Владимир Тарасенко забил второй гол в текущем плей-офф НХЛ

В данный момент в Бостоне (США) на стадионе «Ти-Ди Гарден» проходит третий матч серии второго раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ), в котором встречаются команды Восточной конференции «Бостон Брюинз» и «Флорида Пантерз». Идёт перерыв после второго периода, счёт 3:0 в пользу гостей.
Российский нападающий «Флориды» Владимир Тарасенко отметился голом. Россиянин реализовал большинство с передач Сэма Беннетта и Оливера Экман-Ларссона.
Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ. Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P.
В текущем плей-офф Тарасенко забил два гола и отдал две передачи в восьми матчах. На данный момент счёт в серии 1-1.
«Бостон» завершил регулярный чемпионат НХЛ на четвёртой строчке турнирной таблицы Восточной конференции со 109 очками. «Флорида» расположилась на третьей строчке Востока, в активе команды 110 баллов.
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