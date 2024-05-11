«Наша философия — извлекать лучшее из игр». Тарасенко — о победе в 3-м матче с «Бостоном»

Российский нападающий «Флориды Пантерз» Владимир Тарасенко прокомментировал победу своей команды в сегодняшнем третьем матче полуфинала Западной конференции Кубка Стэнли над «Бостон Брюинз» (6:2), в котором он отметился заброшенной шайбой.
«Я думаю, что наша философия заключается в том, чтобы извлекать лучшее из игр, вне зависимости от того, выигрываем мы или проигрываем, и двигаться к следующему матчу. Каждый раз — это только одна игра. Матч закончен, и пришло время готовиться к следующему», — приводит слова Тарасенко журналист Джемисон Олив в социальных сетях.
Главные рекорды в истории плей-офф НХЛ
Всего в нынешнем плей-офф на счету 32-летнего россиянина 4 (2+2) очка в восьми играх.
«Флорида» повела в серии 2-1. Четвёртый матч пройдёт в ночь с 12 на 13 мая тоже в Бостоне.
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