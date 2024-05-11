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Тарасенко вышел на чистое пятое место по голам в плей-офф среди россиян, обойдя Ковалёва

Завершился третий матч второго раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги, в котором «Бостон Брюинз» принимал «Флориду Пантерз». Команды играли на стадионе «Ти-Ди Гарден» в Бостоне (США). Гости одержали победу со счётом 6:2.

В составе победителей отличились Эван Родригес (дубль), Картер Вераге, Брэндон Монтур, Сэм Райнхарт и российский нападающий Владимир Тарасенко. Для Тарасенко это второй гол в нынешнем плей-офф и 46-й в карьере. Таким образом, он вышел на чистое пятое место по голам в Кубке Стэнли среди россиян, обойдя Алексея Ковалёва.

Лидером по этому показателю является Александр Овечкин — 72. Следом идут Евгений Малкин (67), Никита Кучеров (57) и Сергей Фёдоров (52).

Напомним, счёт в серии стал 2-1 в пользу «Флориды». Следующий матч противостояния состоится в Бостоне 13 мая.