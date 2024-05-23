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Дегтярёв: мы готовы к сотрудничеству с Ираном в рамках развития хоккея

Дегтярёв: мы готовы к сотрудничеству с Ираном в рамках развития хоккея
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Министр спорта России Михаил Дегтярёв по итогам встречи с коллегой из Исламской Республики Иран Киюмарсом Хашеми заявил о готовности сотрудничать с иранской стороной в деле развития в этой стране хоккея с шайбой.

«Сегодня иранская сторона выразила интерес развивать в своей стране хоккей с шайбой. У России большой опыт, и мы готовы к сотрудничеству в этом виде спорта», — написал Дегтярёв в своём телеграм-канале.

Напомним, 12 мая, комитет Государственной Думы по физической культуре и спорту единогласным решением поддержал кандидатуру Михаила Дегтярёва на пост министра спорта РФ. Ранее на протяжении четырёх лет эту должность занимал Олег Матыцин. 14 мая парламентарии официально одобрили кандидатуру министра.

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