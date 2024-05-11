Капитан «Ванкувера» Куинн Хьюз установил исторический рекорд франшизы в плей-офф НХЛ

Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

В эти минуты в Ванкувере (Канада) проходит второй матч серии полуфинала Западной конференции Кубка Стэнли, в котором «Ванкувер Кэнакс» принимает «Эдмонтон Ойлерз».

На данный момент позади первый период, счёт в матче 1:1.

Защитник и капитан хозяев Куинн Хьюз отметился к этой минуте результативной передачей. Этот ассист стал 20-м за карьеру в матчах плей-офф НХЛ для 24-летнего американца. На это ему потребовалось всего 25 игр, что является лучшим показателем в истории франшизы. Хьюз побил предыдущий рекорд, который принадлежал Джеффу Куртналлу (26 матчей).

Главные рекорды в истории плей-офф НХЛ

Всего в нынешнем плей-офф на счету американского защитника, с учётом этой игры, 6 (0+6) очков в восьми матчах.

На данный момент счёт в серии 1-0 в пользу «Кэнакс».