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Чехия – Финляндия, результат матча 10 мая 2024, счет 1:0, ЧМ по хоккею 2024

Сборная Финляндии по буллитам уступила Чехии в матче чемпионата мира — 2024
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На стадионе «О2-Арена» в чешской Праге завершился последний матч стартового дня чемпионата мира по хоккею с шайбой — 2024 между командами группы А — сборными Чехии и Финляндии. Победитль встречи определился только в серии послематчевых бросков. Со счётом 1:0 победу одержала чешская национальная команда.

ЧМ-2024 . Группа A
10 мая 2024, пятница. 21:20 МСК
Чехия
Окончен
1 : 0
Б
Финляндия
1:0 Каше – 65:00    

Автором единственной заброшенной шайбы стал Роман Червенка.

Финский голкипер Харри Сятери отразил 27 бросков в створ, а чешский вратарь Лукаш Достал — 21.

Напомним, чемпионат мира по хоккею — 2024 проходит в Чехии с 10 по 26 мая в двух городах — Праге и Остраве. Матчи четвертьфинала состоятся 23 мая, полуфинальные встречи пройдут 25 мая. Матч за третье место и финал чемпионата мира будут сыграны 26 мая на «O2 Арене» в Праге.

Сборная России не была допущена Международной федерацией хоккея (ИИХФ) к участию в первенстве. В прошлом году победителем ЧМ стала сборная Канады.

Турнирная таблица чемпионата мира - 2024
Календарь чемпионата мира - 2024
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