внесём все депозиты», — сказал Гэри Беттмэн 28 мая.

От Бобровского до Лундквиста. Игроки НХЛ, для которых концовка сезона будет определяющей Ничушкин и Гурьянов ждут новых контрактов, а Кессел и Туррис боятся тренерского гнева.

Какие города — главные претенденты на проведение матчей?

Про Канаду уже было сказано, хотя премьер-министры провинции Онтарио и Британская Колумбия уже обратились к Джастину Трюдо с просьбой отменить правило карантина. В таких условиях главным центром притяжения внимания можно считать Вегас, поскольку в Неваде на этой неделе уже открываются многие публичные заведения, в том числе казино. Учитывая количество доступных отелей, это делает Лас-Вегас крайне привлекательным, а отсутствие необходимого количества льда решается установкой дополнительных крытых модулей. Полностью «упакованный» Вегас может не только принимать матчи ранних стадий, но и стать хозяином для финала Кубка Стэнли — 2020.

Когда откроются полноценные тренировочные лагеря?

Не раньше 10 июля — об этом Беттмэн уже сообщил официально. Пока тренировки «второй фазы» носят добровольный характер, что подчёркивается многими клубами. Не секрет, что некоторые хоккеисты со скепсисом смотрят на возобновление сезона в условиях пандемии, поскольку риск заражения сохраняется, и каким будет решение в случае новых вспышек заболевания, непонятно.



Пока некоторые команды даже не открывают свои тренировочные комплексы, так как количество игроков, которые могут прийти на занятие, слишком мало, к тому же хоккеисты за последние пару месяцев приспособились заниматься дома. Так, известно, что «Тампа» в субботу провела тестирование доступных хоккеистов на коронавирус, а во вторник открывают тренировочный каток, а, например, «Каролина» не торопится это делать. Под рукой у Рода Бриндамора 7 хоккеистов, которые отдельно арендуют частный лёд и пока в тренировочном стадионе не нуждаются.



Больше всего игроков на месте осталось у «Торонто» (около 20 человек), а вот, например, у «Монреаля» в городе лишь три бойца, поэтому нет смысла торопиться с началом занятий.

Ждём волшебства от Панарина. Кто «выстрелит» в плей-офф НХЛ из команд с низким посевом Все отдохнули и подлечились, а играть будут на нейтральной площадке. Стало быть, сенсации неизбежны.

«Мы слишком далеки от возвращения»

Вместе с тем не решено ещё большое количество вопросов относительно возобновления хоккея в текущих условиях. Лига не может определиться с тем, смогут ли игроки видеться со своими семьями во время пребывания в городах-хабах. Если хоккеистам придётся более месяца жить отдельно от родных, возможны случаи проявление недовольства — об этом открыто предупредил капитан «Коламбуса» Ник Фолиньо.

Как быть в случае появления новых заразившихся из числа игроков, тоже непонятно. Вице-комиссар НХЛ Билл Дэйли заявил, что один или несколько положительных тестов не приведёт к отмене доигровки сезона, но в условиях, когда множество команд играет на одной арене, инфекция может распространиться очень быстро, а ежедневные тесты, которые готовит лига, лишь подтвердят наличие подобной проблемы.



Буквально на днях «Питтсбург» сделал заявление о том, что игрок «Пингвинз» был заражён коронавирусом, но не находился в Питтсбурге и уже выздоровел. Таким образом, пока официально известно о 9 заболевших игроках: пятеро из них играют за «Оттаву», три — за «Колорадо» и один — из «Питтсбурга».



Словом, пока почва ещё слишком зыбка, чтобы можно было строить адекватные планы и рассчитывать всерьёз на возвращение — ситуация быстро может повернуться обратно, к тому же социально-политическая обстановка в Северной Америке сейчас оставляет желать много лучшего. Игроки ожидаемо не имеют единой позиции, но лишь немногие осмеливаются на публичную критику попыток вернуться к игре.



«Я был очень удивлён реакцией СМИ, которые заявили, что хоккей вернётся. На самом деле это не совсем так, нет. Мы далеки от этого. Я не хочу сказать, что этого не произойдёт, но пока все в ожидании. Есть много вещей, которые мне не нравятся. Например, меня не соблазняет перспектива проходить тестирование каждый день.



А что касается формата расширенного плей-офф, то мне куда больше нравится обычный вариант с 16 командами. Не хочу обидеть фанатов «Монреаля», но выход в плей-офф нужно заслужить! А для некоторых команд новый формат изменил буквально всё. Тот же «Питтсбург» был на два очка позади «Филадельфии» и боролся за попадание в первую четвёрку, но теперь ему придётся сыграть дополнительный раунд против тех же «Канадиенс», — заявил форвард «Сент-Луис Блюз» Давид Перрон.