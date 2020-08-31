Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Конкурс за 300 тыс.
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Хоккей / Статьи /

«Даллас» — «Колорадо» -5:4 — обзор матча НХЛ, видео лучших моментов, 31 августа 2020

Максим Замятин
Подарок для Гурьянова! Победный гол «Далласа» — один из главных курьёзов сезона
Четыре «русских» гола — очередной матч-концерт от «Колорадо» и «Далласа».
Хоккей / НХЛ 0

Очередной матч серии между «Колорадо» и «Далласом» получился под стать предыдущим: большое количество заброшенных шайб, масса удалений и не вполне кубковый хоккей с постоянными «качелями» в счёте. «Лавины» удивили тем, что оказались не готовыми к старту игры, умудрившись проиграть матч за половину первого периода.

НХЛ - плей-офф. 1/2 финала - Запад. 4-й матч
31 августа 2020, понедельник. 01:00 МСК
Даллас Старз
Даллас
Окончен
5 : 4
Колорадо Эвеланш
Денвер
1:0 Клингберг (Факса, Комо) – 06:18' (5x5)   2:0 Факса (Хинц, Хейсканен) – 08:33' (5x4)   3:0 Бенн (А. Радулов, Павелски) – 10:45' (5x4)   3:1 Ничушкин (Макар, Бураковски) – 33:24' (5x5)   3:2 Макар (Маккиннон, Рантанен) – 39:34' (5x3)   4:2 Хинц (Клингберг, Факса) – 47:30' (5x4)   5:2 Гурьянов – 48:02' (5x5)   5:3 Ничушкин (Бураковски, Жирар) – 51:24' (5x5)   5:4 Наместников (Жирар, Кадри) – 59:56' (6x5)

«Соперник забивал сразу, они постоянно нацелены на ворота. Нам нужно срочно прибавлять в начале, потому что когда «Даллас» забивает один гол, то мы расклеиваемся, и пропускаем ещё один или два. Отыгрываться очень тяжело, но серия ещё не окончена. Мы будем готовы к пятой встрече», — заявил центрфорвард «Эвеланш» Натан Маккиннон.

Первую шайбу звено Валерия Ничушкина затолкало в свои ворота самостоятельно, а затем у команд случился парад удалений. За стартовый период команды получили суммарно пять малых штрафов, и «Даллас» реализовал два шанса в большинстве из трёх. Техасцы повели со счётом 3:0 после первых десяти минут, и «лавинам» предстояло предпринять титанические усилия, чтобы снова «вернуться» в игре.

Права на видео принадлежат ООО «Яндекс». Посмотреть видео можно на сайте «Яндекс.Эфир».

Операцию по спасению неожиданно возглавил Валерий Ничушкин, который снова вспомнил как забивать — до этого в 11 кубковых матчах кряду не набрал ни одного очка. В середине второго периода он удачно доработал эпизод на пятачке, пробил Антона Худобина и подарил «Эвеланш» небольшую надежду. За 6 секунд до второго перерыва она выросла в уверенность, что «Колорадо» сможет отыграться, когда Кейл Макар реализовал двойной численный перевес и сократил отставание «лавин» до минимума.

Права на видео принадлежат ООО «Яндекс». Посмотреть видео можно на сайте «Яндекс.Эфир».

Сделать решающее усилие «Колорадо» так и не смог. Очередное удаление привело к четвёртой пропущенной шайбе, а за пятый гол, который забил Денис Гурьянов, ему стоит поблагодарить всё того же Макара, который совершил детскую ошибку у своих ворот. Этот подарок российскому снайперу «Далласа» можно считать одним из главных курьёзов сезона, и тем обиднее для болельщиков «Колорадо» что такой гол стал для «Старз» победным.

Права на видео принадлежат ООО «Яндекс». Посмотреть видео можно на сайте «Яндекс.Эфир».

Снова отрыв «звёзд» составил три шайбы и снова Ничушкин попытался дать импульс своей команде. Второй гол челябинца нельзя назвать иначе, как курьёзным: броская от синей линии, он попал в конёк капитану соперника Джейми Бенну, и этот рикошет дезориентировал Худобина.

Права на видео принадлежат ООО «Яндекс». Посмотреть видео можно на сайте «Яндекс.Эфир».

Играть оставалось менее девяти минут, но сил, чтобы отыграться, у «Колорадо» уже не было. Гол Владислава Наместникова за 4 секунды до финальной сирены ничего не решил — «Даллас» одержал третью победу в серии, поставив команду Джареда Беднара на грань вылета.

Таблица плей-офф НХЛ 2019/2020

«Мы постоянно сидим на скамейке штрафников. Эти удаления подпитывают игру соперника, даёт энергию их нападению. «Даллас» слишком опасен, чтобы такие вещи оставались безнаказанными. Я отдаю должное нашей команде, которая царапалась изо всех сил, цеплялась, стараясь отыграться. Но такой «догоняющий» хоккей не может привести к успеху. Надо лучше начинать матчи и держаться подальше от скамейки штрафников», — заявил Беднар.

До старта плей-офф «Колорадо» представлялся многим, как один из фаворитов в борьбе за Кубок Стэнли. На деле же таковым теперь можно считать «Даллас», который за 10 кубковых матчей наколотил в ворота соперников 40 (!) шайб.

«Это действительно поражает. В регулярном чемпионате «Даллас» был одной из худших команд по игре в атаке. Если они и собирались выигрывать в плей-офф, то за счёт надёжной обороны, играя в откат после получения минимального преимущества — так все предполагали. Но всё вышло иначе, и это большая неожиданность», — отметил обозреватель NBC Sports Адам Грец.

Комментарии (0)
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020