Об этом голе долго будут говорить в Америке! Гурьянов вывел «Даллас» в финал Кубка Стэнли

Денис Гурьянов был лучшим снайпером «Далласа» в нынешнем сезоне. Уверенно играл в плей-офф, часто играя более продуктивно, чем признанные лидеры «звёзд» — Джейми Бенн, Джо Павелски, Александр Радулов. В пятом матче финала Западной конференции 23-летний уроженец Тольятти стал настоящим героем, хотя нынешний сезон для него — первый полноценный в НХЛ. Именно Гурьянов вывел «Даллас» в финал Кубка Стэнли.

Всё случилось в начале овертайма, когда «Даллас» получил возможность играть в большинстве. У «Вегаса» две минуты за выброс шайбы получил человек по фамилии Уайтклауд, и спецбригада по реализации численного преимущества сработала безепречно. Джон Клингберг и Роопе Хинц вывели россиянина на бросок, который стал для «Старз» финальной точкой в длительном походе за путёвкой в финал.

Таблица плей-офф НХЛ 2019/2020

Голкипер «Голден Найтс» Робин Ленер ничего не смог поделать с великолепным выстрелом в касание, и гол Гурьянова логично стал настоящим хитом на североамериканском телевидении. Для Дениса эта шайба стала уже девятой в плей-офф, и о ней ещё долго будут говорить в Америке.

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Другой герой «Далласа» голкипер Антон Худобин отразил 34 броска из 36, помог «Старз» удержаться на плаву, когда «Вегас» вёл в счёте и заслужил похвалу своих партнёров. «Он напомнил мне человека, которого зовут Тим Томас», — сказал Тайлер Сегин, сравнив россиянина со знаменитым вратарём «Бостона». Сходство и правда есть: Томас тоже вышел на высокий уровень достаточно поздно, но потом заиграл так, что смог выиграть Кубок Стэнли.

Худобин смог остановить шторм атак на свои ворота в первой половине встречи. За 40 минут игры «Вегас» настрелял по его воротам 25 бросков, но россиянин не справился лишь в эпизоде с голом Чендлера Стивенсона, дав команде шансы на интересную концовку. В одном из моментов Антон вытащил в упор бросок Пола Штястны.

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Уступая 0:2, «Даллас» нашёл в себе резервы прибавить, и за 10 минут, остававшихся до конца третьего периода, выровнял игру. Капитан команды Джейми Бенн при поддержке Радулова отыграл один гол, а чуть позже у «Старз» отличился штатный везунчик Йоэль Кивиранта. Для «Вегаса», который сделал всё, чтобы продлить своё кубковое существование, это был значительный удар по психологии, и на овертайм «рыцари» вышли уже совсем не с тем настроем.

«Даллас» впервые за 20 лет вышел в финал Кубка Стэнли, хотя в нынешнем плей-офф имеет отрицательную разницу заброшенных и пропущенных шайб. «Это лишь означает, что вся эта статистика и аналитика сильно переоценены. Главное — это победы», — сказал форвард техасцев Тайлер Сегин.

Своего соперника по финалу «Даллас» может узнать совсем скоро. В серии финала Восточной конференции «Тампа» выигрывает у «Айлендерс» со счётом 3-1, и вскоре Кучеров и компания могут составить компанию «Старз» в самом интересном противостоянии сезона.