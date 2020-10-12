Кто из россиян будет на драфте НХЛ—2021. За ними уже следят в Америке

В минувший четверг завершился очередной Драфт НХЛ, который из-за коронавируса впервые в истории прошёл дистанционно. Всего на заокеанской ярмарке юниоров было выбрано 23 россиянина, четверо из которых ушли в первом раунде. До следующего энхаэловского распределителя талантов ещё довольно много времени, однако уже сейчас можно очертить круг лучших российских юниоров, за которыми будут выстраиваться в очередь клубы лучшей лиги мира. Рассказываем о тех, за кем в Северной Америке будут следить активнее всего.

Даниил Чайка, «Красная Армия» (МХЛ) — «Гельф Шторм» (OHL)

Фото: Dave Reginek/Getty Images

Аналитик The Athletic Кори Пронман в своём раннем рейтинге следующего драфта поставил российского атакующего защитника на 11 место. Москвич уже в 15 лет уехал играть в канадский миджет и благодаря этому попал в юниорскую лигу Онтарио на год младше остальных россиян в статусе североамериканского игрока. За два года в OHL Чайка стал одним из ключевых защитников «Гельфа» и в первом сезоне cходу выиграл с командой чемпионство.

У Чайки роскошные габариты и классный бросок. На золотом Кубке Глинки/Гретцки много играл в большинстве, где партнёры очень часто выводили его на завершение. Однако на том летнем турнире Даниил оставил очень противоречивое впечатление из-за не самой внятной игры в своей зоне, где за ним частенько подчищал партнёр по паре Кирилл Стеклов. Сейчас североамериканские специалисты отмечают, что Чайке нужно прибавлять в катании и мобильности. Учитывая, что москвич драфтуется не со своим сезоном, эти недостатки могут опустить его в рейтингах.

Из-за закрытых границ россиянин решил подписать контракт с ЦСКА и пересидеть тёмные времена в России. Преддрафтовый сезон Даниил скорее всего начнёт в ВХЛ и будет интересно посмотреть, как он впишется в строгий хоккей «армейцев» с его постоянными подключениями в атаку и тягой сыграть на тоненького. Летом защитник ездил в «молодёжку», которую собрал в Сочи Игорь Ларионов и оставил о себе очень приятное впечатление. Зимой Чайка точно будет одним из кандидатов на поездку на МЧМ.

Кирилл Кирсанов, СКА-1946 (МХЛ)

Фото: Юрий Кузьмин, photo.khl.ru

Один из триумфаторов последнего Кубка Глинки/Гретцки, как и партнёры по сборной 2002 года Марат Хуснутдинов и Илья Рычков, в 2019 году переехал из Подольска в систему СКА. Можно сколько угодно говорить о том, что «Витязь» не первый год безропотно отдаёт своих лучших юниоров материнской команде из Петербурга, но Кирсанов от этого перехода точно выиграл.

Воспитанник тверского хоккея стал одним из теневых открытий старта сезона в КХЛ. После того как коронавирус выкосил почти всю основу «армейцев», Кириллу пришлось экстренно дебютировать в КХЛ и стать защитником первых двух пар. Кирсанов не набрал ни одного очка, но поразил тем, что в шести матчах проводил на льду в среднем по 19 (!) минут игрового времени, а в выездном матче с «Сибирью» и вовсе сыграл 24 минуты. Много ли вы знаете 18-летних пацанов, способных выдержать такую нагрузку? И это при том, что в составе СКА были защитники уже поигравшие в ВХЛ.

Чем так хорош Кирсанов? Честно говоря, я практически не видел защитников, которые бы в его возрасте играли так же хладнокровно, как и он. Кирилла вряд ли можно назвать чистым домоседом — он скорее очень сбалансированный защитник, который больше ориентирован на выполнение своих прямых обязанностей. Если всё сложится, то Кирилл вырастет, как минимум, в игрока евротуровской сборной. Кирсанов — это спокойный, жёсткий, цепкий, неуступчивый и, самое главное, умный игрок обороны. Таких в нашем хоккее можно пересчитать по пальцам одной руки любой из Черепашек-ниндзя. После возвращения из лазарета игроков основы, Кирсанов ожидаемо спустился в МХЛ. Но ему, как и всей остальной российской молодёжи, коронавирус точно пошёл на пользу и он сумел доказать, что уже сейчас может играть в КХЛ и, как минимум, должен быть одним из первых кандидатов на подъём в основную команду.

Даниил Лазутин, СКА-1946 (МХЛ)

Фото: 1946.ska.ru

В Северной Америке нападающего системы СКА и сына знаменитой российской лыжницы Ларисы Лазутиной уже называют одним из сильнейших центров следующего драфта и претендентом на топ-10. В прошлом сезоне воспитанник одинцовский «Искры» дебютировал в МХЛ за «Динамо», а весной вместе с Никитой Чибриковым отправился в Санкт-Петербург в обмен на Дмитрия Кагарлицкого. Впрочем до Северной Столицы Даниил мог и не доехать. Летом Лазутин всерьёз планировал уехать в Северную Америку, но после обмена встретился с Романом Ротенбергом и босс СКА в ярчайших красках обрисовал ему все преимущества местной системы и убедил остаться в России.

