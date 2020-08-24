«Авангард» увёл у «Ак Барса» красавицу-ведущую. Болельщики обвиняют Зухру в предательстве

Лето – это не только пора предсезонных турниров и трансферов среди хоккеистов, но и усиление клубами своей медийной составляющей. Клубное телевидение – далеко не новинка. Все шутки и комментарии в клубных передачах обычно разрабатываются и готовятся заранее. Ещё одна важная часть – красивые ведущие, которые обладают не только чувством юмора, но и могут раскованно чувствовать себя перед камерой.

Один из ярких примеров – ведущая Зухра Уразбахтина, весь прошлый год отработавшая на клубном телевидении «Ак Барса». После работы на канале «Татарстан 24» Зухре предложили перейти в казанский клуб. Предложение обворожительная блондинка с радостью приняла. После этого сложно было представить передачу об «Ак Барсе» без участия Зухры.



Однако Уразбахтина продолжала мечтать о работе на федеральном телевидении, поэтому долгой карьера Зухры в «Ак Барсе» не получилась. В Казани красиво расстались с сотрудницей, сделав вот такой прощальный ролик с намёком на выступление бывшего президента России Бориса Ельцина.

Уже тогда прошла информация, что красавица-ведущая перейдёт работать на «Матч ТВ». Но, как оказалось, этим дело не ограничилось. Накануне «Авангард» опубликовал в своём «инстаграме» пост с намёком на то, что в ближайшее время будет объявлено о громком трансфере.

Кто-то начал судорожно перебирать в голове фамилии хоккеистов, но всё оказалось проще. «Новости не заканчиваются! С переездом в Москву и переходом на «Матч ТВ» я просто не могла оставить свой любимый вид спорта. Теперь ищите меня на матчах «Авангарда» и в эфире «Авангард ТВ». Рада присоединиться к команде с самым ярким образом в КХЛ и самыми высокими целями на сезон. Следите за нами, будет очень интересно!» – написала Уразбахтина на своей странице в «Инстаграме».



Официально объявили о приходе Зухры и сами омичи, которым пришлось отказаться от услуг теперь уже бывшей ведущей клубного ТВ Алёны Астаховой.

Видео можно посмотреть на официальном канале «Авангарда» в YouTube

Уразбахтину на «Ак Барс ТВ» уже заменила новая ведущая. Ей стала Мисс-Казань 2017 года Камиля Харисова, успевшая поработать на недавнем Кубке чемпионов, прошедшем в столице Татарстана.



Зухра в свою очередь попала под шквал критики со стороны казанских болельщиков. Под постом Уразбахтиной о том, что она переходит на работу в «Авангард», начали появляться оскорбления, обидные комментарии и даже обвинения в предательстве.



«Зухра, а вам не стыдно? Я понимаю, кто больше платит, туда и побежите. Но всё-таки? Неужели даже не задумывались, насколько это некрасивый поступок?» — написал разгневанный болельщик «барсов».



«Подлость с вашей стороны, после этого даже и не думайте больше надевать майку «Ак Барса». Понятно, что хоккей для вас на последнем месте, но так сделать...» — вот ещё один комментарий.



При этом хоккеисты «Ак Барса» спокойно могут перейти в «Авангард», а хоккеисты «Авангарда» — в «Ак Барс». И такой реакции со стороны болельщиков точно не последует. Все давно привыкли, что в хоккее редко встретишь игрока, который всю карьеру провёл в одном клубе. Вспомните хотя бы омича Александра Свитова, успевшего поиграть и за родной «Авангард», и стать капитаном в «Ак Барсе».



Конечно, эмоции бьют через край, а в Казани у Зухры действительно получалось работать здорово. Девушка она красивая и эффектная, поэтому её уход многих опечалил. Но вряд ли Уразбахтина заслужила потоки грязи в свой адрес. Кто знает, как дальше сложится жизнь. Может, Зухра ещё вернётся в родной Татарстан и снова будет работать в «Ак Барсе».