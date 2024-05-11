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Илья Ковальчук ответил на вопрос о возможном продолжении карьеры

Илья Ковальчук ответил на вопрос о возможном продолжении карьеры
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Бывший нападающий «Спартака» Илья Ковальчук ответил на вопрос о своём будущем.

«Сейчас думаю, что месяц отдохну, потом будет понятно, что будем делать дальше», — приводит слова Ковальчука ТАСС.

Ковальчук стал игроком «Спартака» в середине сезона-2023/2024, в возрасте 40 лет после трёхлетней паузы в профессиональной карьере. В прошедшем регулярном чемпионате нападающий провёл 20 встреч и набрал 8 (4+4) очков. В плей-офф принял участие в пяти матчах, в которых не отметился результативными действиями. Контракт Ковальчука с красно-белыми истёк 30 апреля.

Ковальчук является воспитанником «Спартака», олимпийским чемпионом, двукратным чемпионом мира и трёхкратным обладателем Кубка Гагарина, финалистом Кубка Стэнли.

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