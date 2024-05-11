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Мэттью Ткачук выдал восьмой результат по скорости набора 50 очков в КС среди американцев

Мэттью Ткачук выдал восьмой результат по скорости набора 50 очков в КС среди американцев
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Этой ночью прошёл третий матч серии второго раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ), в котором «Бостон Брюинз» принимал «Флориду Пантерз». Команды играли на стадионе «Ти-Ди Гарден» в Бостоне (США). Гости одержали победу со счётом 6:2.

Нападающий гостей Мэттью Ткачук отметился в этом матче тремя результативными передачами.

Таким образом, по итогам этой игры на счету 26-летнего американца стало 52 очка за карьеру в плей-офф НХЛ. Ткачук выдал восьмой результат среди представителей США в истории НХЛ по скорости набора 50 очков в матчах Кубка Стэнли. На это ему потребовалось 55 игр. Лидером всех времён по этому показателю является Брайан Литч, преодолевший 50-очковый рубеж всего за 41 матч плей-офф.

Главные рекорды в истории плей-офф НХЛ

«Флорида» повела в серии 2-1. Четвёртый матч пройдёт в ночь с 12 на 13 мая тоже в Бостоне.

НХЛ - плей-офф . 1/2 финала - Восток. 3-й матч
11 мая 2024, суббота. 02:00 МСК
Бостон Брюинз
Бостон
Окончен
2 : 6
Флорида Пантерз
Санрайз
0:1 Родригес (Форслинг) – 08:04 (5x5)     0:2 Тарасенко (Беннетт, Экман-Ларссон) – 36:14 (5x4)     0:3 Вераге (Ткачук, Барков) – 37:14 (5x4)     0:4 Монтур (Ткачук, Барков) – 43:09 (5x4)     1:4 Лауко (Дебраск, Бичер) – 45:01 (6x5)     2:4 Дебраск (Лорей, Пастрняк) – 48:31 (5x5)     2:5 Райнхарт (Ткачук, Монтур) – 58:36 (en)     2:6 Родригес (Экман-Ларссон, Луостаринен) – 59:09 (5x4)    
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