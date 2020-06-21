Новый вызов Брагина и странный выбор «Барыса». Все тренерские перестановки в КХЛ

А в рижском «Динамо» до сих пор не определились с главным тренером.

Помимо трансферных новостей, связанных с игроками, не стоит забывать и про тренерские перестановки в клубах КХЛ. Рассказываем, какие изменения произошли и как они могут сказаться на игре команд. Сразу отметим, что рижское «Динамо» продолжает оставаться единственным клубом, в котором по-прежнему нет главного тренера. Основным кандидатом и самым логичным выбором видится Петерис Скудра.

Главные трансферы недели. Русские смотрят в Европу, в КХЛ наплыв атакующих защитников А Наиль Якупов обменян в «Амур» и может остаться в хабаровской команде.

Валерий Брагин, 64 года

Где работал: молодёжная сборная России

Кого возглавил: СКА, сборная России

Главный прорыв в тренерской карьере совершил Валерий Брагин, отныне возглавляющий первую сборную России и СКА. В «армейском» клубе собирают всю талантливую молодёжь, будут активно привлекать её к основному составу, а это значит, что опыт Брагина в работе с молодыми хоккеистами должен помочь коллективу с берегов Невы. На Брагине отныне лежит огромная ответственность по всем направлениям. Справиться с ней будет сложно.

Видео можно посмотреть на «Чемпионате».

Андрей Скабелка, 49 лет

Где работал: «Барыс», сборная Казахстана

Кого возглавил: «Локомотив»

Новый вызов наступил и в тренерской карьере Андрея Скабелки. В «Барысе» Скабелка сколотил отличную команду, но финансовые условия и трёхлетний срок контракта в Ярославле оказались заманчивее. Кроме того, Скабелка не хотел совмещать посты в клубе и в сборной Казахстана. Сейчас белорусский специалист сконцентрируется исключительно на работе в «Локомотиве» и будет прививать «железнодорожникам» свою модель игры.

Андрей Скабелка Фото: Павел Табарчук, photo.khl.ru

Юрий Михайлис, 51 год

Где работал: «Номад»

Кого возглавил: «Барыс»

Странный выбор сделали в «Барысе». С одной стороны, Михайлис – доморощенный специалист, в системе «барсов» у него играет сын. Да и большой зарплатны Михайлис-старший явно не просил. Но в «Барысе» всегда слабо работали местные тренеры, а опыт работы в клубе ВХЛ «Номад» явно не поможет Михайлису совершить какой-то прорыв с командой КХЛ. Зря в Нур-Султане не назначили Андрея Назарова. Этот вариант был оптимальным. Интересно, что в сборную Казахстана Юрий Михайлис пока не назначен.

Билл Питерс, 54 года

Где работал: «Калгари Флэймз»

Кого возглавил: «Автомобилист»

За канадским тренером Питерсом тянется шлейф расистской истории. Именно из-за расистского скандала Питер был уволен из «Калгари» и вряд ли нашёл бы себе работу в Канаде или США в ближайшее время. Но на помощь канадцу пришёл добродушный «Автомобилист», из которого по итогам провального плей-офф уволили Андрея Мартемьянова. Поговаривают, что в «Автомобилист» Питерса рекомендовал лично Павел Дацюк, знакомый с Биллом по совместной работе в «Детройте». Посмотрим, что из всего этого получится, но питать иллюзий не стоит.

Билл Питерс Фото: РИА Новости

Томи Лямся, 40 лет

Где работал: «Салават Юлаев», ассистент главного тренера

Кого возглавил: «Салават Юлаев»

Николаю Цулыгину не простили слабо проведённого регулярного чемпионата. Да, в плей-офф «Салават» сходу выбил из турнира «Авангард», но результата ждали и в регулярке. В итоге руководство уфимцев провело перестановки, назначив Лямся на пост главного тренера и оставив Цулыгина в помощниках. Также тренерский штаб усилят российские специалисты Михаил Васильев и Виктор Козлов. Изменения интересные. Теперь главное, чтобы они принесли результат. Хоккеисты характеризуют Лямся как сильного специалиста.

Лямся: сказал руководству «Салавата», что меня интересует должность главного тренера

Анвар Гатиятулин, 44 года

Где работал: СКА, ассистент главного тренера

Кого возглавил: «Трактор»

Гатиятулин, как и Брагин, работал в тренерском штабе Алексея Кудашова в СКА. Но уже по ходу прошлого сезона стало понятно, что в Питере Гатиятулина не будет. В «Тракторе» вернули своего самого успешного специалиста за последнее время, подписав с ним трёхлетний контракт. Подобному развитию событий остались довольны все стороны. Теперь у Гатиятулина будет не только возможность снова поработать главным тренером, но и добиться с уральским клубом серьёзных результатов.