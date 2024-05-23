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Швеция – Финляндия, результат матча 23 мая 2024, счет 2:1 ОТ, 1/4 финала ЧМ по хоккею 2024

Сборная Швеции победила Финляндию в овертайме и стала последним полуфиналистом ЧМ-2024
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На «Остравар-Арена» в Остраве (Чехия) завершился четвертьфинальный матч чемпионата мира по хоккею — 2024 между командами Швеции и Финляндии. Победу в овертайме со счётом 2:1 одержала шведская сборная.

ЧМ-2024 . 1/4 финала
23 мая 2024, четверг. 21:20 МСК
Швеция
Окончен
2 : 1
ОТ
Финляндия
1:0 Далин (Лундестрём, Рэймонд) – 55:02     1:1 Бьёрнинен (Пуустинен, Лехтонен) – 59:02     2:1 Эрикссон Эк – 65:54 (pp)    

В первых двух периодах команды голов не забили.

На 16-й минуте третьего игрового отрезка Расмус Далин открыл счёт во встрече. На последней минуте периода Ханнес Бьёрнинен восстановил равенство в счёте.

В овертайме победу шведской сборной принёс Йоэль Эрикссон Эк.

Напомним, чемпионат мира по хоккею — 2024 проходит в Чехии с 10 по 26 мая в двух городах — Праге и Остраве. Полуфинальные встречи пройдут 25 мая. Матч за третье место и финал чемпионата мира будут сыграны 26 мая на «O2 Арене» вместимостью более 17 тыс. зрителей в чешской Праге.

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