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США – Чехия, результат матча 23 мая 2024, счет 0:1, 1/4 финала ЧМ по хоккею 2024

Чехия с минимальным счётом победила США и вышла в полуфинал домашнего чемпионата мира
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На «О2-Арене» в Праге (Чехия) завершился четвертьфинальный матч чемпионата мира по хоккею — 2024 между командами США и Чехии. Победу с минимальным счётом 1:0 одержали хозяева мирового первенства.

ЧМ-2024 . 1/4 финала
23 мая 2024, четверг. 21:20 МСК
США
Окончен
0 : 1
Чехия
0:1 Заха (Шпачек, Червенка) – 26:39 (pp)    

Первая двадцатиминутка обошлась без заброшенных шайб.

На седьмой минуте второго периода Павел Заха с передач Давида Шпачека и Романа Червенки открыл счёт во встрече. Как оказалось, эта шайба стала единственной в матче.

Голкипер сборной Чехии Лукаш Достал оформил «сухой» матч.

Напомним, чемпионат мира по хоккею — 2024 проходит в Чехии с 10 по 26 мая в двух городах — Праге и Остраве. Полуфинальные встречи пройдут 25 мая. Матч за третье место и финал чемпионата мира будут сыграны 26 мая на «O2 Арене» вместимостью более 17 тыс. зрителей в чешской Праге.

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