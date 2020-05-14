Лямся: сказал руководству «Салавата», что меня интересует должность главного тренера
Финский специалист Томи Лямся прокомментировал своё назначение на пост главного тренера «Салавата Юлаева».
«Не думал, что на данном этапе смогу добиться такой должности. Я пришёл в штаб «Салавата», чтобы помочь главному тренеру Эркке Вестерлунду. И для меня это было честью. Мне не нужно было фокусироваться на принятии решений и брать на себя ответственность, но я должен был предлагать идеи.
В прошлом сезоне было ощущение, что моя работа в качестве помощника стала заметнее. Я сказал руководству клуба, что меня интересует должность главного тренера. И вот мы здесь. Теперь я просто хочу показать «Салавату», что они приняли правильное решение. Это то, о чём я всегда мечтал», – цитирует Лямся Iltalehti.
Вестерлунд: Лямся – тренер с большим потенциалом, стиль игры «Салавата» изменится
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