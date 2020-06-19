Главные трансферы недели. Русские смотрят в Европу, в КХЛ наплыв атакующих защитников

Межсезонье в КХЛ не думает сбавлять обороты, и практически каждый день радует всех интересующихся делами нашей лиги любопытными трансферами. Рассказываем о самых значимых за последнюю неделю.

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н. Наиль Якупов – из «Витязя» в «Амур»

После обмена Якупова в «Витязь» из СКА, который состоялся ещё в начале мая, было подозрение, что первый номер драфта НХЛ 2012 года играть за подольскую команду всё-таки не будет. Всё дело в контракте на 70 млн, которым Якупова зачем-то щедро наградили в СКА в преддверии потолка зарплат. Соглашение будет действовать ещё два года, а «Витязь» попросту не в состоянии платить такие огромные деньги своим хоккеистам.



Впрочем, в «Амуре» ситуация с финансами ещё хуже, чем у подольчан, но тем не менее Якупов был обменян в стан «тигров». Сразу после этой сделки могло показаться, что хабаровский клуб просто вновь включают в хитрую схему по обходу потолка, цель которой – легальными методами «срезать» зарплату Якупова и устроить нападающего на новых условиях в другую команду. Так ранее произошло с Сергеем Плотниковым, Максимом Карповым и Ильёй Каблуковым, которых СКА уже прогнал через услужливый хабаровский клуб.

Но сейчас существует возможность, что Якупов останется играть именно в «Амуре». Во-первых, о сделке с «Витязем» сообщил официальный сайт «тигров», чего не происходило, когда клуб «пополняли» Плотников, Карпов и Каблуков. Во-вторых, вице-президент «Амура» Александр Филиппенко прямо заявил, что на Якупова в Хабаровске рассчитывают и видят его нападающим первого звена.

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Правда, в этой истории остаётся много непонятных вещей. Откуда у «Амура», который ещё в прошлом сезоне испытывал серьёзные проблемы с финансами, вдруг появились деньги на контракт Якупова? Или же хабаровчанам кто-то поможет? Поговаривают, что «Газпром» собирается частично или полностью спонсировать «Амур», и если это правда, то неудивительно, что в Хабаровске сейчас находят средства на сделки с участием бывших игроков СКА. Возможно, Якупов – это своего рода поощрение «тиграм» за хорошо проведённые предыдущие операции, а выплаты по его контракту возьмёт на себя титульный спонсор «армейцев». В любом случае, всё указывает на то, что «Амур» становится очередным фарм-клубом СКА в КХЛ (после «Сочи» и «Витязя»), но, видимо, другого шанса выжить в элите нашего хоккея у «тигров» попросту не было.

«Самый разочаровывающий первый номер драфта в истории». Реакция Америки на обмен Якупова Наиль уже давно не играет в НХЛ, но там по-прежнему следят за ним. Обмен в Хабаровск дал повод вспомнить его карьеру.

в. Юхо Олкинуора – в «Металлург»

Юхо Олкинуора, покинувший «Адмирал» ещё до известия о выходе дальневосточников из КХЛ, подписал контракт с «Магниткой». Это сильный трансфер для уральцев, где теперь подбирается одна из самых мощных вратарских бригад во всей лиге. Финский голкипер попытается навязать конкуренцию опытнейшему Василию Кошечкину, который в последние годы неважно чувствует себя в «Металлурге» без приличного бэкапа. Пожалуй, преждевременно говорить, что Олкинуора задвинет в Магнитогорске олимпийского чемпиона, так как быть первым номером в скромном «Адмирале» и тащить клуб с большими претензиями – это разные вещи, но в любом случае у уральцев теперь есть два взрослых вратаря с международным опытом. С последним рубежом в «Металлурге» в следующем сезоне проблем возникнуть не должно.

«Магнитка» подписала финского вратаря. Олкинуора вытеснит олимпийского чемпиона Кошечкина Финн тащил на себе «Адмирал». Теперь он будет бороться за Кубок Гагарина.

з. Оливер Каски – из «Шарлотт Чекерс» в «Авангард»

В КХЛ едет очередной чемпион мира 2019 года из сборной Финляндии. Оливер Каски – классный атакующий защитник, способный заставить болельщиков «Авангарда» перестать тосковать из-за ухода Вячеслава Войнова. В позапрошлом сезоне Каски в составе финского «Пеликанс» стал



лучшим защитником-бомбардиром всей лиги, а после отъезда за океан набирал почти по пол-очка за игру в АХЛ. Если Оливер приживётся в стане «ястребов», то станет ведущим защитником для большинства, будет много двигать шайбу, начинать и поддерживать атаки. Правда, как и у почти любого пакмувера, у Каски есть проблемы с обороной, так что в паре с ним должен играть качественный домосед. В «Авангарде» напрашивается создание финской связки Каски – Покка, хотя минус этой гипотезы в том, что оба защитника с правым хватом.

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Отметим также, что Каски всего 24 года, и он крайне мотивирован вернуться в НХЛ, куда у Оливера не получилось пробиться в минувшем сезоне. Поэтому контракт с «Авангардом» заключён всего на год, зато на этом отрезке у Каски точно не будет никаких проблем с самоотдачей.

