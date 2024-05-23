Форвард «Ванкувера» Петтерссон: последние пару месяцев я играл дерьмово

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Нападающий «Ванкувер Кэнакс» Элиас Петтерссон подвёл итог своего выступления в сезоне-2023/2024.

«Это был ошеломляющий сезон с точки зрения моего нового контракта и того, каким дерьмовым я был последние пару месяцев», — цитирует Петтерссона B/R Open Ice.

Напомним, в начале марта Петтерссон подписал восьмилетнее соглашение с канадским клубом на общую сумму $ 96 млн.

В регулярном сезоне Петтерссон принял участие в 82 матчах за «Ванкувер», в которых отметился 89 (35+55) набранными очками. В розыгрыше Кубка Стэнли Элиас провёл 13 матчей, в которых отметился 6 (1+5) баллами.

«Ванкувер» по итогам регулярного чемпионата занял третье место в турнирной таблице Западной конференции, записав в свой актив 109 очков. Команда дошла до полуфинала плей-офф Западной конференции, где проиграла в серии «Эдмонтон Ойлерз».