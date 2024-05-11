«Флорида» забросила минимум шесть шайб в двух играх плей-офф кряду во второй раз в истории

Этой ночью прошёл третий матч серии второго раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ), в котором «Бостон Брюинз» принимал «Флориду Пантерз». Команды играли на стадионе «Ти-Ди Гарден» в Бостоне (США). Гости одержали победу со счётом 6:2.
Таким образом, это второй случай в истории «Пантерз», когда команда забивает не менее шести голов в двух матчах плей-офф подряд. Напомним, во второй игре серии, которая прошла в Санрайзе, «Флорида» также отправила в ворота своих соперников шесть шайб (6:1). В последний и единственный раз аналогичное случалось в 1-2 матчах первого раунда Кубка Стэнли — 1996, и тогда соперником «пантер» тоже был «Бостон».
Главные рекорды в истории плей-офф НХЛ
«Флорида» повела в серии 2-1. Четвёртый матч пройдёт в ночь с 12 на 13 мая тоже в Бостоне.
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