От Бобровского до Лундквиста. Игроки НХЛ, для которых концовка сезона будет определяющей

Расширенная схема розыгрыша Кубка Стэнли — 2020 окажет большое влияние на взаимоотношения между клубами и игроками в будущем. Высокий процент эскроу, неизвестность с размером потолка зарплат и прочие финансовые показатели могут серьёзно изменить формат взаимоотношений между хоккеистами и клубами. Поэтому концовка нынешнего сезона будет иметь определяющий характер для целого ряда игроков. В первую очередь это касается тех, кто станет свободными агентами, но и помимо них предстоящий плей-офф будет важен для карьеры многих.

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Вратарская связка в стане «Кэпиталз», скорее всего, в ближайшем будущем будет переформатирована. Холтби, зарабатывающий $ 6,1 млн, после окончания сезона станет неограниченно свободным агентом и с большой долей вероятности покинет «Вашингтон», так как у клуба просто не останется места для нового контракта голкипера. Самсонов в нынешнем регулярном чемпионате стал одним из открытий, и по статистике переиграл звёздного оппонента (91,3% отражённых бросков против 89,7% — у Холтби). Для Холтби предстоящий плей-офф будет важен с точки зрения поднятия своей рыночной цены и обеспечения хорошей статистики. Для Самсонова, если ему доверят играть, будет необходимо оправдать доверие и лишить руководство «Кэпиталз» сомнений делать ставку именно на него.

Российский страж ворот не будет беспокоиться о своём прекрасном контракте, который он подписал с «пантерами» год назад, но его репутация за нынешний сезон значительно упала — Бобровского называют одним из главных разочарований регулярного чемпионата. Для вратаря, заключившего семилетний договор на $ 70 млн, Бобровский играл слишком нестабильно, став жертвой собственной неуверенной игры и ужасных действий партнёров в обороне. Серия против «островитян» даст Сергею шанс реабилитироваться, а заодно «зарубитсья» во вратарской дуэли с соотечественником Семёном Варламовым. В случае очередной неудачи рейтинг новокузнечанина может ещё сильнее упасть. Пример, когда крупный контракт российского голкипера был быстро выкуплен, имеется — это Илья Брызгалов, проигравший конкуренцию тому же Бобровскому. Во «Флориде» до подобного вряд ли дойдёт, но самому Сергею будет куда приятнее играть в спокойной обстановке доверия.

Видео можно посмотреть на «Чемпионате».

Бывший партнёр Евгения Малкина очень слабо провёл регулярный чемпионат, набрав лишь 38 (14+24) очков в 70 матчах и с большим отрывом от остальных стал худшим в команде по показателю полезности (-21). Для человека, который зарабатывает по $ 8 млн, статистика удручающая, и сейчас Кессел не является даже тем форвардом, который год назад набирал очко за игру. В серии с цепким и колючим «Нэшвиллом» Кесселу придётся тяжело, поскольку его трудно назвать мастером борьбы за шайбу, но другого варианта нет — иначе его ждёт неизбежное понижение по вертикали звеньев, а может быть — и выкуп контракта.

Ужасный Ховард. Вратарь «Детройта» — один из худших в истории, но хочет продолжить карьеру С этим голкипером команда проиграла 93% матчей. Но он считает, что у него полно сил продолжать.

30-летний Пьетранджело может стать одним из главных героев рынка свободных агентов, когда бы он ни открылся. Особо доказывать капитану «Блюз» ничего не нужно, поскольку его возможности всем хорошо известны, но удачная концовка сезона может сохранить и даже увеличить для него размер будущего контракта. В 70 матчах регулярного чемпионата Алекс набрал 52 (16+36) очка, что лишь на два балла меньше личного рекорда. Хороший плей-офф может приблизить его к самому дорогому защитнику лиги Эрику Карлссону, который зарабатывает $ 11,4 млн в год.

Схема розыгрыша Кубка Стэнли-2020

«Лавины» дали российскому форварду шанс и не ошиблись. Над Ничушкиным насмехались все, когда он бил антирекорды по продолжительности безголевой серии, но сам Валерий доказал, что может играть на уровне НХЛ и делать это успешно. Имея минимальный контракт, челябинец в 65 матчах регулярного чемпионата забил 13 голов и отдал 14 передач, а его трудолюбивая манера игры даже заслужила упоминания в числе кандидатов на «Селке Трофи» — приз лучшему форварду оборонительного плана. В плей-офф такой трудолюбивый хоккей ценится особенно, а если учесть, что Ничушкин может стать ограниченно свободным агентом после окончания сезона, то есть логичная необходимость проявить себя как можно лучше, чтобы окончательно снять все вопросы о своей пользе для «Колорадо».

Трио вратарей «синерубашечников» до сих пор не может понять, кто из них первый, кто второй, а кто третий лишний. Руководство «Рейнджерс» делает многозначительные заявления в стиле «нам нравится, что у нас три сильных голкипера», но понятно, что этот треугольник вскоре должен прекратить своё существование, и в этом плане серия против «Каролины» станет определяющей. У Георгиева нет контракта на следующий сезон, но его не стали обменивать в дедлайн, что оставляет для Александра разные варианты. Шестёркин точно останется ещё минимум на год, а вот что будет с Лундквистом — загадка, поскольку шведский ветеран стал откровенной помехой. Дадут ли ему шанс в плей-офф или уже сейчас «спишут на берег» — вопрос открытый.

Ждём волшебства от Панарина. Кто «выстрелит» в плей-офф НХЛ из команд с низким посевом Все отдохнули и подлечились, а играть будут на нейтральной площадке. Стало быть, сенсации неизбежны.

н. Кайл Туррис («Нэшвилл»)

Туррис так и не стал тем хоккеистом, который должен был тянуть «Нэшвилл» на себе — «хищники» явно ошиблись, дав ему шестилетний контракт на $ 6 млн за сезон. В минувшем регулярном чемпионате форвард занял лишь 11-е место в списке клубных бомбардиров, набрав 31 (9+21) очко в 62 матчах, и став худшим по показателю полезности (-9). Одновременно с плохой игрой обострились отношения с главным тренером «Предаторз» Питером Лавиолеттом, который оставлял Турриса в запасе. Кайл не стал недостающим звеном для создания чемпионской команды, а превратился в огромный знак вопроса. Спасти от обмена его может только хорошая серия против «Аризоны».

Гурьянов провёл потрясающий регулярный чемпионат, став настоящим открытием: в команде, где играют Радулов, Бенн, Сегин, Павелски и Перри он стал лучшим снайпером и единственным, кто добрался до отметки в 20 голов. У Дениса завершается нынешний трёхлетний контракт новичка и с такой игрой он может рассчитывать на куда большие деньги, чем нынешний оклад в $ 894 тыс. Если Гурьянов продолжит так же играть в плей-офф, то руководство «Старз» вполне может сделать ставку на него в дальнейшем формировании команды, а ветераны постепенно уйдут на второй план.



Что же касается Худобина, то его возможности всем известны, но удачный регулярный чемпионат позволил Антону сохранить надежду на то, что в следующем сезон кто-то может дать ему возможность стать первым номером. Если Бишоп будет нестабилен, у Худобина будет ещё одна возможность набрать вистов.