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Владимир Тарасенко забил второй гол в текущем плей-офф НХЛ

Владимир Тарасенко забил второй гол в текущем плей-офф НХЛ
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В данный момент в Бостоне (США) на стадионе «Ти-Ди Гарден» проходит третий матч серии второго раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ), в котором встречаются команды Восточной конференции «Бостон Брюинз» и «Флорида Пантерз». Идёт перерыв после второго периода, счёт 3:0 в пользу гостей.

НХЛ - плей-офф . 1/2 финала - Восток. 3-й матч
11 мая 2024, суббота. 02:00 МСК
Бостон Брюинз
Бостон
3-й период
2 : 4
Флорида Пантерз
Санрайз
0:1 Родригес (Форслинг) – 08:04 (5x5)     0:2 Тарасенко (Беннетт, Экман-Ларссон) – 36:14 (5x4)     0:3 Вераге (Ткачук, Барков) – 37:14 (5x4)     0:4 Монтур (Ткачук, Барков) – 43:09 (5x4)     1:4 Лауко (Дебраск, Бичер) – 45:01 (6x5)     2:4 Дебраск (Лорей, Пастрняк) – 48:31 (5x5)    

Российский нападающий «Флориды» Владимир Тарасенко отметился голом. Россиянин реализовал большинство с передач Сэма Беннетта и Оливера Экман-Ларссона.

Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ. Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P.

В текущем плей-офф Тарасенко забил два гола и отдал две передачи в восьми матчах. На данный момент счёт в серии 1-1.

«Бостон» завершил регулярный чемпионат НХЛ на четвёртой строчке турнирной таблицы Восточной конференции со 109 очками. «Флорида» расположилась на третьей строчке Востока, в активе команды 110 баллов.

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