У Даниила всё прекрасно с габаритами — 187 см и 80 кг. При этом, разумеется, он ещё подрастёт. Однако он привык играть не за счёт своей физики, а за счёт очень мягких быстрых рук, хорошей скорости и шикарного видения площадки. Поэтому неудивительно, что практически на всех турнирах сборной России 2003 года рождения Лазутин был её лидером. В ноябре прошлого года Даниил вместе с «юниоркой» выиграл Мировой кубок Вызова и с 9 очками стал лучшим бомбардиром россиян на турнире. Учитывая, что новую сборную U-18 возглавляет тренер системы СКА и помощник Валерия Брагина Андрей Козырев, вполне возможно, что именно он настоял на том, чтобы Чибрикова и Лазутина перевезли в Санкт-Петербург.

Никита Чибриков, СКА-1946 (МХЛ)

Фото: 1946.ska.ru

Ещё один топ-юниор из системы «Динамо», который стал участником размена на Дмитрия Кагарлицкого и сменил Москву на Санкт-Петербург, и ещё один победитель Мирового Кубка вызова. За океаном Чибрикова котирует ниже, чем Лазутина, но начало преддрафтового сезона у Никиты складывается куда лучше, чем у Даниила.

Москвич стал одним из тех, кого пришлось бросить под танки после эпидемии коронавируса в первой команде и в итоге Никита не просто выбрался живым из-под гусениц, но и забросил первую шайбу в КХЛ, став самым молодым хоккеистом забрасывавшим за СКА в КХЛ (17 лет, 229 дней). Более того, до него никто из хоккеистов 2003 года рождения в КХЛ ещё не забивал. Чибриков — нападающий, который хорош практически во всех компонентах и нет сомнений, что Никита будет одним из лучших россиян на следующем драфте. Тем более, что он может сыграть как в центре, так и на фланге.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно в официальном YouTube-аккаунте КХЛ.

Фёдор Свечков, «Лада» (ВХЛ)

Фото: hclada.ru

На всё том же Мировом кубке Вызова, который по сути является неофициальным чемпионатом мира для юниоров до 17 лет, воспитанник «Лады» стал лучшим снайпером сборной России и потому немного странно, что никто из грандов КХЛ ещё не выкупил Федора у тольяттинского клуба. Однако то, что он остался в родном городе больше плюс, чем минус. Летом Свечкова выбрал на импорт-драфте CHL «Сент-Джон», но в Канаду в разгар пандемии Свечков не полетел и правильно сделал.

В прошлом сезоне Свечков сыграл всего 24 игры в МХЛ, а этим летом новый главный тренер «Лады» Александр Барков-старший взял 17-летнего парня на сборы с первой командой и нашёл ему место в центре четвёртого звена, сделав его самым молодым игроком ВХЛ. Сейчас Фёдор играет примерно по 14 минут за матч и уже успел забросить дебютную шайбу в «вышке». То, что в своём возрасте Свечков играет на дефицитной в России позиции — уже знак качества.

Тольяттинский центр стабильно выходит в молодёжной тройке с двумя другими тольяттинскими воспитанниками, где на него никто не давит авторитетом. Фёдор неплохо играет у чужих ворот, но теряется при обороне своих и пока вчистую уступает соперникам на точке. Впрочем, второй компонент перманентно хромает у всех российских коллег по амплуа.

Прохор Полтапов, «Красная Армия» (МХЛ)

Фото: redarmy.cska-hockey.ru

Воспитанник «Серебряных Львов» из Санкт-Петербурга в прошлом сезоне практически с ноги выбил дверь в МХЛ, набрав 12 очков в 23 матчах. Полтапов вместе с Чибриковым, Лазутиным и Свечковым — один из ключевых игроков сборной 2003 года, а в феврале этого года и вовсе ездил на Турнир Пяти наций с пацанами на год старше.

Что сразу бросается в глаза — это его техника, скорость и умение классно укрывать шайбу корпусом. Полтапов не такой высокий, как Лазутин, но он неплохо сложен и благодаря хорошей физике может банально продавливать защитников и неплохо копать на пятаке. Так что, огромных проблем при переходе во взрослый хоккей и адаптации к строгому хоккея Игоря Никитина у него возникнуть не должно. Вопрос только в том, когда Полтапова начнут подпускать ко взрослому хоккею.

Артём Грушников, «Гамильтон Бульдогс» (ОХЛ)

Фото: Dave Reginek/Getty Images

«До скукоты хороший игрок», — именно так описал его Кори Пронман в своём рейтинге. И для защитника-домоседа такое описание звучит исключительно в положительном тоне. Летом 2019 года воспитанник воскресенского «Химика» стал единственным игроком 2003 года рождения в золотой команде Сергея Голубовича на Кубке Глинки/Гретцки и даже больше играл в сборной с парнями старше на год старше, чем в команде со своими ровесниками. В прошлом году Грушников провёл дебютный сезон в МХЛ за «Красную Армию», а летом был задрафтовался в CHL и решил продолжить карьеру в Онтарио. Только вряд ли защитник выбрал удачное время для отъезда за океан и из-за закрытых границ пока неизвестно когда Грушников сможет дебютировать за «Гамильтон».

По стилю Артём очень похож на партнёра по сборной Кирилла Кирсанова, с которым он и играл в одной паре на Глинке. И то, что у нас с каждым годом растёт всё больше защитников, которых видят в первом раунде, не может не радовать. При этом, в атаке Грушников всё-таки смотрится интереснее Кирсанова и с годами должен прибавить в смелости в чужой зоне.