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Капитан «Ванкувера» Куинн Хьюз установил исторический рекорд франшизы в плей-офф НХЛ

Капитан «Ванкувера» Куинн Хьюз установил исторический рекорд франшизы в плей-офф НХЛ
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В эти минуты в Ванкувере (Канада) проходит второй матч серии полуфинала Западной конференции Кубка Стэнли, в котором «Ванкувер Кэнакс» принимает «Эдмонтон Ойлерз».

На данный момент позади первый период, счёт в матче 1:1.

НХЛ - плей-офф . 1/2 финала - Запад. 2-й матч
11 мая 2024, суббота. 05:00 МСК
Ванкувер Кэнакс
Ванкувер
2-й период
1 : 1
Эдмонтон Ойлерз
Эдмонтон
1:0 Петтерссон (Миллер, Хьюз) – 04:14 (5x4)     1:1 Драйзайтль (Макдэвид, Ньюджент-Хопкинс) – 10:56 (5x4)    

Защитник и капитан хозяев Куинн Хьюз отметился к этой минуте результативной передачей. Этот ассист стал 20-м за карьеру в матчах плей-офф НХЛ для 24-летнего американца. На это ему потребовалось всего 25 игр, что является лучшим показателем в истории франшизы. Хьюз побил предыдущий рекорд, который принадлежал Джеффу Куртналлу (26 матчей).

Главные рекорды в истории плей-офф НХЛ

Всего в нынешнем плей-офф на счету американского защитника, с учётом этой игры, 6 (0+6) очков в восьми матчах.

На данный момент счёт в серии 1-0 в пользу «Кэнакс».

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