з. Отсо Рантакари – из «Давоса» в «Нефтехимик»

Неплохое на бумаге усиление подъехало для «Нефтехимика». Рантакари – добротный защитник хорошего европейского уровня, который на протяжении всей взрослой карьеры показывает неплохие навыки атакующего игрока обороны. Он, конечно, не топовый пакмувер, но очень полезный в подыгрыше защитник, который в «Нефтехимике» наверняка получит место в первых парах обороны, кучу игрового времени, большинство, и, возможно сумеет раскрыться ярче, чем на родине или в Швейцарии. Там Рантакари стабильно набирал 25-30 очков за сезон, и этого никогда не хватало для вызова в национальную команду, но сейчас у Отсо будет шанс проявить себя в сильнейшей лиге континента.

з. Эмиль Юсе – из «Спрингфилд Тандербёрдс» в «Спартак»

И ещё одно приобретение клубом КХЛ защитника с атакующими амбициями. В «Спартаке» готовятся встретить Эмиля Юсе, шведского оборонца, который в минувшем чемпионате пытался пробиться в НХЛ, но ни в «Далласе», ни во «Флориде» шанса не получил. Впрочем, на уровне АХЛ Юсе смотрелся весьма солидно, а в составе «Техас Старз» стал лучшим распасовщиком команды.

Кстати, навыки диспетчера Эмиль проявлял ещё в довольно сильном шведском чемпионате, где Юсе забивал немного, зато стабильно раздавал партнёрам 18-20 голевых передач за сезон. Швед хорош в позиционной атаке, обладает неплохим первым пасом, и в «Спартаке» может стать ведущим



защитником. При этом я бы не рассматривал Юсе, как замену Патрику Херсли. Тот всё же был ориентирован на свой могучий щелчок, а в остальном ничем не выделялся. Юсе – моложе, мотивированнее, надёжнее и универсальнее Херсли, так что его приобретение смотрится весьма перспективным. Правда, Эмиль должен быть готов к тому, что иногда будет пропускать матчи не по игровым причинам, так как в «Спартаке» теперь шесть легионеров.

н. Николай Голдобин – из «Ютики Кометс» в ЦСКА

Московские «армейцы» официально объявили о трансфере Николая Голдобина, хотя о возвращении форварда в Россию из-за океана было известно уже давно. В НХЛ Голдобин пробивался долго, но ни в «Сан-Хосе», ни в «Ванкувере» заиграть ему не удалось. Единственный полный сезон в сильнейшей лиге мира он провёл два года назад в составе «касаток», по бомбардирским показателям стал седьмым хоккеистом «Ванкувера» (27 (7+20) очков в 63 матчах – не так уж плохо для фактического новичка), но на следующий год снова отправился в АХЛ.

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При этом видно, что этот уровень Николай перерос. В «Ютике», например, Голдобин на протяжении двух чемпионатов набирал по очку за игру, но «Ванкувер» крайне неохотно поднимает свои активы в основу. Если уж американец Рид Буше, буквально разрывавший АХЛ в последние два года, не получил шанса и сейчас, видимо, поехал в КХЛ, то что уж говорить о втором бомбардире «Кометс» Голдобине? Его категорически не видели в составе «Ванкувера», и Николай принял верное решение вернуться.



В ЦСКА у него есть все шансы заиграть. Результативный форвард с отличным голевым чутьём и накопившейся спортивной злостью может стать новым лидером «армейцев» и одним из сильнейших хоккеистов в разрезе всей КХЛ.

Русские хоккеисты в Европе

После сокращения КХЛ, начатого три года назад командой Дмитрия Чернышенко, в лиге значительно уменьшилось количество рабочих мест, и немало русских хоккеистов, больше не востребованных на родине, стали искать небанальные пути продолжения карьеры. После введения потолка зарплат и кризиса, связанного с пандемией коронавируса, ценз на качество в КХЛ только усилился, так что сейчас стоит ожидать новой волны отъездов наших игроков в европейские чемпионаты.



Первой ласточкой уже стал Михаил Анисин, подписавший контракт с клубом из четвёртого шведского дивизиона. В прошлые годы скандальный нападающий уже играл в Румынии и Узбекистане (клуб ВХЛ «Хумо»), но команд такого низкого ранга в его карьере ещё не было.

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Близок к переезду в Европу голкипер Станислав Галимов, некогда здорово смотревшийся в клубах с серьёзной системой обороны (ЦСКА, «Ак Барс»), но разочаровавший в минувшем чемпионате и в «Тракторе», и в «Металлурге». Очевидно, что сейчас Галимову было бы проблематично найти работу в КХЛ.



В Старый Свет смотрят и молодые игроки, которые по разным причинам не получают шанса в своих клубах. Этим летом кардинально сменить обстановку намерен 20-летний защитник «Автомобилиста» Даниил Валитов. Хоккеист, участвовавший в ноябрьской Суперсерии с молодёжной сборной России, продолжит карьеру в чемпионате Германии.

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Наверняка, скоро мы услышим и другие фамилии. На рынке КХЛ полно свободных агентов, которые не интересуют клубы лиги, а также хоккеистов в ветеранском или предветеранском возрастах, не нужных на родине, но не желающих пока заканчивать с хоккеем.



Впрочем, есть и обратные примеры. Так, защитник Александр Щемеров после полутора сезонов в финском «Пеликанс» вернулся в Екатеринбург, и теперь будет пытаться пробиться в основу «Автомобилиста».