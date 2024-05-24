Стали известны полуфинальные пары чемпионата мира по хоккею — 2024

В Чехии завершились четыре матча 1/4 финала чемпионата мира по хоккею — 2024. В полуфинал турнира вышли сборные Канады, Швейцарии, Чехии и Швеции.

Полуфинальные пары выглядят следующим образом:

Швеция — Чехия;

Канада — Швейцария.

Время начала полуфинальных матчей мирового первенства будет известно позже.

Напомним, чемпионат мира по хоккею — 2024 проходит в Чехии с 10 по 26 мая в двух городах — Праге и Остраве. Полуфинальные встречи пройдут 25 мая. Матч за третье место и финал чемпионата мира будут сыграны 26 мая на «O2 Арене» вместимостью более 17 тыс. зрителей в чешской Праге. Сборная России не была допущена Международной федерацией хоккея (ИИХФ) к участию в первенстве. В прошлом году победителем ЧМ стала сборная Канады.