Чехия с минимальным счётом победила США и вышла в полуфинал домашнего чемпионата мира

На «О2-Арене» в Праге (Чехия) завершился четвертьфинальный матч чемпионата мира по хоккею — 2024 между командами США и Чехии. Победу с минимальным счётом 1:0 одержали хозяева мирового первенства.

Первая двадцатиминутка обошлась без заброшенных шайб.

На седьмой минуте второго периода Павел Заха с передач Давида Шпачека и Романа Червенки открыл счёт во встрече. Как оказалось, эта шайба стала единственной в матче.

Голкипер сборной Чехии Лукаш Достал оформил «сухой» матч.

Напомним, чемпионат мира по хоккею — 2024 проходит в Чехии с 10 по 26 мая в двух городах — Праге и Остраве. Полуфинальные встречи пройдут 25 мая. Матч за третье место и финал чемпионата мира будут сыграны 26 мая на «O2 Арене» вместимостью более 17 тыс. зрителей в чешской Праге.