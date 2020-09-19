Из «Куньлуня» исчезли лучшие «китайские» бомбардиры. Кого они готовят на Олимпиаду?

Вчера за пекинский «Куньлунь», переехавший летом из-за закрытых границ в Мытищи, впервые в сезоне сыграли прибывшие в Подмосковье 11 легионеров. Команда Алексея Ковалёва, вынужденная из-за вспышки коронавируса провести два предыдущих матча с «Барысом» и «Сибирью» в неполные три звена, наконец-то дождалась партию иностранцев, разбавивших скудный ростер китайцев, собранный на коленке из неликвидных россиян. Эвакуированные в Мытищи «драконы» в матче против «Автомобилиста» не сумели набрать первые очки сезоне, но зато целых два периода бодались на равных с оптимальным составом Билла Питерса, а обе шайбы «Куньлуня» получились полностью легионерскими.

Из приехавших одиннадцати друзей Ковалёва, восемь выступали за «Куньлунь» прошлом сезоне, но только у чешского голкипера Шимона Грубеца и американского защитника Джейка Челиоса из всей этой восьмёрки были действующие контракты с «Редстар». Интересно, что первого мая, сразу же после открытия рынка свободных агентов в КХЛ, китайский клуб в своём «инстаграме» выкатил список игроков с действующими контрактами и тех, кто «точно останется в клубе». И как же было велико удивление, когда оказалось, что в числе прибывших в Мытищи не оказалось двух лучших бомбардиров «Куньлуня» Брэндона Ипа и Тайлера Вона.

О том, что «Куньлунь» ждёт долгожданное легионерское пополнение стало известно ещё выездной до игры с «Сибирью» и на послематчевой и, ориентируясь на официальный сайт «Куньлуня» и майский пост в Instagram, мы попытались задать вопрос Алексею Ковалёву о том, ожидается ли прибытие в Подмосковье новых хоккеистов помимо имевших действующее соглашение с клубом Брэндона Ипа, Тайлера Вона, Жильбера Брюле. Однако в ответ услышали, что таких людей в составе «Куньлуня» нет.

Фото: Александр Лукин, photo.khl.ru

«В прошлом состав нашей команды претерпевал каждое лето драматические изменения, по сути, дракон полностью менял облик. Но теперь все будет по-другому, и, подобно многим клубам КХЛ, мы от революций переходим к эволюции. Уже сегодня можно быть уверенным в том, что костяк коллектива останется неизменным». Иронично, но именно такая подпись была под той публикацией. Но вряд ли кто-то в пекинском клубе весной предполагал, что они окажутся заложниками закрытых границ и будут вынуждены играть в пяти тысячах километрах от дома. И злорадствовать даже над таким, мягко говоря, неоднозначным проектом как «Куньлунь», как минимум, не красиво. Просто пресс-служба китайского клуба немного забыла, что в 2020 году слово «точно» по определению должно быть исключено из лексикона. Но дело даже не в этой публикации.

Проблема в том, что «Куньлунь» — один из самых закрытых клубов лиги и его пресс-служба не всегда считает нужным объявлять об изменениях в составе команды. О чём говорить, если даже летом о подписании контракта с американцем Дэнни Кристо мы узнали не от клуба, а из «инстаграм»-аккаунта хоккеиста, а раздел «команда» на официальном сайте обновляется только по невисокосным годам. Сейчас в ростере «Куньлуня» на сайте до сих пор значатся и Ип, и Вонг, и даже подписавший контракт со шведским «Рёгле» финн Оли Палола.

Брэндон Ип Фото: Александр Лукин, photo.khl.ru

Если честно, то уход двух лучших бомбардиров «Куньлуня» прошлого сезона выглядит максимально нелогично. Ип и Вон — именно те хоккеисты, которые тащили на себе прошлогоднюю команду и могли бы тащить нынешнюю. Помнится, что когда китайский клуб вступал в КХЛ, одной из его ключевых задач была подготовка кадров к домашней Олимпиаде. И смущает даже не то, что «Куньлунь» расстался с «китайскими» лидерами, а то, что Ип и Вон — кандидаты на попадание в олимпийскую сборную Китая и её потенциальные хэдлайнеры. Получается, что по факту пекинцы попросту забивают на одну из своих миссий.



Очевидно, что показать в 2022 году сборную, составленную исключительно из доморощенных хоккеистов = стопроцентно получить двузначные счёта даже в матчах против условных Норвегии и Словении. Не для кого не секрет, что сборная Китая по большей части на Олимпиаде будет формироваться из натурализованных североамериканцев. Однако в Китае очень щепетильно подходят к вопросу натурализации и в 90% случаев дают гражданство спортсмену при наличии у него китайских корней. Усложняет всё и то, что даже в случае получения гражданства Китая для того, чтобы представлять страну на международных соревнованиях, по правилам ИИХФ, хоккеист должен, как минимум, два сезона непрерывно отыграть в китайском чемпионате или за китайскую команду в другой лиге.

Тайлер Вон Фото: Александр Лукин, photo.khl.ru

Если Ип три года назад вместе с Лукасом Локхартом, Кори Кейном и Брэйдоном Джо принял второе гражданство и отыграл положенные два сезона в «Куньлуне», то у Вонга китайского паспорта нет, но исторической родине он, как и Ип, точно пригодился бы. Потенциально у Китая нет хоккеистов сильнее, чем два прошлогодних бомбардира «Куньлуня» и чем обусловлен отказ от них никому не ясно. Сейчас из вероятных сборников в новой подмосковной команде играет канадцы Алекс Рич, ещё один прошлогодний лидер «Куньлуня» Спенсер Фу и его брат Паркер, а также уже натурализованный Лукас Локхарт. И приедут ли в этом сезоне к Алексею Ковалёву другие претенденты на китайский паспорт — неизвестно.

Обратить внимание стоит и на другой факт. За все четыре сезона в КХЛ китайские сборники «Куньлуня» ни разу не ездили играть за сборную на чемпионат мира в нижних дивизионах. Более того, никто из натурализованных североамериканцев, даже после ухода из первого клуба поднебесной, не приезжал в расположение национальной команды. И сейчас китайские сборные обходятся силами исключительно доморощенных хоккеистов, большинство из которых играют в ВХЛ за вторую команду систему «Куньлуня» «КРС-Хэйлунцзян». Можно предположить, что местная федерация сама не приглашает американских китайцев в сборную, но тогда какая роль в её системе координат отводится самой сомнительной команде в КХЛ? Стоит ли говорить о востребованности «Куньлуня» и его спросе у китайского зрителя, по-настоящему колхозной организации матчей в Китае, если пекинский проект не выполняет даже свою первостепенную задачу — собрать конкурентоспособную сборную для домашней Олимпиады.