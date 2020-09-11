Радулов забил победный гол на 30-й секунде овертайма! Русские снова решают в НХЛ!

«Звёзды» вышли вперёд в серии — теперь от финала Кубка Стэнли их отделяет всего две победы.

Чем дольше длится розыгрыш Кубка Стэнли, тем труднее командам забивать — эта тенденция легко просматривается, если, конечно, вынести за скобки недавний неожиданный разгром «островитян» от «Тампы». В третьем матче финала Западной конференции «Даллас» и «Вегас» почти два полных периода просидели с нулями на табло, снова делая героями своих голкиперов — Антона Худобина и Робина Ленера. Но затем шведскому вратарю «Голден Найтс» пришлось завершить свою впечатляющую сухую серию на отметке в 171 минуту и 27 секунд, а сценарий встречи резко поменялся.

Причиной тому стал гол защитника «Старз» Джейми Олексяка за 17 секунд до сирены на второй перерыв. Олексяк, возможно, неожиданно даже для самого себя, так удачно поддержал контратаку, что вышел один на один, и переиграл Ленера. Нельзя сказать, чтобы защитник действовал очень уверенно, но шайба нашла лазейку в ближний угол, и это придало игре некоторый импульс — «Вегас» был вынужден отыгрываться.

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В начале третьего периода Ши Теодор реализовал численный перевес и сравнял счёт, но ещё до этого «Даллас» имел отличную возможность для того, чтобы увеличить своё преимущество. Александр Радулов организовал великолепную контратаку, подхватив шайбу на входе в чужую зону, и сделал пас-конфетку на Тайлера Сегина, который загубил момент.

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Чуть позже капитан «Далласа» Джейми Бенн, удачно выскочив со скамейки запасных, снова вывел техасцев вперёд, но спустя несколько минут «Вегас» во второй раз отыгрался, забив неоднозначный гол. Во время броска Алекса Така нападающий «Голден Найтс» Марк Стоун столкнулся с голкипером Антоном Худобиным, помешав тому среагировать. Россиянин сразу же стал апеллировать к судьям, но те отказались отменять гол, так как столкновение произошло вне вратарской площади. К тому же, в предыдущей игре арбитры уже отменяли шайбу в ворота Худобина именно из-за атаки на голкипера.



«Что за ерунда! Если вратарь не может играть на своей позиции, то это и есть вмешательство, атака на него. Думаю, что НХЛ очень хочет, чтобы выиграл «Вегас», — писали болельщики в «твиттере», комментируя объяснение засчитанного гола от известного заокеанского инсайдера Эллиотта Фридмана.

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Развенчать теорию заговора удалось Александру Радулову, который на 30-й секунде овертайма взял инициативу на себя и принёс победу «Старз». В этой контратаке идеальным было всё — и диагональный пас на россиянина, и точный бросок от штанги, и эмоциональное празднование. Для Радулова этот победный гол стал уже четвёртым в нынешнем плей-офф, и вместе с Антоном Худобиным, который отразил 38 бросков, русские парни «Далласа» снова решили исход встречи в пользу своей команды. Худобин, совершивший очень важный сейв в меньшинстве за пять минут до конца третьего периода, заслужил особой похвалы от экспертов.

Таблица плей-офф НХЛ 2019/2020

«Теперь это черта характера. В стане «Далласа» есть уверенность, что они победят, и это благодаря Худобину. Он великолепно сыграл в самые важные моменты. Антон играет очень подвижно, очень чётко. Он выручил команду в третьем периоде», — отметил обозреватель Fox Sports Дэрилл Рео.

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