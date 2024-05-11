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Драйзайтль вошёл в тройку лучших игроков в истории КС по скорости набора 90 очков

В эти минуты в Ванкувере (Канада) проходит второй матч серии полуфинала Западной конференции Кубка Стэнли, в котором «Ванкувер Кэнакс» принимает «Эдмонтон Ойлерз».

На данный момент позади первый период, счёт в матче 1:1.

Заброшенной шайбой в составе гостей отметился немецкий нападающий Леон Драйзайтль, реализовавший большинство. Это очко стало 90-м за карьеру 28-летнего форварда в плей-офф НХЛ. На это ему понадобилось всего 56 матчей, что является третьим по скорости показателем в истории лиги. Быстрее это удалось только легендарным Уэйну Гретцки (43 игры) и Марио Лемье (45 игр).

Главные рекорды в истории плей-офф НХЛ

Всего на счету Драйзайтля в текущем плей-офф, с учётом этого матча, 13 (6+7) очков в 7 играх.

На данный момент счёт в серии 1-0 в пользу «Ванкувера».