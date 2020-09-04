«Меня просто лупила сумасшедшая радиация. Аппарат показывал 270 микрорентген в час»

Вряд ли кто-то в далёком 2014-м предполагал, что через каких-то пять лет Роман Ротенберг будет не искать для СКА готовых звёзд, а, подобно Таносу, собирать по всей необъятной лучших юниоров, приговаривая при этом: «Я сама неотвратимость!» Незадолго до введения жёсткого потолка зарплат клубная концепция питерцев грамотно переориентировалась на молодёжь. Однако несколько сезонов назад в составе «армейцев», перманентно претендовавших на Кубок Гагарина, плюс-минус стабильно играющих в основе хоккеистов до 20 лет можно было пересчитать по пальцам одной руки любой из Черепашек-ниндзя.

Одним из первых юниоров втиснувшихся в раздутый ростер газового гиганта стал воспитанник нижнетагильского «Спутника» Дмитрий Юдин, дебютировавший за питерцев ещё в предчемпионский сезон при Юкке Ялонене. Тогда казалось, что талантливый защитник появился в основе только благодаря титулованному финну, который никогда не боялся возиться с молодёжью. Но Ялонен ушёл, а Юдин из состава СКА при Вячеславе Быкове не просто не исчез, а превратился в пусть и в совсем небольшой, но винтик в механизме чемпионской команды.

Фото: photo.khl.ru

В Санкт-Петербурге жёстким и неуступчивым защитником, ориентированным на свои прямые обязанности в обороне, были довольны. По ходу первых трёх сезонов игровое время и надёжность Юдина росли, и молодого хоккеиста, прошедшего в своё время через молодёжку Валерия Брагина, плавно готовили к ролям повыше. Но на четвёртый год в СКА в сентябре 2016-го Дмитрий получил неприятную травму, ударившись о борт, и прогресс застопорился. На следующий сезон Олегу Знарку оборонец, переставший считаться лимитчиком, не пригодился, и Роман Ротенберг отправил Дмитрия выходить на новый уровень в аффилированный «Спартак». Неизвестно, был ли тот переезд в Москву скрытой арендой, но вряд ли у СКА возникли бы проблемы со столичными друзьями, реши они вернуть талантливого защитника.

В «Спартаке» Юдин провёл неплохой сезон, но «гладиаторы» ждали от него большего и незадолго до старта новой «регулярки» обменяли в «Ак Барс» на Ярослава Косова, вляпавшегося в неприятный инцидент в Казани. После переезда в Татарстан Юдин не блистал, но ниже определённого уровня не опускался, а на пресс-конференции после девяти сыгранных матчей его даже похвалил обычно достаточно скупой на лесть Зинэтула Билялетдинов. Но после неплохого отрезка, как и в последний год в СКА, Дмитрий получил травму и выбыл до января, а потенциальный прорыв пришлось перенести ещё на сезон.

Когда «Ак Барс» возглавил Дмитрий Квартальнов, особых сомнений в том, что Юдин пригодится одному из основоположников системного хоккея, не возникало. Новый босс «барсов» всегда при прочих ровных предпочитал бойцов, которые способны усвоить в голове озвученную Петерисом Скудром мантру из двух глаголов на -ать. Юдин же со своей жёсткостью, неуступчивостью и работоспособностью при упоре на оборону в систему Квартальнова вписывался идеально.

Во втором сезоне в Казани он вновь не показывал ничего сверхъестественного, и его в пору было заносить в список вечно перспективных. Защитнику скоро должно было исполниться 25 лет, а игровая стагнации затянулась на долгих четыре года. Тренерский штаб казанцев доверял всё ещё не пропащему хоккеисту, однако в феврале защитник неожиданно и без видимых к тому предпосылок пропал из состава «барсов». Тогда мало кто мог предположить, что пока «Ак Барс» бьётся за очередные очки, Юдин бился за собственную жизнь против рака.

