Великолепная игра российского голкипера в который раз поставила в тупик бомбардиров «Вегаса».

Худобин снова тащит! «Даллас» в одной победе от финала Кубка Стэнли!

После третьего матча финала Западной конференции все восхваляли голкипера «Далласа» Антона Худобина, восторгались эмоциональным Александром Радуловым и отмечали лидерские качества капитана Джейми Бенна. «Откровенно говоря, без Худобина «Даллас» в последние два сезона вообще вряд ли бы попал в плей-офф. Для тех, кто верил только в Бена Бишопа, удивительно видеть русского вратаря таким уверенным. Этот плей-офф стал первым, когда Антон начал выполнять функции стартёра, а ведь ему уже 34 года. Это необычный путь к успеху, он настоящий борец», — отметил обозреватель NBC Sports Джеймс О'Брайен.

Таблица плей-офф НХЛ 2019/2020

Четвёртый матч не потребовал от Худобина каких-то особенных подвигов — это была просто уверенная игра, благодаря которой вратарь удержал «Даллас» во время шторма в первом периоде. А главным геройством его отметился визави Робин Ленер, которому досталось от другого россиянина — Александра Радулова.

В первом периоде «Вегас» почти в три раза перебросал соперника, но не смог добиться преимущества. Худобин уверенно отразил все 13 бросков, нанесённые «рыцарями» за этот отрезок, а счёт был открыт лишь в середине встречи, когда защитник «Голден Найтс» Алек Мартинес реализовал удаление Джейми Бенна.

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«Даллас» отыгрался чуть позже, когда Джо Павелски остроумным «парашютом» с неудобной руки переиграл Робина Ленера, завершив контратаку.

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Чуть позже, когда «Даллас» получил право на розыгрыш большинства, Ленер отметился героическим сейвом. «Звёзды» вывели Александра Радулова на бросок с убойной позиции, но шайба угодила голкиперу в шею, который мужественно перетерпел боль и смог вернуться в игру.

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«Нельзя предсказать, забьёт ли Радулов гол. Но когда нужна будет важная шайба, то можно с уверенностью сказать, что там будут его отпечатки пальцев», — написал после третьего матча серии обозреватель Dallas News Мэттью Дефранкс и оказался прав. Решающий второй гол «Старз» был забит Бенном при участии Тасманского Дьявола в большинстве за минуту до конца второго периода.

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Антон Худобин отразил 32 броска из 33 и «затащил» «Даллас» в концовке, отметившись эффектным сейвом в шпагате. Уверенные действия российского голкипера позволили «Старз» подойти на дистанцию в один шаг к попаданию в финал Кубка Стэнли, который техасцы не выигрывали с 1999 года.

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«Антон — настоящий боец. Просто боец. Конкурентоспособный парень», — восхитился россиянином главный тренер «Далласа» Рик Боунесс. В своём первом в карьере финале конференции он отразил 119 бросков из 125, показав фантастический процент надёжности — 95,2%. Эта статистика касается первых четырёх матчей с «Вегасом», но пятая игра может стать самой важной.