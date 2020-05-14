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Лямся: сказал руководству «Салавата», что меня интересует должность главного тренера

Лямся: сказал руководству «Салавата», что меня интересует должность главного тренера
Хоккей / КХЛ 0

Финский специалист Томи Лямся прокомментировал своё назначение на пост главного тренера «Салавата Юлаева».

«Не думал, что на данном этапе смогу добиться такой должности. Я пришёл в штаб «Салавата», чтобы помочь главному тренеру Эркке Вестерлунду. И для меня это было честью. Мне не нужно было фокусироваться на принятии решений и брать на себя ответственность, но я должен был предлагать идеи.

В прошлом сезоне было ощущение, что моя работа в качестве помощника стала заметнее. Я сказал руководству клуба, что меня интересует должность главного тренера. И вот мы здесь. Теперь я просто хочу показать «Салавату», что они приняли правильное решение. Это то, о чём я всегда мечтал», – цитирует Лямся Iltalehti.

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