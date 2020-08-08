Виноват опять Малкин? «Питтсбург» сенсационно вылетел из плей-офф

Серия квалификационного раунда между «Питтсбургом» и «Монреалем» — одна из самых интересных в нынешнем плей-офф. Дополнительной перчинки ей добавлял тот факт, что до отчётной встречи «канадцы» вели в противостоянии со счётом 2-1. А ведь изначально многие ставили на «Питтсбург», считая коллектив Майка Салливана заведомым фаворитом.

Таблица плей-офф НХЛ 2019/2020

Права на ошибку у «пингвинов» больше не оставалось. Любая следующая ошибка могла стоить команде из Пенсильвании сезона. В досрочный отпуск, да ещё и так рано, «Пингвинз» вряд ли собирались уходить. Но кто мог подумать, что «Канадиенс» начнут так дерзко и по-спортивному зло?

Откровенно проваливает нынешний плей-офф один из лидеров «Питтсбурга», российский центральный нападающий команды Евгений Малкин. Шутка ли, но за три игры в активе форварда не были ни одной (!) заброшенной шайбы и всего одна голевая передача. Конечно, это далеко не тот Малкин, которого хотят видеть болельщики.

«Сейчас я недоволен своей игрой. Завтрашний матч для меня очень важен. Все три капитана — я, Крис Летанг и Сидни Кросби — должны вдохновлять команду, делать так, чтобы все остальные шли за нами», — говорил сам Евгений.

Календарь плей-офф НХЛ

В первом периоде четвёртого матча зрители заброшенных шайб так и не увидели, хотя моменты были у обеих команд. Так, капитан «Питтсбурга» Сидни Кросби попал шайбой в шлем Кэри Прайсу, а Патрик Хёрнквист с кистей попал в штангу. Попади шайба точно в цель – Прайс бы уже не выручил.

Чем запомнился Малкин? Если честно, то ничем. Разве что ударом клюшкой по лицу Филлипу Дано, после которого судьи отправили россиянина в штрафной бокс. На вбрасываниях Евгений тоже не впечатлил: ноль выигранных из четырёх попыток, разве это дело? Непонятно, как «Питтсбург» после такого первого периода собирался вытаскивать серию.

Не впечатлила и вторая двадцатиминутка в исполнении «пингвинов». «Монреаль» играл так, как и должен был играть: никуда не торопился, не лез на рожон, старался понадёжнее действовать в обороне. А куда было спешить канадскому клубу? Совершенно некуда. Спешить должен был «Питтсбург», но у американской команды совершенно не шла игра.

Под конец периода ещё и Брайан Дюмулен оставил свою команду в меньшинстве, заработав совершенно ненужное двухминутное удаление.

Майку Салливану нужно было срочно что-то придумывать, так как подобное положение дел ни его, ни всю команду явно не устраивало. И если в обороне ещё что-то получалось (хотя Тристана Джерри не особо и тревожили), но в нападении совершенно ничего не шло.

Третий период начался с роскошного сейва Джерри, справившегося с броском Галлахера в упор после выхода один на один. Время шло, «Питтсбург» старался что-то придумать, но никак не получалось забить. В большинстве мог отличиться Кросби, однако бросок мастеровитого канадца пришёлся в перекладину.

В итоге «Питтсбург» доигрался. «Монреаль» дотерпел, дождался своего шанса и забил. Арттури Лехконен с близкого расстояния переиграл Джерри, а на «лавку» и тренерский штаб «пингвинов» было больно смотреть.

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«Питтсбург» снял голкипера и выпустил шестого полевого игрока, но в итоге пропустил второй гол. Капитан «Монреаля» Ши Уэбер поставил точку не только в матче, но и во всей серии. В итоге фаворит вылетел, а «Монреаль», который при нормальном развитии сезона вообще бы вряд ли попал в плей-офф, идёт дальше. Что ж, будет интересно!