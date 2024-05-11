Мэттью Ткачук выдал восьмой результат по скорости набора 50 очков в КС среди американцев

Этой ночью прошёл третий матч серии второго раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ), в котором «Бостон Брюинз» принимал «Флориду Пантерз». Команды играли на стадионе «Ти-Ди Гарден» в Бостоне (США). Гости одержали победу со счётом 6:2.

Нападающий гостей Мэттью Ткачук отметился в этом матче тремя результативными передачами.

Таким образом, по итогам этой игры на счету 26-летнего американца стало 52 очка за карьеру в плей-офф НХЛ. Ткачук выдал восьмой результат среди представителей США в истории НХЛ по скорости набора 50 очков в матчах Кубка Стэнли. На это ему потребовалось 55 игр. Лидером всех времён по этому показателю является Брайан Литч, преодолевший 50-очковый рубеж всего за 41 матч плей-офф.

Главные рекорды в истории плей-офф НХЛ

«Флорида» повела в серии 2-1. Четвёртый матч пройдёт в ночь с 12 на 13 мая тоже в Бостоне.