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«Наша философия — извлекать лучшее из игр». Тарасенко — о победе в 3-м матче с «Бостоном»

«Наша философия — извлекать лучшее из игр». Тарасенко — о победе в 3-м матче с «Бостоном»
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Российский нападающий «Флориды Пантерз» Владимир Тарасенко прокомментировал победу своей команды в сегодняшнем третьем матче полуфинала Западной конференции Кубка Стэнли над «Бостон Брюинз» (6:2), в котором он отметился заброшенной шайбой.

«Я думаю, что наша философия заключается в том, чтобы извлекать лучшее из игр, вне зависимости от того, выигрываем мы или проигрываем, и двигаться к следующему матчу. Каждый раз — это только одна игра. Матч закончен, и пришло время готовиться к следующему», — приводит слова Тарасенко журналист Джемисон Олив в социальных сетях.

Главные рекорды в истории плей-офф НХЛ

Всего в нынешнем плей-офф на счету 32-летнего россиянина 4 (2+2) очка в восьми играх.

«Флорида» повела в серии 2-1. Четвёртый матч пройдёт в ночь с 12 на 13 мая тоже в Бостоне.

НХЛ - плей-офф . 1/2 финала - Восток. 3-й матч
11 мая 2024, суббота. 02:00 МСК
Бостон Брюинз
Бостон
Окончен
2 : 6
Флорида Пантерз
Санрайз
0:1 Родригес (Форслинг) – 08:04 (5x5)     0:2 Тарасенко (Беннетт, Экман-Ларссон) – 36:14 (5x4)     0:3 Вераге (Ткачук, Барков) – 37:14 (5x4)     0:4 Монтур (Ткачук, Барков) – 43:09 (5x4)     1:4 Лауко (Дебраск, Бичер) – 45:01 (6x5)     2:4 Дебраск (Лорей, Пастрняк) – 48:31 (5x5)     2:5 Райнхарт (Ткачук, Монтур) – 58:36 (en)     2:6 Родригес (Экман-Ларссон, Луостаринен) – 59:09 (5x4)    
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