Оказалось, что во время планового медобследования, предусмотренного регламентом КХЛ, у Юдина после биопсии обнаружили злокачественный узел в щитовидной железе. Причём, если верить доктору «Ак Барса» Дмитрию Плеханову, биопсию казанские врачи провели настолько качественно, что смогли поставить диагноз на ранней стадии. Ткни иголку чуть не туда, и атипичные раковые клетки не были бы выявлены.

Казалось бы, ещё совсем недавно Дмитрий вместе с партнёрами по команде ездил на благотворительные встречи с больными детьми в онкодиспансеры и видел глаза угасающих детей, а теперь и сам оказался на больничной койке, где начался главный матч в его жизни — матч за собственную жизнь. По его признанию, после тех встреч с больными детьми варианта сдаться попросту не было.

Практически сразу Юдина прооперировали в Германии. Провести операцию могли и в Казани, но клуб и хоккеист не захотели вклиниваться в очередь и переносить операции других людей. Поражает то, что Дмитрий вернулся на лёд менее чем через две недели после операции, сыграв в «зелёном дерби» против «Салават Юлаева». Разве был в тот вечер у хоккеистов «Ак Барса» другой претендент на победную тюбетейку, кроме Юдина?

Фото: vk.com/hcakbars

Однако одной операции в случае Дмитрия было недостаточно. Немецкие врачи заявили, что теоретически обойтись без неё можно, но предугадать поведение организма без её проведения невозможно:

«Думал, оперироваться второй раз или нет. Мне в Германии сказали: «Мы можем тебя сейчас не оперировать, но неизвестно, что будет с тобой через 10-20 лет». Сказали, что сейчас можно не оперироваться, но когда просыпаешься, думаешь, что основной очаг удалён, но ещё какие-то клетки остались в лимфоузлах. Если они выйдут, будут метастазы.

После операции мне нужно было пройти радиотерапию. Давали таблетки. Меня просто лупила сумасшедшая радиация.

В Минске был аппарат, который проверяет на радиоактивные волны. Когда прилетел, меня тормозили, говорили: «Тебе нельзя здесь находиться». Хотя в Германии меня выписали и дали добро, что можно лететь. Но у нормального человека было 15 [микрорентген в час], а у меня – 270».

Фото: Instagram-stories Дмитрия Юдина

Но поражает не только то, что молодой парень выдержал запредельные дозы радиации, а то, что, даже ведя борьбу с раком, Дмитрий весь апрель в качестве волонтёра развозил продукты и товары первой необходимости инвалидам, пенсионерам и малообеспеченным семьям. Ведь теперь он точно знает, что здоровье дороже золота.

«Ак Барс» своего хоккеиста не бросил и ещё до второй операции подписал новый двухлетний контракт с Юдиным. Теперь у 25-летнего защитника есть ещё два сезона, чтобы оправдать все авансы, выданные несколько лет назад, и стать лидером команды Дмитрия Квартальнова, который по личному опыту знает, что значит победить рак. В 18 лет саркому диагностировали у его сына Никиты, который не только поборол болезнь, но и вернулся в хоккей. Пусть ненадолго и не на такие же высокие позиции, которые занимал, будучи хоккеистом, его отец, но вернулся. Злосчастная болезнь забрала у него два пальца на руке, но не забрала главное — невероятный бойцовский характер и любовь к хоккею. Сейчас Никита завершил карьеру, но по-прежнему остаётся с любимой игрой, работая агентом.

Дмитрию повезло больше, и жизненно важных для хоккеиста органов он не лишился. Никаких ограничений после двух операций у него нет. Сейчас он шутит, что после операции «апгрейднул своё тело и удалил орган, который занимал лишние граммы в организме». Эту игру против невероятного сильного соперника Дмитрий выиграл, но хочется верить, что все главные победы в его карьеры ещё впереди. Ведь в 25 лет жизнь только начинается. Юдин уже к 19 годам выиграл Кубок Гагарина, но тогда он был совсем зелёным пацаном-лимитчиком. Теперь пора брать заветный трофей уже в ином статусе.